24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Çeviri:

Michael Carrick, Fulham beraberliğinin ardından 12 yılın en kötü başlangıcına rağmen fitness iddialarını reddeden Man Utd patronu olarak Matheus Cunha'ya yanıt verdi

M. Carrick
M. United
M. Cunha
Fulham
Fulham - M. United
Premier Lig

Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, Fulham ile 1-1 berabere kalınan hayal kırıklığı yaratan maçın ardından Matheus Cunha'nın takımının kondisyon seviyeleriyle ilgili sorun yaşadığı yönündeki imasını kapatmaya çalıştı. Manchester United, Premier League'de son on yılı aşkın süredeki en zorlu sezon başlangıcında bir yenilgiden daha kaçınmak için geç bir müdahaleye ihtiyaç duydu.

  • United, Craven Cottage'ta bir puanı zor kurtardı

    Manchester United'ın kötü gidişatı pazar günü de sürdü; takım, Fulham karşısında Lisandro Martinez'in kendi kalesine attığı golle geriye düştü. Konuk ekip bir başka yıpratıcı yenilgiye doğru gider gibi görünürken, Matheus Cunha 89. dakikada sahneye çıkıp 1-1'lik beraberliği kurtardı.

    Bu sonuç, United'ı Premier League'de oynadığı ilk beş maçta topladığı sadece beş puanla 12. sırada bıraktı. Bu, takımın 2014'ten bu yana en üst ligde bir sezona yaptığı en kötü başlangıç olurken, hafta ortasında Brighton'a elenerek Carabao Cup'a veda etmesinin ardından Carrick'in ekibi üzerindeki baskıyı daha da artırdı.


    • Reklam
  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Carrick, Cunha'nın "enerji" değerlendirmesini reddetti

    Son düdüğün ardından golü atan Cunha, yoğunluk eksikliğine işaret ederek Fulham oyuncularının ikinci yarının ilk bölümünde, öne geçmeden önce, "daha fazla enerji ortaya koyduğunu" söyledi. Maç verileri de forvetin bu değerlendirmesini destekledi ve ev sahibi ekibin 90 dakika boyunca United'dan altı kilometre daha fazla koştuğunu ortaya koydu.

    Ancak Carrick, takımının temponun gerisinde kaldığı fikrini net bir şekilde reddetti. Teknik direktör, oyuncularının geç gelen beraberlik golünü bulmak için maçı baskı kurarak bitirdiğini savundu.

    Cunha'nın sözleri sorulduğunda Carrick, "Bana öyle görünmedi" dedi. "Maçı bitiriş şeklimizden oldukça memnundum. Açıkçası maçı gerçekten çok güçlü tamamladığımızı düşündüm ve zorlamayı sürdürdük."

    Kadro kondisyonunun daha geniş çaplı bir sorun olup olmadığı sorulduğunda ise Carrick, "Bu yüzden bunun bir sorun olduğunu düşünmüyorum, hayır" ifadelerini kullandı.


  • Krizin ortasında olumlu yanlar bulmak

    United'ın sezona başlangıcının "ideal olmadığını" kabul etmesine rağmen Carrick, takımının dayanıklılığını vurgulamakta istekliydi. Geç gelen gol, tek bir hafta içinde alınabilecek üçüncü yıpratıcı yenilgiyi engelledi ve baskı altındaki teknik direktör için küçük de olsa bir yapı taşı sundu.

    "Bu büyük bir şey, tabii bunu abartmamak lazım; çünkü bir puan aldık ve biz kazanmak istiyorduk ama bu, grup olarak öğrenme sürecinin bir parçası" diye açıkladı Carrick. "Nasıl karşılık verdiğimiz, bunun ileriye dönük nasıl göründüğü, tepkimizin ne olduğu, bunların hepsi. Bunlar grup olarak büyümenin bir parçası."

    United'ın patronu, geriye düştükten sonra oyuncularının dağılmamasını övdü. "Bugün kesinlikle maç farklı bir yöne gidebilirdi, yüzde 100 gidebilirdi" dedi. "Verilen tepkiden gerçekten çok memnun kaldım ve bunun ileriye dönük olarak bize çok yardımcı olacağını düşünüyorum."


    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • FBL-ENG-PR-FULHAM-MAN UTDAFP

    Milli maç arası hayati bir sıfırlanma fırsatı sunuyor

    United şimdi uzatılmış milli araya giriyor ve bu durum, Carrick'e takımının eksiklerini antrenman sahasında gidermek için kritik bir zaman sağlıyor. Manchester United, 10 Ekim'e kadar sahalara dönmeyecek ve o tarihte sahasında Tottenham Hotspur ile karşılaşacak.

    Bu karşılaşma hayati bir sınav niteliği taşıyor. Spurs'e karşı olumlu bir sonuç almak, olumsuz gidişatı tersine çevirmek, takımın fiziksel performansına dair süren soru işaretlerini yatıştırmak ve United'ı Premier Lig tablosunda yukarı taşımaya başlamak açısından büyük önem taşıyor.

Premier Lig
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Fulham crest
Fulham
FUL
Premier Lig
M. United crest
M. United
MUN
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT