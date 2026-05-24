Michael Carrick formunun zirvesinde! Old Trafford'daki yoğun döneme rağmen Man Utd teknik direktörünün tatile ihtiyacı yok

Carrick, çocuklarının şu anda sınavlara odaklanmış olması nedeniyle ailevi yükümlülüklerinin bu yaz tatile çıkmasını engellediğini itiraf etti. Ayrıca bu göreve duyduğu tutkuyu ve bir Premier Lig menajerinin iş yükünü kaldırabileceğini de ayrıntılı olarak anlattı.

"Şu anda önümde duran engel çocukların sınavları. Dürüst olmak gerekirse, A-level ve GCSE sınavları, herhangi bir plan yapmamı engelliyor," dedi Carrick, kulübün resmi internet sitesinde yer alan sözleriyle.

"Dürüst olmak gerekirse, hayır. Kendimi iyi hissediyorum, bence çalışmanın ritmine, farklı şekillerde de olsa, gerçekten alışıyorsunuz. Eminim ki benimkinden farklı çalışma saatleriniz vardır, bazılarınız diğerlerinden daha fazla çalışıyordur, eminim öyledir. Buna alışıyorsunuz, akışına giriyorsunuz. Bu işi sevdim, her dakikasını sevdim, bu yüzden kesinlikle bir molaya ihtiyacım olduğunu hissetmiyorum."