Michael Carrick, 10 kişi kalan Manchester United'ın Leeds'e evinde yenilgiye uğramasının ardından "şimdiye kadar gördüğüm en kötü kararlardan biri" diyerek öfkesini dile getirdi

Manchester United teknik direktörü, maç sonrası öfkesini iki kritik ana odakladı; ilki, Leeds’in ilk golünün öncesinde Leny Yoro’ya yapılan ve cezalandırılmayan dirsek darbesiydi. Ancak en sert eleştirisi, VAR incelemesinin ardından Dominic Calvert-Lewin’in saçını çeken Martinez’in oyundan atılmasına yönelik karara yönelikti.

Sky Sports'a hakemlerin tutarlılığı ve kırmızı kart olayı hakkında konuşan Carrick, "Maça pek iyi başlamadık. Leny Yoro'nun kafasının arkasına dirsek darbesi aldığı ve onların ilk golü attığı anda gol yediğimiz açıktı.

"O kararı bozmadılar. Bu, maçın önemli bir anıydı. Ritmimizi tam olarak yakalayamadık, uyum sağlayamadık, bazı anlar yakaladık ama ilk yarının büyük bir bölümünde tam olarak istediğimiz gibi olamadı.

"Ancak ikinci yarıda, [Lisandro Martinez]'in oyundan atılmasına yol açan bir başka şok edici kararın ardından, oyuncuların sergilediği tavır, pozitif kalmaları ve bir şeyler elde etmek için mücadele etmeleri beni etkiledi. Arka arkaya iki maçta bu tür kararlar aleyhimize işledi, ancak bu gördüklerimin en kötülerinden biriydi."