Michael Carrick, efsanevi eski Manchester United teknik direktörü Sir Alex Ferguson’un Old Trafford’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması üzerine “büyük bir üzüntü duydu”

Ferguson'un yönetiminde yedi başarılı yıl geçiren Carrick, 84 yaşındaki teknik direktörün sağlık sorunları haberinin kendisini derinden etkilediğini açıkladı. Liverpool ile oynanan Premier Lig maçının yarattığı baskıya rağmen, geçici teknik direktörün zihninde tüm öğleden sonra boyunca İskoç teknik adamın sağlığı ön planda yer aldı.

"Herhangi bir güncelleme almadım, bu yüzden son durumu bilmiyorum. Maçtan önce haberim vardı, bu yüzden durumun farkındaydım," dedi Carrick, United'ın 3-2 galibiyetinin ardından. "Tek söyleyebileceğim, bu haber beni çok etkiledi. Umarım iyidir. Onun iyi durumda olmasını umuyoruz ve ona en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Umarım bu sonuç ona moral verir."

The Independent'a göre, Ferguson'un iyileştiği düşünülüyor ve yakında dinlenmek üzere evine dönebilecek.



