Michael Carrick'e yakında resmi bir teklif sunulacak; Manchester United'ın kalıcı teknik direktörlüğü "reddetmesi gereken bir fırsat"

Carrick’in etkisi anında ve belirgin oldu. Yönettiği 14 Premier Lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyet elde ederek, sezonun başlarında istikrarlı bir performans sergileyemeyen takıma yeniden can verdi. Çalışmaları, kulübün yönetimini de etkiledi. Futbol direktörü Jason Wilcox ve genel müdür Omar Berrada'nın, takımın yenilenen taktik yapısı ve disiplininden özellikle memnun oldukları anlaşılıyor. Ancak Carrick, geleceğiyle ilgili kararın kulübe ait olduğunu kabul etti.

"Mesele benim neyi sevip neyi sevmediğim değil," dedi Carrick. "Bir bakıma öyle, ama bu benim kontrolümde değil. Her şey çok iyi gitti ve sanırım durumumuzun farkındayız; şu anki durumumuzdan memnunum. Hala daha iyiye gitmek istiyoruz, bakalım bundan sonra ne olacak. Şu anda bu konu hakkında pek düşünmüyorum."