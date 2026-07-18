AFP
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Michael Carrick, 100 milyon sterlinlik Brighton yıldızının “sadece” Manchester United’a transfer olmak istediği haberiyle önemli bir transfer desteği aldı
Kırmızı Şeytanlar, Baleba’yı gözüne kestirdi
Haberlere göre, Kırmızı Şeytanlar, takımdan ayrılan Casemiro’nun yerine Andrey Santos ve Youri Tielemans’ın transferlerinin ardından transfer çalışmalarına ara verdi. Ancak GIVEMESPORT’un son haberine göre, kulüp yönetimi gelecek sezon öncesinde kadro derinliğini sağlamak amacıyla son bir güçlü orta saha oyuncusu transfer etmeyi hâlâ planlıyor. Brighton’ın yıldızı Carlos Baleba artık kulübün birincil hedefi olarak öne çıktı; haberlere göre oyuncu, yalnızca Old Trafford’a transfer olmaya kararlı.
- Getty Images Sport
Gazeteci transfer haberini paylaştı
GIVEMESPORT’un kıdemli futbol muhabiri Ben Jacobs, Premier Lig devlerinin ilgisi ve kişisel şartların sorunsuz bir şekilde anlaşılma olasılığı konusunda en son gelişmeleri aktardı.
United Stand'a konuşan Jacobs, şunları söyledi: "Eğer talep edilen bedeli karşılamaya hazırlarsa, bu transferi yine nispeten hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler çünkü oyuncu, geçen yaz sadece Manchester United'ı istediğini söyleyen Youri Tielemans gibi bir durumda ve oyuncunun bakış açısı değişmedi. Dolayısıyla, eğer teklifte bulunurlarsa, kişisel şartlar sorun olmayacaktır.
"Oyuncuyu ikna edebilirler; bu da, bir teklif savaşı yerine Brighton ile tek taraflı bir müzakere yapabilecekleri anlamına gelir. Ancak henüz o aşamada değiliz çünkü bu üçüncü orta saha oyuncusunun kim olacağını değerlendirirken frenleri çeken taraf Manchester United’dır."
Seagulls, çok yüksek bir ücret talep ediyor
Kamerun milli takım oyuncusu, geçen sezon Amex Stadyumu’ndan ayrılacağına dair yaygın transfer söylentileri arasında çalkantılı bir dönem geçirdi. Daha önce Old Trafford’a transferi, resmi bir teklifin gelmemesi nedeniyle gerçekleşememişti; ancak haberlere göre Kırmızı Şeytanlar, bu orta saha oyuncusu için 75 milyon sterlin ödemeye hazırdı. Şimdi ise, 2028 yılına kadar sözleşmesi devam eden bu orta saha yıldızı için Brighton’ın 100 milyon sterline yakın, dudak uçuklatan bir bedel talep etmesi bekleniyor.
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Orta saha yeniden yapılanması doruk noktasına ulaştı
Transfer penceresi kapanmadan önce, transfer ekibi artık en üst düzey rakiplerinin belirlediği astronomik bedelleri değerlendirmek için bolca zamana sahip. Carrick, takımının hem lig hem de Şampiyonlar Ligi’nin zorlu mücadelelerine tam olarak hazır olmasını sağlamak için orta saha kadrosuna ilişkin kesin planını bir an önce belirlemeli. Yaklaşan sezon öncesi hazırlık maçları, kulübün bu tekil transfer görüşmesini başlatması mı yoksa mevcut seçeneklerini pekiştirmesi mi gerektiğine dair önemli bir gösterge olacak.
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