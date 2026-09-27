Cumartesi akşamı Palermo'daki Renzo Barbera Stadı'nda "The Last Match - Miccoli Legends Game" etkinliği, Fabrizio Miccoli'nin futbola veda maçı düzenlendi: Serie A'da forma giymiş çok sayıda eski futbolcu da bu organizasyonda yer aldı. Fabrizio Miccoli'nin takımı, İtalyan TV Sanatçıları Milli Takımı ile karşı karşıya geldi.
Getty Images Sport
Çeviri:
Miccoli, Palermo’daki Son Maç: Kimler Vardı, Oğlu Diego’nun Babası Fabrizio’nun Asistinde Attığı Gol Duygulandırdı
Hazır bulunanlar arasında Amauri, Ilicic, Balzaretti, Migliaccio, Liverani, Simplicio, Cassani, Bovo, Carrozzieri ve Goian da vardı. Sahada ayrıca Bojinov, Nuno Gomes, Nainggolan, Diego Miccoli (Fabrizio'nun oğlu) ve Diego Armando Maradona Jr. da yer aldı. Miccoli'nin takımını çalıştıran isim ise Davide Ballardini.
Sahada ayrıca Palermo'nun mevcut teknik direktörü Filippo Inzaghi de vardı.
Gecenin en duygusal anları arasında, Diego Miccoli'nin babası Fabrizio'nun asistinde attığı gol de yer aldı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun