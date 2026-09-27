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US Citta di Palermo v Parma FC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Miccoli, Palermo’daki Son Maç: Kimler Vardı, Oğlu Diego’nun Babası Fabrizio’nun Asistinde Attığı Gol Duygulandırdı

F. Miccoli
Palermo

Miccoli’nin futbola veda maçı için Barbera Stadı’nda büyük bir coşku ve duygu seli vardı: Palermo’nun çok sayıda eski yıldızı ve sadece onlar değil, daha niceleri de oradaydı.

Cumartesi akşamı Palermo'daki Renzo Barbera Stadı'nda "The Last Match - Miccoli Legends Game" etkinliği, Fabrizio Miccoli'nin futbola veda maçı düzenlendi: Serie A'da forma giymiş çok sayıda eski futbolcu da bu organizasyonda yer aldı. Fabrizio Miccoli'nin takımı, İtalyan TV Sanatçıları Milli Takımı ile karşı karşıya geldi.





  • Hazır bulunanlar arasında Amauri, Ilicic, Balzaretti, Migliaccio, Liverani, Simplicio, Cassani, Bovo, Carrozzieri ve Goian da vardı. Sahada ayrıca Bojinov, Nuno Gomes, Nainggolan, Diego Miccoli (Fabrizio'nun oğlu) ve Diego Armando Maradona Jr. da yer aldı. Miccoli'nin takımını çalıştıran isim ise Davide Ballardini.


    Sahada ayrıca Palermo'nun mevcut teknik direktörü Filippo Inzaghi de vardı.


    Gecenin en duygusal anları arasında, Diego Miccoli'nin babası Fabrizio'nun asistinde attığı gol de yer aldı.




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