Getty Images Sport
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Michael Carrick, Fulham beraberliğinin ardından 12 yılın en kötü başlangıcına rağmen fitness iddialarını reddeden Man Utd patronu olarak Matheus Cunha'ya yanıt verdi
United, Craven Cottage'ta bir puanı zor kurtardı
Manchester United'ın kötü gidişatı pazar günü de sürdü; takım, Fulham karşısında Lisandro Martinez'in kendi kalesine attığı golle geriye düştü. Konuk ekip bir başka yıpratıcı yenilgiye doğru gider gibi görünürken, Matheus Cunha 89. dakikada sahneye çıkıp 1-1'lik beraberliği kurtardı.
Bu sonuç, United'ı Premier League'de oynadığı ilk beş maçta topladığı sadece beş puanla 12. sırada bıraktı. Bu, takımın 2014'ten bu yana en üst ligde bir sezona yaptığı en kötü başlangıç olurken, hafta ortasında Brighton'a elenerek Carabao Cup'a veda etmesinin ardından Carrick'in ekibi üzerindeki baskıyı daha da artırdı.
- Getty Images Sport
Carrick, Cunha'nın "enerji" değerlendirmesini reddetti
Son düdüğün ardından golü atan Cunha, yoğunluk eksikliğine işaret ederek Fulham oyuncularının ikinci yarının ilk bölümünde, öne geçmeden önce, "daha fazla enerji ortaya koyduğunu" söyledi. Maç verileri de forvetin bu değerlendirmesini destekledi ve ev sahibi ekibin 90 dakika boyunca United'dan altı kilometre daha fazla koştuğunu ortaya koydu.
Ancak Carrick, takımının temponun gerisinde kaldığı fikrini net bir şekilde reddetti. Teknik direktör, oyuncularının geç gelen beraberlik golünü bulmak için maçı baskı kurarak bitirdiğini savundu.
Cunha'nın sözleri sorulduğunda Carrick, "Bana öyle görünmedi" dedi. "Maçı bitiriş şeklimizden oldukça memnundum. Açıkçası maçı gerçekten çok güçlü tamamladığımızı düşündüm ve zorlamayı sürdürdük."
Kadro kondisyonunun daha geniş çaplı bir sorun olup olmadığı sorulduğunda ise Carrick, "Bu yüzden bunun bir sorun olduğunu düşünmüyorum, hayır" ifadelerini kullandı.
Krizin ortasında olumlu yanlar bulmak
United'ın sezona başlangıcının "ideal olmadığını" kabul etmesine rağmen Carrick, takımının dayanıklılığını vurgulamakta istekliydi. Geç gelen gol, tek bir hafta içinde alınabilecek üçüncü yıpratıcı yenilgiyi engelledi ve baskı altındaki teknik direktör için küçük de olsa bir yapı taşı sundu.
"Bu büyük bir şey, tabii bunu abartmamak lazım; çünkü bir puan aldık ve biz kazanmak istiyorduk ama bu, grup olarak öğrenme sürecinin bir parçası" diye açıkladı Carrick. "Nasıl karşılık verdiğimiz, bunun ileriye dönük nasıl göründüğü, tepkimizin ne olduğu, bunların hepsi. Bunlar grup olarak büyümenin bir parçası."
United'ın patronu, geriye düştükten sonra oyuncularının dağılmamasını övdü. "Bugün kesinlikle maç farklı bir yöne gidebilirdi, yüzde 100 gidebilirdi" dedi. "Verilen tepkiden gerçekten çok memnun kaldım ve bunun ileriye dönük olarak bize çok yardımcı olacağını düşünüyorum."
- AFP
Milli maç arası hayati bir sıfırlanma fırsatı sunuyor
United şimdi uzatılmış milli araya giriyor ve bu durum, Carrick'e takımının eksiklerini antrenman sahasında gidermek için kritik bir zaman sağlıyor. Manchester United, 10 Ekim'e kadar sahalara dönmeyecek ve o tarihte sahasında Tottenham Hotspur ile karşılaşacak.
Bu karşılaşma hayati bir sınav niteliği taşıyor. Spurs'e karşı olumlu bir sonuç almak, olumsuz gidişatı tersine çevirmek, takımın fiziksel performansına dair süren soru işaretlerini yatıştırmak ve United'ı Premier Lig tablosunda yukarı taşımaya başlamak açısından büyük önem taşıyor.
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