Michael Carrick, Barcelona’nın reddinin ardından Marcus Rashford’ın Manchester United’a dönüşü hakkında sessizliğini bozdu

Rashford, Dünya Kupası sonrası iznini tamamlamasının ardından resmen United'ın sezon öncesi antrenmanlarına geri döndü. Carrick, geçen sezon Barcelona'daki kiralık döneminin ardından forvetin kadrosunun bir parçası olmaya devam ettiğini vurguladı.

Katalan kulübü, sonuç olarak transferi kalıcı hale getirmek için 26 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmamayı tercih etti. Barcelona bunun yerine Newcastle'dan Anthony Gordon'ı transfer etmeyi seçti ve Rashford'u Old Trafford'a dönüşünde belirsiz bir gelecekle karşı karşıya bıraktı.

Durumuyla ilgili spekülasyonlara rağmen Carrick, İngiltere milli oyuncusunun herhangi bir sorun yaşanmadan yeniden takıma katıldığını doğruladı. Teknik direktör, Manchester United yeni sezona hazırlanırken forvetin katkı vermesini bekliyor.