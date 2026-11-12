Michael Carrick fazla mı iyi niyetliydi? Manchester United'ın yaşadığı sıkıntıların nedenlerini, Premier League şampiyonluğu yaşamış eski yıldızı açıkladı
Manchester United'ın başında 32 maça çıkan Carrick görevden alındı
45 yaşındaki eski İngiltere millî futbolcusu, Old Trafford'da futbolcu olarak geçirdiği dönemde beş kez en üst ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk kazanmış, “Rüyalar Tiyatrosu” olarak anılan stadın tribünlerinden de büyük destek görmüştü.
Ancak sahada çok ihtiyaç duyulan istikrarı sağlayamadı. Geçici teknik direktörlük yaptığı 2025-26 sezonunda elde edilen üçüncülük umut verse de bu performans düzeyi sürdürülemedi.
- Getty
Manchester United düşme hattına geriledi
Görevine son verilmeden önce Carrick, United'ın Premier League'de düşme hattına gerilemesine tanık olmuştu. Takım, bu sezon geride kalan 10 haftada yalnızca sekiz puan topladı.
Savunmadaki açıklar ve bireysel hatalar bu sezon Manchester'daki takımın işini hiç kolaylaştırmadı. Manchester United neredeyse sürekli geriden gelip durumu düzeltmeye çalışmak zorunda kaldı. Zaman zaman mücadele gücü gösterilse de takımın standartları çok sık düştü.
Carrick, tüm bu süreçte saygınlığını ve soğukkanlılığını korudu. Kuzeydoğu bölgesinden olan Carrick, saha kenarında ya da zaman zaman kendisini zorlayan basın toplantılarında yöneltilen sorgulayıcı sorular karşısında nadiren öfkesine yenik düştü.
Sonuçta fazla mı iyi niyetliydi? Old Trafford'da tüm gözlerin üzerinizde olduğu bir ortamda, güçlü bir karakterin öne çıkıp başrolü üstlenmesi gerekiyor. Bu kişinin mutlak otoriteye sahip olması ve Sir Alex Ferguson'ın meşhur sert fırçasını, Ferguson'ın ev sahibi takımın soyunma odasında bırakmış olabileceği yerden çıkarıp yeniden kullanmaya hazır olması gerekiyor.
Carrick, Old Trafford için doğru karaktere sahip biri miydi?
Önceden yardımcı antrenörlük yapmış Carrick'in teknik direktör olarak nerede hata yaptığı ve herhangi bir United teknik direktörünün daha sert bir tutuma ihtiyaç duyup duymadığı sorulan, iki kez şampiyonluk yaşamış Parker, casinoslike.org iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Sanırım teknik direktörlükte buna ihtiyaç var.
“İşin en az iki yönü var. Belki de sadece deneyimsizliğinden kaynaklanıyordur ama sanki hâlâ bir futbolcu gibi düşünüyor. Oysa bunu geride bırakmanız gerekiyor. Artık oyunculardan biri olamazsınız; aksi hâlde insanlar sınırları zorlar.
“Belki oyuncularla biraz fazla samimiydi. Başlangıçta orada yardımcı antrenör olduğunu unutmamalıyız. Yardımcı antrenörleri düşündüğümde, oyuncularla çok yakın olduklarını görüyorum. Oyuncularla bağlantıyı onlar kurar çünkü birlikte çalıştığım teknik direktörler mesafelerini korurdu. Bu yüzden yardımcı antrenör, gidip konuşabildiğiniz kişi hâline gelir. Teknik direktörle ilgili bir şey söylemek istiyorsanız, nasıl tepki vereceğini anlamak için önce yardımcı antrenöre bir yoklama yaparsınız.
“Birlikte çalıştığım en iyi yardımcı antrenörler üç kişiydi; çünkü içlerinden biri tamamen farklıydı. Brian Kidd inanılmazdı. Oyuncularla çalışırken bir yandan da teknik direktörün ne düşündüğünü gözeten bir yardımcı antrenörün nasıl olması gerektiğine dair bir kılavuz yazılsaydı, Kiddo bunun örneği olurdu.
“Peter Shreeves de harika bir insandı. Bana göre en zor görevi üstlenen diğer isim ise Sir Bobby Robson'ın yardımcısı Don Howe'du. QPR'a yardımcı antrenör olarak geldi, ardından kısa bir süre teknik direktörlük yaptı. Teknik direktör olduğunda Don zaten belli bir konuma ulaşmış ve herkesin saygısını kazanmıştı. Çoğu oyuncu o noktadan sonra Don'a ‘patron’ diyordu ama futbolcular bazı şeyleri kafalarına takar. QPR'da Trevor Francis'in teknik direktör olmasını kabullenemeyen oyuncular vardı. Onu hâlâ futbolcu olarak görüyorlardı; bu yüzden tanınmış bir isim ve teknik direktör olarak hak ettiği karşılığı ona pek vermediler.
“Ama Michael Carrick konusunda, şahsen meselenin bundan kaynaklandığını söylemem. Ben yine oyunculara bakıyorum; bugünün oyuncuları benim dönemimdekiler gibi değil. Ben, üst konumdaki herkese saygı duymam gerektiği öğretilerek yetiştirildim. Onlardan hoşlanmak zorunda olduğum öğretilmedi ama bulundukları konumda olmalarının bir nedeni olduğu için onlara saygı duymam ve söylediklerini dinlemem gerektiği öğretildi. Bence şimdi durum biraz farklı; çünkü menajerler daha güçlü ve futbol direktörleri kendilerini, ‘Bütün bunları senin üzerinden alacağım, sen sadece oyuncuları çalıştır’ diyebilecek bir konuma getiriyor.
“Bence oyuncularla teknik direktör yakın olmalı. Teknik direktör, bir oyuncunun yaşadığı sorunları, o gün nasıl hissettiğini, herhangi bir sıkıntısı veya ailevi sorunu olup olmadığını, kısacası onunla ilgili her şeyi bilmeli. Oysa menajerler, futbol direktörleri ve çevrelerindeki o küçük grup yardımcı olduklarını söylüyor ama teknik direktörün ihtiyaç duyduğu bir şeyi elinden alıyor.”
- Getty/GOAL
Pochettino, Manchester'da görevi devralmak için ABD erkek millî takımından ayrılıyor
Ruben Amorim'in görevden alınmasının ardından ocak ayında yakından tanıdığı kulübe dönen Carrick, takımın başında yalnızca 32 maç kaldı. Bu maçların 15'ini kazandı, dokuzunda ise yenildi.
Old Trafford'da kulübedeki yerini Tottenham, Chelsea ve Paris Saint-Germain'in eski teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun alması bekleniyor. Arjantinli teknik adam, ABD erkek millî takımıyla yollarını ayırmaya ve Premier Lig'e dönmeye hazırlanıyor.
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