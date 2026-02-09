(C)Getty Images
Michael Carrick, eski Red Devils yıldızı kulübe geçici teknik direktörle 'dalgayı sürmeye' çağırırken, hangi iki ünlü teknik direktörün onun Man Utd'da kalıcı olarak görev almasını engelleyeceğini açıkladı.
- Getty Images Sport
Carrick'in United'ı galibiyet serisi yakaladı
Gary Neville'e göre, United kalıcı bir teknik direktör işe alma sürecini çoktan başlattı ve sezonun sonuna kadar bekledikten sonra bir karar verecek. Oliver Glasner ve Andoni Iraola serbest kalacak, İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel ise Dünya Kupası'ndan sonra serbest kalabilir. Ancak United'ın her galibiyetiyle, Carrick'i kalıcı teknik direktör yapma fikri daha da ikna edici hale geliyor.
Carrick, Ole Gunnar Solskjaer'den bu yana United'ın en iyi başlangıcını yaptı. Solskjaer de 2018-19 sezonunun sonuna kadar geçici olarak atanmış, ancak Jose Mourinho'nun yerine geçtikten sonra ilk 19 maçında 14 galibiyet elde ettikten sonra daha uzun süreli bir sözleşme imzalamıştı. Carrick, kulübün o zaman olduğu gibi "düşünmeden" bir karar vermeyeceğini söyledi.
Eski United orta saha oyuncusu Owen Hargreaves, kulüp Tuchel veya Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique'yi bu göreve ikna edemezse, eski takım arkadaşı Carrick'in en önde gelen aday olması gerektiğini düşünüyor.
"Nasıl ona vermezsin?"
TNT Sports'un yorumcusu ve uzmanı Hargreaves, GOAL'a şunları söyledi: "Ona bu ödülü vermemek için bir neden göremiyorum. Ole ile yaşadıkları deneyimi biliyorum, ancak o ikinci oldu ve bir noktaya kadar harika bir performans sergiledi. Sonuçta futbolda inişler ve çıkışlar olur. İyi gittiğinde, bunun tadını çıkarmak gerekir. Şu anda Man United iyi durumda. Öyleyse, Carrick üçüncü veya dördüncü olursa, bulundukları yer ve tüm gürültüden sonra, nasıl ödülü vermeyebilirsiniz?
"Tek eleştirebileceğiniz şey deneyimdir ve Luis Enrique veya Tuchel gibi birini bulabilirseniz, belki. Ama şu anda en önemli şey menajer veya oyuncular değil, futbol kulübünün kazanmasıdır ve futbol kulübü kazanıyor ve Carras bunun mimarıdır. Öyleyse neden bunu değiştiresiniz ki?"
- AFP
'Büyük isimler daha fazla beklenti getirir'
2007-08 sezonunda United'ın Premier Lig şampiyonluğunu ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında Carrick ile verimli bir orta saha ikilisi oluşturan Hargreaves, Louis van Gaal ve Mourinho'nun sonuçta hayal kırıklığı yaratan görev sürelerine işaret ederek, büyük isimlerin Old Trafford'da her zaman başarılı olamayacağı konusunda uyarıda bulundu. O, United'ın en iyi seçeneğinin, göreve geleli bir aydan az bir sürede oyuncularla güçlü bir bağ kuran Carrick yönetiminde uzun vadeli bir yapı kurmak olduğuna inanıyor.
Hargreaves şöyle açıkladı: "Son on yılın en iyi iki menajeri, Carlo Ancelotti, Jurgen Klopp ve Pep Guardiola dışında, Van Gaal ve Mourinho'ydu. İsimler başarıyı garanti etmez. Hatta isimler daha fazla beklenti yaratır ve 'bunu istiyorum', 'şunu istiyorum' derler. Bu yüzden Carras gibi biriyle gerçekten bir şeyler inşa edebilirler. Ve tabii ki, bu kadar kısa vadeli düşünmeyi bırakmalılar. İyi giderken, futbol iyi giderken bu dalgayı sürmeliler. Taraftarlar mutlu, tüm oyuncular mutlu."
Carrick oyuncularla 'bağlantı kuruyor'
Hargreaves, Carrick ile ilk kez 2001 yılında İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynarken tanıştı. "Bence o her zaman aynı kaldı" diye ekledi. "Bence bu ona büyük bir iltifattır, çünkü asla fazla neşeli ya da fazla üzgün olmaz. O sadece kendisidir. Herkesin sizi başka biri haline getirmeye çalıştığı bu ortamda kendiniz olmak çok zordur. O ise kendi cildinde çok rahattır.
"Kendini klas bir şekilde taşıyor. Herkese saygılı davranıyor. Ve akıllı bir adam. Bağırıp çağırmasına gerek yok. Her zaman gözlemliyor. İnsanlar, 'Koç olarak bağırmam lazım' diye düşünüyor ama sen oradasın çünkü insanların daha iyi olmalarına yardım etmek için varsın. İnsanların unuttuğu şeylerden biri, bunun insanlar hakkında olduğu. Seninle ilgili değil. Biliyorsun, bu adamların çoğu bunu kendileriyle ilgili hale getirmeye çalışıyor.
"Evet, sorumluluk almalısın, önemli anlarda kararlar vermelisin. Ama sonuçta seni takip etmeye çalışan insanlar var ve onlara ilham vererek sana ve takımın iyi performans göstermesine yardımcı olmalısın. Bence ne kadar çok insana ulaşıp onlarla bağlantı kurabilirsen, onlar da senin için o kadar iyi oynarlar. United'ın neye ihtiyacı olduğunu hissetmeli ve çözümler bulmalı, herkes iyi oynuyor."
- Getty Images Sport
United, West Ham'da üst üste beşinci galibiyetini hedefliyor
Carrick, United'da bir aydan kısa bir sürede Amorim'in 14 ayda elde ettiği galibiyet serisini geride bıraktı ve Salı günü eski kulübü West Ham'ı ziyaret ettiğinde, TNT Sports'ta canlı yayınlanacak olan maçta kulübün iki yıldır elde ettiği en uzun galibiyet serisini egale edebilir .
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
