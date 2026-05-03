Michael Carrick, efsanevi eski Manchester United teknik direktörü Sir Alex Ferguson’un Old Trafford’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması üzerine “büyük bir üzüntü duydu”
Carrick, maç öncesi haberler karşısında sarsıldı
Ferguson'un yönetiminde yedi başarılı yıl geçiren Carrick, 84 yaşındaki teknik direktörün sağlık sorunları haberinin kendisini derinden etkilediğini açıkladı. Liverpool ile oynanan Premier Lig maçının yarattığı baskıya rağmen, geçici teknik direktörün zihninde tüm öğleden sonra boyunca İskoç teknik adamın sağlığı ön planda yer aldı.
"Herhangi bir güncelleme almadım, bu yüzden son durumu bilmiyorum. Maçtan önce haberim vardı, bu yüzden durumun farkındaydım," dedi Carrick, United'ın 3-2 galibiyetinin ardından. "Tek söyleyebileceğim, bu haber beni çok etkiledi. Umarım iyidir. Onun iyi durumda olmasını umuyoruz ve ona en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Umarım bu sonuç ona moral verir."
The Independent'a göre, Ferguson'un iyileştiği düşünülüyor ve yakında dinlenmek üzere evine dönebilecek.
Efsanevi patronun zaferi
Maç, Ferguson’un Manchester United’daki kalıcı mirasına mükemmel bir övgü niteliğindeydi; Kobbie Mainoo, ezeli rakibine karşı 3-2’lik galibiyeti garantileyen son dakika golünü attı. Bu sonuç, sadece moral açısından bir galibiyetten öteydi; Manchester United’ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki yerini resmen garantiledi; bu başarı, Old Trafford’un kupa vitrinine 38 kupa kazandıran adamı kesinlikle memnun edecekti.
Old Trafford'da geçici başarılar devam ediyor
Ruben Amorim'in yerine geçici olarak göreve geldiğinden beri Carrick, yönünü kaybetmiş gibi görünen Manchester United takımına yeniden can verdi.
Onun taktiksel zekası sayesinde Kırmızı Şeytanlar, Liverpool'a karşı elde ettikleri bu son zaferden önce Manchester City, Arsenal ve Chelsea'yi yenerek "Büyük Altı" takımlarından bir dizi galibiyet aldı.
Manchester United yönetimi için karar zamanı
Haberlere göre Manchester United yönetimi, sezon sonunda teknik direktörlük pozisyonu hakkında kesin bir karar vermeyi planlıyor.
Şu an için odak noktası Ferguson'un sağlığı ve sezonu güçlü bir şekilde bitirmek. Ancak, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı artık garantilendiği için, Carrick görevi devraldığından beri kendisinden beklenen her şeyi ve hatta fazlasını yerine getirmiş ve United'ı yeni bir döneme taşıyacak kişi olarak kendini kanıtlamış durumda.