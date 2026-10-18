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Michael Carrick görevde kalacak mı? Manchester United teknik direktörü, Leeds maçı öncesinde görevden alınmasına ilişkin tartışmaları “önemli değil” diyerek geçiştirdi
Old Trafford'da artan baskı
Manchester United, Premier League sezonuna kötü bir başlangıç yaptı ve Carrick üzerindeki baskı arttı. İlk altı maçında yalnızca altı puan toplayan takım, şu anda 13. sırada. Yeni yükselen Ipswich Town karşısında alınan tek galibiyet ve son olarak 10 kişi kalan Tottenham Hotspur ile 1-1 berabere kalınması, 45 yaşındaki Carrick’e yönelik eleştirileri daha da artırdı.
Manchester United, şimdi pazar günü ezeli rakibi Leeds United ile Elland Road’da oynayacağı kritik maç için Pennine Dağları’nı aşacak. Carrick, tüm kulvarlarda beş maça ulaşan galibiyet hasretine son verecek bir sonuç arıyor. Tarihî rakibi karşısında alınacak bir başka kötü sonuç, Carrick’in Old Trafford’daki teknik direktörlük görevine uygunluğuna ilişkin tartışmaları kaçınılmaz olarak hızlandıracak.
- Getty
Kulüp, kişinin hayatta kalmasından önce gelir.
Görevine ilişkin belirsizlik giderek daha fazla konuşulsa da Carrick, kendi geleceğinin önem taşımadığını söylüyor. Cuma günü basın mensuplarına konuşan United teknik direktörü, tek önceliğinin takımın kötü gidişatını tersine çevirmek olduğunu vurguladı.
Carrick, maç öncesi basın toplantısında, “Bunu gerçekten kendimle ilgili görmüyorum. Mesele bu değil. ‘Bunu nasıl atlatacağım? Nasıl ayakta kalacağım? Kendimi korumak için ne yapmam gerekiyor?’ diye düşünmüyorum. Önemli olan bu değil. Önemli olan bu futbol kulübü ve maç kazanmak,” dedi.
Yönetim kurulunun desteği ve soyunma odasındaki gerilim
Manchester'daki çalkantılı ortam, saha içiyle sınırlı değil. Carrick, savunma oyuncusu Lisandro Martinez'in futbol direktörü Jason Wilcox'a yönelik kamuoyu önünde yaptığı sert eleştiriler de dahil olmak üzere kulüp içindeki huzursuzlukla uğraşmak zorunda kaldı. Teknik direktör ayrıca, eski United oyuncusu Nicky Butt'ın ortaya attığı, Carrick'in ocak ayında görevi kabul etmeden önce özel bir görüşmede teknik direktörlüğün “kendisine göre olmadığını” söylediği iddiasını da kısa süre önce yalanladı.
Bu iddiaları reddeden Carrick, şunları söyledi: “Öyle olsaydı burada olmazdım, değil mi? Bu, sahip olabileceğim en iyi görev. Bu konumda bulunmayı gerçekten büyük bir ayrıcalık olarak görüyorum ve büyük bir sorumluluk hissediyorum. Aynı zamanda burada fark yaratma ve başarıya ulaşma isteğim var. Evet, bu görevden büyük keyif alıyorum.
“Buna hazır değilseniz ve zor işlerin üstesinden gelemiyorsanız asla çok iyi olamazsınız. Dolayısıyla bu süreci çalışarak aşmalıyız. Bunu yaparken de keyif alıyorum.”
Neyse ki Carrick için Old Trafford yönetimi desteğini sürdürüyor. Haberlere göre yönetim kurulu, mevcut durumu “kontrol altında” görüyor ve oyuncu kadrosu da teknik direktörünün arkasında durmaya devam ediyor. Ancak kulübün sonunda değişikliğe gitmeye karar vermesi ihtimaline karşı Eddie Howe ve Antonio Conte gibi öne çıkan alternatifler bu görevle anılmayı sürdürüyor.
- Getty Images Sport
Elland Road'da çok şey tehlikede
Şimdi tüm dikkatler, pazar günü Elland Road'da oynanacak ezeli rekabet maçına çevriliyor. Carrick'in üzerindeki yoğun baskıyı hafifletmesi ve Premier League'de yeniden ivme yakalaması için Leeds karşısında üç puan almak artık büyük önem taşıyor.
İkna edici bir performans sergilenememesi, değişim çağrılarını daha da artıracak ve yönetimin sabrını sınayacak. Olumlu bir sonuç ise Manchester United'ın tökezleyerek geçirdiği sezonu kurtarması için ihtiyaç duyduğu dönüm noktası olabilir.
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