Son düdüğün ardından golü atan Cunha, yoğunluk eksikliğine işaret ederek Fulham oyuncularının ikinci yarının ilk bölümünde, öne geçmeden önce, "daha fazla enerji ortaya koyduğunu" söyledi. Maç verileri de forvetin bu değerlendirmesini destekledi ve ev sahibi ekibin 90 dakika boyunca United'dan altı kilometre daha fazla koştuğunu ortaya koydu.

Ancak Carrick, takımının temponun gerisinde kaldığı fikrini net bir şekilde reddetti. Teknik direktör, oyuncularının geç gelen beraberlik golünü bulmak için maçı baskı kurarak bitirdiğini savundu.

Cunha'nın sözleri sorulduğunda Carrick, "Bana öyle görünmedi" dedi. "Maçı bitiriş şeklimizden oldukça memnundum. Açıkçası maçı gerçekten çok güçlü tamamladığımızı düşündüm ve zorlamayı sürdürdük."

Kadro kondisyonunun daha geniş çaplı bir sorun olup olmadığı sorulduğunda ise Carrick, "Bu yüzden bunun bir sorun olduğunu düşünmüyorum, hayır" ifadelerini kullandı.



