Manchester United'ın önündeki beş maçın dördü deplasmanda oynanacakken, Carrick'in art arda üç deplasman maçına çıkacak olması nedeniyle endişe duyup duymadığı sorulan eski Manchester United forveti ve Casino.org elçisi Owen, GOAL'e konuştu. Birleşik Krallık'taki oyuncular, Owen'ın elçisi olduğu Casino.org'da güvenilir çevrim içi kumarhane bilgilerine ulaşabiliyor. Owen şunları söyledi: “Manchester United'ın sıradaki maçlarına baktım, gerçekten çok zorlular. Deplasman maçı da çok fazla.

“Premier League'deki sıradaki deplasman maçı Leeds'e karşı. Leeds de çok iyi oynuyor. Aralarındaki rekabeti hepimiz biliyoruz. Müthiş bir atmosfer olacak. Leeds fırsatı sezecek. Elland Road'da kazanma fırsatı var.

“Carrick'i çok beğeniyorum. Görevin ona verilmesi gerektiğini düşünüyordum. Bu görevin getirdiği baskıyı anlıyorum, elbette. Ama geçen sezon ne kadar iyi iş çıkardığına bakınca, ona kesinlikle zaman tanınması gerektiğini düşünüyorum.

“Bakarsanız, Everton karşısında çok şanssızlardı. Maçın son vuruşunda sezonun en güzel gollerinden birini attılar. Manchester derbisinde VAR yüzünden puan kaybettiler. Bence birkaç puan daha alamamış olmaları gerçekten şanssızlık.

“Kabul ediyorum, Spurs karşısındaki performansları pek iyi değildi ama takımı beğeniyorum. Bence takım son birkaç yıla kıyasla şimdi çok daha iyi. Yeterince iyi bir sezon geçirme potansiyelleri olduğunu düşünüyorum.

“Bazı insanlar baskı kurmaya çalışıyor ama şimdiye kadar yaptıkları göz önüne alındığında Carrick'in biraz daha zamana fazlasıyla layık olduğunu düşünüyorum.”