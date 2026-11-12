Önceden yardımcı antrenörlük yapmış Carrick'in teknik direktör olarak nerede hata yaptığı ve herhangi bir United teknik direktörünün daha sert bir tutuma ihtiyaç duyup duymadığı sorulan, iki kez şampiyonluk yaşamış Parker, casinoslike.org iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Sanırım teknik direktörlükte buna ihtiyaç var.

“İşin en az iki yönü var. Belki de sadece deneyimsizliğinden kaynaklanıyordur ama sanki hâlâ bir futbolcu gibi düşünüyor. Oysa bunu geride bırakmanız gerekiyor. Artık oyunculardan biri olamazsınız; aksi hâlde insanlar sınırları zorlar.

“Belki oyuncularla biraz fazla samimiydi. Başlangıçta orada yardımcı antrenör olduğunu unutmamalıyız. Yardımcı antrenörleri düşündüğümde, oyuncularla çok yakın olduklarını görüyorum. Oyuncularla bağlantıyı onlar kurar çünkü birlikte çalıştığım teknik direktörler mesafelerini korurdu. Bu yüzden yardımcı antrenör, gidip konuşabildiğiniz kişi hâline gelir. Teknik direktörle ilgili bir şey söylemek istiyorsanız, nasıl tepki vereceğini anlamak için önce yardımcı antrenöre bir yoklama yaparsınız.

“Birlikte çalıştığım en iyi yardımcı antrenörler üç kişiydi; çünkü içlerinden biri tamamen farklıydı. Brian Kidd inanılmazdı. Oyuncularla çalışırken bir yandan da teknik direktörün ne düşündüğünü gözeten bir yardımcı antrenörün nasıl olması gerektiğine dair bir kılavuz yazılsaydı, Kiddo bunun örneği olurdu.

“Peter Shreeves de harika bir insandı. Bana göre en zor görevi üstlenen diğer isim ise Sir Bobby Robson'ın yardımcısı Don Howe'du. QPR'a yardımcı antrenör olarak geldi, ardından kısa bir süre teknik direktörlük yaptı. Teknik direktör olduğunda Don zaten belli bir konuma ulaşmış ve herkesin saygısını kazanmıştı. Çoğu oyuncu o noktadan sonra Don'a ‘patron’ diyordu ama futbolcular bazı şeyleri kafalarına takar. QPR'da Trevor Francis'in teknik direktör olmasını kabullenemeyen oyuncular vardı. Onu hâlâ futbolcu olarak görüyorlardı; bu yüzden tanınmış bir isim ve teknik direktör olarak hak ettiği karşılığı ona pek vermediler.

“Ama Michael Carrick konusunda, şahsen meselenin bundan kaynaklandığını söylemem. Ben yine oyunculara bakıyorum; bugünün oyuncuları benim dönemimdekiler gibi değil. Ben, üst konumdaki herkese saygı duymam gerektiği öğretilerek yetiştirildim. Onlardan hoşlanmak zorunda olduğum öğretilmedi ama bulundukları konumda olmalarının bir nedeni olduğu için onlara saygı duymam ve söylediklerini dinlemem gerektiği öğretildi. Bence şimdi durum biraz farklı; çünkü menajerler daha güçlü ve futbol direktörleri kendilerini, ‘Bütün bunları senin üzerinden alacağım, sen sadece oyuncuları çalıştır’ diyebilecek bir konuma getiriyor.

“Bence oyuncularla teknik direktör yakın olmalı. Teknik direktör, bir oyuncunun yaşadığı sorunları, o gün nasıl hissettiğini, herhangi bir sıkıntısı veya ailevi sorunu olup olmadığını, kısacası onunla ilgili her şeyi bilmeli. Oysa menajerler, futbol direktörleri ve çevrelerindeki o küçük grup yardımcı olduklarını söylüyor ama teknik direktörün ihtiyaç duyduğu bir şeyi elinden alıyor.”