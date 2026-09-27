Hazır bulunanlar arasında Amauri, Ilicic, Balzaretti, Migliaccio, Liverani, Simplicio, Cassani, Bovo, Carrozzieri ve Goian da vardı. Sahada ayrıca Bojinov, Nuno Gomes, Nainggolan, Diego Miccoli (Fabrizio'nun oğlu) ve Diego Armando Maradona Jr. da yer aldı. Miccoli'nin takımını çalıştıran isim ise Davide Ballardini.





Sahada ayrıca Palermo'nun mevcut teknik direktörü Filippo Inzaghi de vardı.





Gecenin en duygusal anları arasında, Diego Miccoli'nin babası Fabrizio'nun asistinde attığı gol de yer aldı.











