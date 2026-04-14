Getty Images Sport
Çeviri:
Michael Carrick, 10 kişi kalan Manchester United'ın Leeds'e evinde yenilgiye uğramasının ardından "şimdiye kadar gördüğüm en kötü kararlardan biri" diyerek öfkesini dile getirdi
Old Trafford kalesi düştü
Leeds, 1981'den bu yana Old Trafford'da ilk lig galibiyetini elde ederken, Carrick'e United teknik direktörü olarak ilk iç saha mağlubiyetini tattırdı. Konuk takım, ev sahibi ekibin ilk yarıdaki durgun performansından yararlanarak Noah Okafor'un attığı iki golle erken bir üstünlük sağladı. Lisandro Martinez'in kırmızı kart görmesinin ardından Casemiro bir gol geriye çekmeyi başarsa da, United son dakikalarda beraberlik golünü bulamadı ve rakibine karşı 18 maçlık iç saha yenilmezlik serisi sona erdi.
- Getty Images Sport
Carrick, VAR müdahalesini sert bir şekilde eleştirdi
Manchester United teknik direktörü, maç sonrası öfkesini iki kritik ana odakladı; ilki, Leeds’in ilk golünün öncesinde Leny Yoro’ya yapılan ve cezalandırılmayan dirsek darbesiydi. Ancak en sert eleştirisi, VAR incelemesinin ardından Dominic Calvert-Lewin’in saçını çeken Martinez’in oyundan atılmasına yönelik karara yönelikti.
Sky Sports'a hakemlerin tutarlılığı ve kırmızı kart olayı hakkında konuşan Carrick, "Maça pek iyi başlamadık. Leny Yoro'nun kafasının arkasına dirsek darbesi aldığı ve onların ilk golü attığı anda gol yediğimiz açıktı.
"O kararı bozmadılar. Bu, maçın önemli bir anıydı. Ritmimizi tam olarak yakalayamadık, uyum sağlayamadık, bazı anlar yakaladık ama ilk yarının büyük bir bölümünde tam olarak istediğimiz gibi olamadı.
"Ancak ikinci yarıda, [Lisandro Martinez]'in oyundan atılmasına yol açan bir başka şok edici kararın ardından, oyuncuların sergilediği tavır, pozitif kalmaları ve bir şeyler elde etmek için mücadele etmeleri beni etkiledi. Arka arkaya iki maçta bu tür kararlar aleyhimize işledi, ancak bu gördüklerimin en kötülerinden biriydi."
Tartışmalı bir işten çıkarma vakasının incelenmesi
Martinez'in oyundan atılması, özellikle Arjantinli oyuncunun iki aylık sakatlık arasının ardından sahalara geri döndüğü bir dönemde, gecenin en tartışmalı anı oldu. Carrick, temasın kazara olduğunu ve özellikle VAR müdahalesinin ardından, doğrudan kırmızı kart gerektirecek kadar agresif olmadığını savundu.
Olayın ayrıntılarına ilişkin şaşkınlığını dile getiren Carrick, şunları ekledi: "İlk golde Leny Yoro'ya dirsek atabilirsin, kolunu açıkça eğerek, Martinez'in yüzüne kolunu uzatabilirsin ve o da bu yüzden dengesini kaybedince, yarı boğuşur gibi olur, saçının arkasına yarı dokunur ve bu da saç tokasını çıkarmaya neden olur.
"Bunun neye benzediğini bile bilmiyorum. Çekme değil, itme değil, saldırganlık değil. Dokunuyor ve oyundan atılıyor. En kötüsü de, açık ve bariz bir hata olmasına rağmen kararın bozulması. Şok edici."
Şampiyonlar Ligi yarışı kızışıyor
Kırmızı Şeytanlar, cezalı Martinez'in yokluğunda Cumartesi günü Stamford Bridge'de Chelsea ile oynayacakları maça hazırlanmak zorundalar. Carrick'in takımı şu anda 55 puanla Premier Lig'de üçüncü sırada yer alırken, Pazar günü evinde Manchester City'ye 3-0 yenilen ve altıncı sırada bulunan Chelsea'nin yedi puan önünde bulunuyor. Premier Lig'in Avrupa Performans Kotasından beş Şampiyonlar Ligi kontenjanı alacağı göz önüne alındığında, ligin bitmesine sadece altı maç kala United'ın konumunu sağlamlaştırmak için acil savunma çözümlerine ihtiyacı var.