Çeviri:
Michael Carrick'e yakında resmi bir teklif sunulacak; Manchester United'ın kalıcı teknik direktörlüğü "reddetmesi gereken bir fırsat"
Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı, Carrick'in konumunu sağlamlaştırdı
The Guardian'a göre, Manchester United'ın, kulübü Şampiyonlar Ligi'ne geri taşıyan Carrick'i kalıcı teknik direktör olarak ataması bekleniyor. Eski orta saha oyuncusu, Ocak ayında Ruben Amorim'in yerine geçici olarak göreve geldikten sonra takımda çarpıcı bir dönüşüm sağladı.
Kulüp yönetimi, Avrupa'nın en prestijli turnuvasına katılma hakkı kesinleşene kadar resmi görüşmeleri ertelemişti. Bu hedef, Pazar günü rakip Liverpool'a karşı alınan heyecan verici 3-2'lik galibiyetle gerçekleştirildi ve matematiksel olarak ligi ilk beşte bitirme garantisi sağlandı. Sezonun ana hedefi gerçekleştirildiğinden, Carrick'e artık bu görevin kalıcı olarak teklif edilmesi bekleniyor ve resmi sözleşme teklifinin çok yakında yapılması öngörülüyor.
"Bu benim kontrolüm dışında"
Carrick’in etkisi anında ve belirgin oldu. Yönettiği 14 Premier Lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyet elde ederek, sezonun başlarında istikrarlı bir performans sergileyemeyen takıma yeniden can verdi. Çalışmaları, kulübün yönetimini de etkiledi. Futbol direktörü Jason Wilcox ve genel müdür Omar Berrada'nın, takımın yenilenen taktik yapısı ve disiplininden özellikle memnun oldukları anlaşılıyor. Ancak Carrick, geleceğiyle ilgili kararın kulübe ait olduğunu kabul etti.
"Mesele benim neyi sevip neyi sevmediğim değil," dedi Carrick. "Bir bakıma öyle, ama bu benim kontrolümde değil. Her şey çok iyi gitti ve sanırım durumumuzun farkındayız; şu anki durumumuzdan memnunum. Hala daha iyiye gitmek istiyoruz, bakalım bundan sonra ne olacak. Şu anda bu konu hakkında pek düşünmüyorum."
Liverpool galibiyetinin ardından oyuncular Carrick'i destekliyor
Manchester United forveti Matheus Cunha, Liverpool'a karşı kazanılan zaferin ardından Carrick'i överek takımdaki inancı vurguladı.
Daily Mail'in aktardığına göre Cunha, "Michael [Carrick] geldiğinde, sihirle geldi! [Sir] Alex Ferguson'un havası var," dedi. "Takımı, zafer kazanan takımı hakkında çok konuşuyor. Bu his bize de bulaşıyor. Bu bilgilerden çok mutluyuz, hedefe ulaşmak için çok yoğun bir şekilde odaklanıyoruz. Sonuçta bu, güzel bir başlangıcın sadece başlangıcı!"
Yakında resmi bir sözleşme imzalanması bekleniyor
Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantileyen Kırmızı Şeytanlar'ın, Carrick'in atamasını hızla sonuçlandırması bekleniyor. 44 yaşındaki teknik adam, hem oyuncu hem de yardımcı antrenör olarak kulüpte on yıldan fazla bir süre geçirdi; bu da ona kulübün kültürüne ve beklentilerine ilişkin derin bir aşinalık kazandırdı. Kalıcı bir anlaşma, United'ın sezonun son dönemindeki güçlü performansını pekiştirmesine ve bu ivmeyi gelecek sezon Avrupa'nın en prestijli turnuvasına dönüşünde de sürdürmesine olanak tanıyacak.