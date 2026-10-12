Getty/GOAL
Çeviri:
Michael Carrick görevden alınacak mı? Michael Owen, ‘zorlu’ deplasman maçları serisi öncesinde baskı altındaki Manchester United teknik direktörünün neden ‘kendisine zaman tanınmasını hak ettiğini’ açıklıyor
Carrick yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlandı
United formasıyla futbolcu olarak en üst ligde beş şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Carrick, ‘Rüyalar Tiyatrosu’ olarak anılan yerden gelen acil yardım çağrısına Portekizli teknik direktör Ruben Amorim'in ayrılmasının ardından ocak ayı ortasında yanıt verdi.
Hemen etkisini göstererek Arsenal ve derbi rakibi Manchester City karşısında etkileyici galibiyetler aldı. Sezon sonunda Manchester United ligde üçüncü sıradaydı ve Avrupa'nın en üst düzey organizasyonuna dönmeye hazırlanıyordu.
Carrick'in takımın başına geçme iddiasını görmezden gelmek imkânsızdı. Bu da iki yıllık bir sözleşmeye imza atmasını sağladı. Sözleşmede 2029 yazına kadar uzatma opsiyonu da bulunuyordu. Carrick, bu sözleşme kapsamında henüz sekiz maça çıktı.
- Getty
2026-27 sezonunda tek galibiyet, Premier League'de gol yemeden tamamlanan maç yok
Bu sezon yalnızca iki galibiyet alındı; bunlardan biri Azerbaycan'ın mütevazı takımlarından Sabah'a karşı geldi. Premier League'de alınabilecek 18 puanın yalnızca altısını toplayan United, yeniden ligin alt yarısına geriledi.
Gol yemeden tamamlayabildikleri tek maç Sabah'a karşıydı. Savunmadaki zaaflar nedeniyle gol yemeden maç bitirmekte zorlanırken, transfer hamleleri ve kendini kanıtlamış santrfor seçeneklerinin eksikliği konusunda da endişeler dile getirildi.
Carrick yoğun bir baskı altında ve teknik direktörlük koltuğundaki balayı dönemi artık kesinlikle sona erdi. Koltuğunu koruyabilmesi için performans ve sonuçlarda acil bir iyileşme gerekiyor; aksi hâlde görevine son verilebileceği öne sürülüyor.
Bahis şirketleri, görevden alma kararının çok yakında gelebileceğini düşünüyor. On kişi kalan Tottenham ile oynanan ve beklentileri karşılamayan 1-1'lik beraberlik sırasında hoşnutsuz taraftarlar tepkilerini açıkça ortaya koyarken, Manchester'da yeni değişiklikler yaşanabilir.
Carrick, zorlu maçlar serisi öncesinde ciddi baskı altında mı?
Manchester United'ın önündeki beş maçın dördü deplasmanda oynanacakken, Carrick'in art arda üç deplasman maçına çıkacak olması nedeniyle endişe duyup duymadığı sorulan eski Manchester United forveti ve Casino.org elçisi Owen, GOAL'e konuştu. Birleşik Krallık'taki oyuncular, Owen'ın elçisi olduğu Casino.org'da güvenilir çevrim içi kumarhane bilgilerine ulaşabiliyor. Owen şunları söyledi: “Manchester United'ın sıradaki maçlarına baktım, gerçekten çok zorlular. Deplasman maçı da çok fazla.
“Premier League'deki sıradaki deplasman maçı Leeds'e karşı. Leeds de çok iyi oynuyor. Aralarındaki rekabeti hepimiz biliyoruz. Müthiş bir atmosfer olacak. Leeds fırsatı sezecek. Elland Road'da kazanma fırsatı var.
“Carrick'i çok beğeniyorum. Görevin ona verilmesi gerektiğini düşünüyordum. Bu görevin getirdiği baskıyı anlıyorum, elbette. Ama geçen sezon ne kadar iyi iş çıkardığına bakınca, ona kesinlikle zaman tanınması gerektiğini düşünüyorum.
“Bakarsanız, Everton karşısında çok şanssızlardı. Maçın son vuruşunda sezonun en güzel gollerinden birini attılar. Manchester derbisinde VAR yüzünden puan kaybettiler. Bence birkaç puan daha alamamış olmaları gerçekten şanssızlık.
“Kabul ediyorum, Spurs karşısındaki performansları pek iyi değildi ama takımı beğeniyorum. Bence takım son birkaç yıla kıyasla şimdi çok daha iyi. Yeterince iyi bir sezon geçirme potansiyelleri olduğunu düşünüyorum.
“Bazı insanlar baskı kurmaya çalışıyor ama şimdiye kadar yaptıkları göz önüne alındığında Carrick'in biraz daha zamana fazlasıyla layık olduğunu düşünüyorum.”
- Getty
Carrick, Manchester United'da kendisini görevden alma yönünde aceleyle verilecek karardan kurtulabilecek mi?
United, Elland Road’a gitmeden önce İspanya’da Atletico Madrid ile zorlu bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Cesc Fabregas’ın etkileyici Como takımıyla 21 Ekim’de İtalya’da karşılaşacak. Bournemouth maçı için kısa süreliğine Old Trafford’a döndükten sonra Manchester United, Chelsea ile karşılaşmak üzere Stamford Bridge’e gidecek.
Carrick’in Batı Londra’ya gidip gitmeyeceği henüz belli değil. Taraftarları ve yönetim kurulu üyelerini kısa sürede ikna etmesi, Owen’ın kendisine gösterilmesi gerektiğine inandığı türden sabır ve güveni kazanması için şart.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun