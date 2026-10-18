Manchester'daki çalkantılı ortam, saha içiyle sınırlı değil. Carrick, savunma oyuncusu Lisandro Martinez'in futbol direktörü Jason Wilcox'a yönelik kamuoyu önünde yaptığı sert eleştiriler de dahil olmak üzere kulüp içindeki huzursuzlukla uğraşmak zorunda kaldı. Teknik direktör ayrıca, eski United oyuncusu Nicky Butt'ın ortaya attığı, Carrick'in ocak ayında görevi kabul etmeden önce özel bir görüşmede teknik direktörlüğün “kendisine göre olmadığını” söylediği iddiasını da kısa süre önce yalanladı.

Bu iddiaları reddeden Carrick, şunları söyledi: “Öyle olsaydı burada olmazdım, değil mi? Bu, sahip olabileceğim en iyi görev. Bu konumda bulunmayı gerçekten büyük bir ayrıcalık olarak görüyorum ve büyük bir sorumluluk hissediyorum. Aynı zamanda burada fark yaratma ve başarıya ulaşma isteğim var. Evet, bu görevden büyük keyif alıyorum.

“Buna hazır değilseniz ve zor işlerin üstesinden gelemiyorsanız asla çok iyi olamazsınız. Dolayısıyla bu süreci çalışarak aşmalıyız. Bunu yaparken de keyif alıyorum.”

Neyse ki Carrick için Old Trafford yönetimi desteğini sürdürüyor. Haberlere göre yönetim kurulu, mevcut durumu “kontrol altında” görüyor ve oyuncu kadrosu da teknik direktörünün arkasında durmaya devam ediyor. Ancak kulübün sonunda değişikliğe gitmeye karar vermesi ihtimaline karşı Eddie Howe ve Antonio Conte gibi öne çıkan alternatifler bu görevle anılmayı sürdürüyor.



