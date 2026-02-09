Michael Carrick, eski Red Devils yıldızı kulübe geçici teknik direktörle 'dalgayı sürmeye' çağırırken, hangi iki ünlü teknik direktörün onun Man Utd'da kalıcı olarak görev almasını engelleyeceğini açıkladı.

Gary Neville'e göre, United kalıcı bir teknik direktör işe alma sürecini çoktan başlattı ve sezonun sonuna kadar bekledikten sonra bir karar verecek. Oliver Glasner ve Andoni Iraola serbest kalacak, İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel ise Dünya Kupası'ndan sonra serbest kalabilir. Ancak United'ın her galibiyetiyle, Carrick'i kalıcı teknik direktör yapma fikri daha da ikna edici hale geliyor.

Carrick, Ole Gunnar Solskjaer'den bu yana United'ın en iyi başlangıcını yaptı. Solskjaer de 2018-19 sezonunun sonuna kadar geçici olarak atanmış, ancak Jose Mourinho'nun yerine geçtikten sonra ilk 19 maçında 14 galibiyet elde ettikten sonra daha uzun süreli bir sözleşme imzalamıştı. Carrick, kulübün o zaman olduğu gibi "düşünmeden" bir karar vermeyeceğini söyledi.

Eski United orta saha oyuncusu Owen Hargreaves, kulüp Tuchel veya Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique'yi bu göreve ikna edemezse, eski takım arkadaşı Carrick'in en önde gelen aday olması gerektiğini düşünüyor.