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Michael Carrick, açılış haftasındaki küçük düşürücü yenilginin ardından Manchester United'dan Ipswich Town karşısında yanıt istedi
Manchester United kefaret peşinde
Manchester United, sezonun ilk iç saha maçına geçen hafta sonu MKM Stadyumu'nda lige yeni yükselen Hull City deplasmanında alınan küçük düşürücü 2-0'lık mağlubiyeti telafi etme kararlılığıyla çıkıyor. Carrick, United'ın başında lige yeni yükselen takımlara karşı maç başına yalnızca 0,33 puan ortalaması yakaladığı kötü kişisel istatistiğini düzeltmek istiyor. Ev sahibi ekip, pazar günkü rakibi Ipswich'e karşı tarihsel olarak da cesaret verici bir tabloya sahip; ligde sahasındaki son sekiz karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.
- Getty Images Sport
Carrick hızlı toparlanma çağrısı yaptı
Pazar günü Old Trafford'da oynanacak karşılaşma öncesinde Carrick, takımı yeniden galibiyet yoluna sokma ve iç saha taraftarlarına keyif veren bir performans sunma arzusunun altını çizdi. Carrick, "Elbette iyi bir performans ve galibiyet istiyoruz" dedi. "Sezonun iç sahadaki ilk maçı gerçekten dört gözle beklediğimiz bir karşılaşma ve taraftarların da gelecek olmasıyla birlikte maçı büyük bir heyecanla bekliyoruz.
"Geçen hafta bir aksilik yaşadık ve yeniden iyi oynayıp maçlar kazanmaya dönmek istiyoruz. Yine zorlu bir maç olacak. Onlar da geçen hafta önemli bir sonuç aldı, bu yüzden bizim için bir başka meydan okuma olacak. Ama evet, maçı büyük bir heyecanla bekliyoruz."
Sakatlık sorunları kadroyu vurdu
United'ın hazırlıkları sakatlık haberleri nedeniyle sekteye uğradı. Brighton'dan geldikten sonra ayak bileği sorunu yaşayan 70 milyon sterlinlik yaz transferi Carlos Baleba üç haftaya kadar sahalardan uzak kalacak; Amad Diallo da forma giyemiyor.
Buna rağmen Carrick, kulübün 21 yaş altı takımının Leigh'de Ipswich'i 5-0 mağlup etmesinden cesaret aldı. Maça 15 yaşındaki sansasyon JJ Gabriel'in attığı müthiş gol damga vurdu. Teknik direktör, "Açıkçası çocukların gerçekten çok iyi oynadığını düşündüm" dedi. "Gerçekten iyi bir takımdı, elimizde gerçekten güçlü bir takım vardı ve kaliteyi görebiliyordunuz. Maçtan gerçekten keyif aldım.
"Çocuklardan gerçekten çok memnunum; maça yaklaşımları, kalite, tutum. Maçla ilgili her şey gerçekten çok iyiydi, bu yüzden bundan gerçekten cesaret aldım. JJ de çocuklardan biri. Açıkçası çok büyük bir yeteneği var. Bizimle epey antrenman yaptı, sürekli tecrübe kazanıyor, attığı her adımda fiziksel olarak uyum sağlıyor ve gelişimini sürdürmeye devam edeceğiz."
- Getty Images Sport
Tractor Boys sınavı kapıda
Ipswich, açılış haftasında Sunderland'i son nefeste gelen dramatik 2-1'lik galibiyetle geçmesinin ardından Manchester'a büyük bir özgüvenle gidiyor. Konuk ekip, kulüp tarihindeki üst düzey lig sezonlarına üst üste iki galibiyetle başlama başarısını yalnızca dördüncü kez yakalamanın yanı sıra, Eylül 1994'ten bu yana United'a karşı ilk galibiyetini de kovalıyor. Carrick'in, transfer penceresi kapanmadan ve milli ara başlamadan önce bir başka yıkıcı sürprizi önlemek için pazar günü taktik planını kusursuz uygulaması gerekiyor.
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