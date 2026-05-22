Michael Carrick göreve getirildi! Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü garantiledikten sonra eski orta saha oyuncusunun atandığını duyurdu
Geçici lider, yönetim kurulunun kendisine duyduğu güveni karşılıksız bırakmadı
Eski Middlesbrough teknik direktörü, 13 Ocak'ta kulübün yoğun bir kurumsal dönüşüm sürecinde görevi devraldı. Carrick, Old Trafford'da çarpıcı bir taktiksel dönüşüm gerçekleştirdi ve Kırmızı Şeytanlar'ı 16 maçta 11 galibiyete taşıyarak takımın ligi üçüncü sırada bitirmesini garantiledi. Nottingham Forest'a karşı alınan heyecan verici hafta sonu galibiyeti, takımın Avrupa'nın elit kulüpleri arasına geri dönüşünü matematiksel olarak kesinleştirdi; United, Carrick'in kısa görev süresi boyunca ligin en yüksek puanı olan 36 puanı topladı.
Carrick, üst düzey kupa hedeflerini açıkladı
Geçici teknik direktörlük görevinde geçirdiği son derece başarılı beş ayın ardından eski kulübünü kalıcı olarak yönetmenin ağır sorumluluğu üzerine düşünürken, birçok kez Premier Lig şampiyonu olmuş olan teknik adam büyük bir gurur duyduğunu ifade etti. Kulübün resmi internet sitesi üzerinden konuşan Carrick, şunları söyledi: “20 yıl önce buraya geldiğim andan itibaren Manchester United’ın büyüsünü hissettim. Bu özel futbol kulübümüzü yönetme sorumluluğunu üstlenmek beni büyük bir gururla dolduruyor.
"Geçtiğimiz beş ay boyunca, bu oyuncu grubu burada talep ettiğimiz direnç, birliktelik ve kararlılık standartlarına ulaşabileceklerini gösterdi. Şimdi, hırs ve net bir amaç bilinciyle tekrar birlikte ilerleme zamanı. Manchester United ve inanılmaz taraftarlarımız, en büyük başarılara tekrar ulaşmayı hak ediyor."
Yönetici, kimlik dönüşümünü destekliyor
Kulüp yönetimi, efsanevi orta saha oyuncusunun Carrington’da kısa sürede uyumlu ve galibiyet odaklı bir kültürü yeniden tesis etmesinin ardından, ona bu görevi kalıcı olarak vermeyi zorunlu gördü. Futbol direktörü Jason Wilcox, teknik direktörün taktiksel vizyonunun kulübün tarihsel kimliğiyle ne kadar mükemmel bir uyum içinde olduğunu vurgulayarak şunları ekledi: “Michael, erkek takımımızı yönetmeye devam etme fırsatını hak etti.
"Bu görevi üstlendiği süre boyunca sahada olumlu sonuçlar gördük, ancak bundan daha da önemlisi, kulübün değerleri, gelenekleri ve tarihi ile uyumlu bir yaklaşım sergiledi. Michael'ın kulübü Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürmedeki başarıları küçümsenmemelidir. Oyuncularla güçlü bir bağ kurdu ve Carrington'da ve soyunma odasında oluşturduğumuz ve geliştirmeye devam ettiğimiz galibiyet kültüründen gurur duyabilir."
Yaz transfer dönemi öncelikleri gündeme geliyor
Yaklaşan yaz transfer dönemi başlamak üzereyken, Carrick’in öncelikli görevi kısa vadeli hayatta kalma mücadelesinden karmaşık bir kadro yapısı oluşturmaya doğru kayıyor. Premier Lig’de Sezonun En İyi Teknik Direktörü adayları arasına giren Carrick, artık hem lig şampiyonluğu mücadelesini sürdürebilecek hem de zorlu, çok cepheli bir Avrupa kampanyasına ayak uydurabilecek titiz bir sezon öncesi programı hazırlamak zorunda. Yönetim ise, sezon öncesi takvimi başlamadan önce kadro derinliğini güçlendirmek üzere yaz transfer döneminde hedef alınacak üst düzey oyuncuları belirlemeye tüm dikkatini veriyor.