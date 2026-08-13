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Michael Carrick, Barcelona’nın reddinin ardından Marcus Rashford’ın Manchester United’a dönüşü hakkında sessizliğini bozdu
Carrick, Rashford'ın United'a dönüşünü değerlendirdi
Rashford, Dünya Kupası sonrası iznini tamamlamasının ardından resmen United'ın sezon öncesi antrenmanlarına geri döndü. Carrick, geçen sezon Barcelona'daki kiralık döneminin ardından forvetin kadrosunun bir parçası olmaya devam ettiğini vurguladı.
Katalan kulübü, sonuç olarak transferi kalıcı hale getirmek için 26 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmamayı tercih etti. Barcelona bunun yerine Newcastle'dan Anthony Gordon'ı transfer etmeyi seçti ve Rashford'u Old Trafford'a dönüşünde belirsiz bir gelecekle karşı karşıya bıraktı.
Durumuyla ilgili spekülasyonlara rağmen Carrick, İngiltere milli oyuncusunun herhangi bir sorun yaşanmadan yeniden takıma katıldığını doğruladı. Teknik direktör, Manchester United yeni sezona hazırlanırken forvetin katkı vermesini bekliyor.
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Old Trafford'ya dönüşünün ardından "morali çok yüksek"
Çarşamba günü United'ın Leeds ile oynadığı sezon öncesi hazırlık maçının ardından ITV Sport'a konuşan Carrick, 28 yaşındaki oyuncunun Carrington'a olumlu bir ruh haliyle döndüğünü söyledi. Carrick, aralarındaki yerleşik profesyonel ilişkiye dikkat çekti.
"O bizim oyuncumuz, biliyorsunuz ve harika bir şekilde geri döndü. Diğer tüm oyuncular gibi," diye konuştu Carrick. "Marcus'u uzun zamandır tanıyorum ve biliyorsunuz, bize biraz farklı bir şey katıyor. Geri döndüğünden beri de morali çok iyi.
"İki ya da üç gündür antrenmanlara çıkıyor ve açıkçası her şey oldukça normal. Sezonun başlamasını da dört gözle bekliyoruz."
Uzun geçmiş ve sözleşme durumu
Carrick'in, Old Trafford'daki altyapı mezunuyla uzun bir geçmişi var. İkili, Carrick'in onu Jose Mourinho döneminde çalıştırmasından ve daha sonra kısa süreli geçici teknik direktörlük döneminde yönetmesinden önce takım arkadaşıydı.
United başlangıçta, Rashford'u Barcelona'ya kiralık transferindeki 26 milyon sterlinlik satın alma bedeliyle kalıcı olarak göndermeyi umuyordu. İspanyol ekibinin alternatif seçeneklere yönelme kararı, yüksek maaşlı forvetin hâlâ Manchester United'ın kadrosunda kalmasına yol açtı. Rashford'un şu anda Old Trafford'daki haftalık 325.000 sterlinlik sözleşmesinde iki yılı kaldı. Bu sözleşme, kulüp adına 30 gollük dikkat çekici bir sezon geçirmesinin ardından 2023 yazında imzalanmıştı.
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AC Milan maçı geri dönüş fırsatı sunuyor
Forvet oyuncusu, çarşamba günü Leeds'e karşı oynanan sezon öncesi hazırlık maçında United'ın kadrosuna alınmadı. Ancak bu hafta sonu, Aralık 2024'ten bu yana ilk kez Manchester United formasıyla sahaya çıkabilir.
United, yaz dönemindeki son sezon öncesi hazırlık maçı için Serie A devi AC Milan'a karşı Polonya'ya gidiyor. Carrick, Rashford'un oynayabilmesi için kapının açık olduğunu söyledi. Polonya'da forma giymesi, yeni iç saha sezonu öncesinde Rashford'a kritik dakikalar kazandıracak. Hücum oyuncusu, maç ritmini artırmayı ve Carrick'in planları içindeki rolünü yeniden sağlamlaştırmayı hedefleyecek.
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