Pazar günü Old Trafford'da oynanacak karşılaşma öncesinde Carrick, takımı yeniden galibiyet yoluna sokma ve iç saha taraftarlarına keyif veren bir performans sunma arzusunun altını çizdi. Carrick, "Elbette iyi bir performans ve galibiyet istiyoruz" dedi. "Sezonun iç sahadaki ilk maçı gerçekten dört gözle beklediğimiz bir karşılaşma ve taraftarların da gelecek olmasıyla birlikte maçı büyük bir heyecanla bekliyoruz.

"Geçen hafta bir aksilik yaşadık ve yeniden iyi oynayıp maçlar kazanmaya dönmek istiyoruz. Yine zorlu bir maç olacak. Onlar da geçen hafta önemli bir sonuç aldı, bu yüzden bizim için bir başka meydan okuma olacak. Ama evet, maçı büyük bir heyecanla bekliyoruz."