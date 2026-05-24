Michael Carrick formunun zirvesinde! Old Trafford'daki yoğun döneme rağmen Man Utd teknik direktörünün tatile ihtiyacı yok
Carrick, United'ın olağanüstü geri dönüşüne son noktayı koydu
Carrick, Ruben Amorim’in Ocak ayında ayrılmasının ardından United’ın başına geçtiğinden beri beklentileri aştı. Sezonun geri kalanı için göreve getirilen 44 yaşındaki teknik adam, çalkantılı bir sezonda takımın sonuçlarında ve performansında önemli bir iyileşme sağladı.
United, Carrick yönetiminde ligi üçüncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Bunun üzerine kulüp, Brighton ile oynanacak sezonun son maçı öncesinde Carrick ile 2028 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı. Bu başarı, sezonun başlarında United'ın Avrupa'nın en prestijli turnuvasına katılamayacağına dair endişelerin ardından yaşanan keskin bir dönüşü tamamladı.
Carrick, tatilin neden bekleyebileceğini açıklıyor
Carrick, çocuklarının şu anda sınavlara odaklanmış olması nedeniyle ailevi yükümlülüklerinin bu yaz tatile çıkmasını engellediğini itiraf etti. Ayrıca bu göreve duyduğu tutkuyu ve bir Premier Lig menajerinin iş yükünü kaldırabileceğini de ayrıntılı olarak anlattı.
"Şu anda önümde duran engel çocukların sınavları. Dürüst olmak gerekirse, A-level ve GCSE sınavları, herhangi bir plan yapmamı engelliyor," dedi Carrick, kulübün resmi internet sitesinde yer alan sözleriyle.
"Dürüst olmak gerekirse, hayır. Kendimi iyi hissediyorum, bence çalışmanın ritmine, farklı şekillerde de olsa, gerçekten alışıyorsunuz. Eminim ki benimkinden farklı çalışma saatleriniz vardır, bazılarınız diğerlerinden daha fazla çalışıyordur, eminim öyledir. Buna alışıyorsunuz, akışına giriyorsunuz. Bu işi sevdim, her dakikasını sevdim, bu yüzden kesinlikle bir molaya ihtiyacım olduğunu hissetmiyorum."
Carrick, Manchester United'ın final maçında hazırlıksız yakalanmasını istemiyor
Ana hedeflerine ulaşmış olsalar da Carrick, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmak için hâlâ mücadele eden Brighton karşısında hiçbir şekilde rehavete kapılmayacaklarını vurguladı. Teknik direktör, United’ın ligin son maçında da yüksek standartlarını korumasını istiyor.
"Maçın durumunun ve neyin söz konusu olduğunun kesinlikle farkındayız," dedi gazetecilere. "Bence bu konuda kesinlikle bir sorumluluğumuz var. Ligde bulunduğumuz konuma kendimizi getirmeyi başardık."
"Ve her şeyden önce kendimiz için güçlü bir şekilde bitirmek istediğimizi söylemiştim. Bu maça da diğer maçlara yaklaştığımız gibi yaklaşıyoruz. Brighton, Bournemouth ve çevresindeki diğer tüm kulüpler için oynanacak çok şey var, bunun da farkındayız."
Odak noktası oyuncu transferlerine ve gelecek sezona kayıyor
Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantileyen United, artık 2026-27 sezonu için planlamaya başlayabilir. Carrick'in öncelikli hedefi, dikkatler tamamen transferler ve sezon öncesi hazırlıklara yönelmeden önce Brighton karşısında sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak olacak.
Gelecek sezonun zorluğu, bu sezonun son aylarında yakalanan ivmeyi sürdürmek olacak. Carrick'in etkileyici başlangıcının ardından, özellikle de United'ın Avrupa'nın en büyük turnuvasına geri dönmesiyle birlikte Old Trafford'daki beklentiler hızla artacaktır.