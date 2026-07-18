Michael Carrick, 100 milyon sterlinlik Brighton yıldızının “sadece” Manchester United’a transfer olmak istediği haberiyle önemli bir transfer desteği aldı

GIVEMESPORT’un kıdemli futbol muhabiri Ben Jacobs, Premier Lig devlerinin ilgisi ve kişisel şartların sorunsuz bir şekilde anlaşılma olasılığı konusunda en son gelişmeleri aktardı.

United Stand'a konuşan Jacobs, şunları söyledi: "Eğer talep edilen bedeli karşılamaya hazırlarsa, bu transferi yine nispeten hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler çünkü oyuncu, geçen yaz sadece Manchester United'ı istediğini söyleyen Youri Tielemans gibi bir durumda ve oyuncunun bakış açısı değişmedi. Dolayısıyla, eğer teklifte bulunurlarsa, kişisel şartlar sorun olmayacaktır.

"Oyuncuyu ikna edebilirler; bu da, bir teklif savaşı yerine Brighton ile tek taraflı bir müzakere yapabilecekleri anlamına gelir. Ancak henüz o aşamada değiliz çünkü bu üçüncü orta saha oyuncusunun kim olacağını değerlendirirken frenleri çeken taraf Manchester United’dır."