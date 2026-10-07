AFP
Çeviri:
Micah Richards, Thomas Tuchel'in İngiltere'si için sergilediği etkileyici performansın ardından inanılmaz Myles Lewis-Skelly karşısında hayran kaldı
Richards, inanılmaz Arsenal yıldızını övdü
The Rest is Football podcast'inde konuşan Richards, İngiltere'nin Wembley'de Çek Cumhuriyeti'ni 3-0 yenmesinin ardından Lewis-Skelly'ye duyduğu büyük hayranlığı dile getirdi. 20 yaşındaki oyuncu, milli maç arasında forma giyerek uluslararası sahnedeki büyük potansiyelini sergiledi; Richards da Arsenal altyapısından yetişen oyuncuyu özel olarak övdü. Richards, "Myles Lewis-Skelly en sevdiğim oyunculardan biri" dedi. "Teknik olarak çok iyi, güçlü ve hızlı, futbol zekâsı var ve ayrıca hâlâ çok genç."
- AFP
Arsenal kadrosunda yüksek rekabet
Arsenal şu anda son derece rekabetçi bir kadroya sahip ve bu da yükselen yeteneklerin düzenli olarak ilk 11'de yer bulmasını zorlaştırıyor. Lewis-Skelly, Declan Rice ve Martin Odegaard gibi kendini kanıtlamış yıldızlarla çok ciddi bir rekabetle karşı karşıya.
Buna rağmen Richards, genç oyuncunun olağanüstü tavanına ikna olmuş durumda. Richards, “Birkaç sezon önce Real Madrid'e karşı gösterdiği performansı hatırlıyorum [Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde] ve o yaşta birinden buna benzer bir şey görmemiştim” dedi ve bu yeteneğin en büyük sahnelerde elit rakiplere karşı sürekli olarak etkileyici performanslar sergilediğini vurguladı.
Yedek kulübesi için fazla iyi
Süre almak için yoğun bir rekabet olmasına rağmen Richards, Lewis-Skelly'nin düzenli olarak oynaması gerektiğine kesin olarak inanıyor. Arsenal, orta saha ve savunmasına büyük yatırım yaptı, ancak eski savunmacı evden yetişen yıldızın göz ardı edilemeyeceğini düşünüyor.
"Riccardo Calafiori'nin Arsenal'da sol bekte oynadığı açık ve Declan Rice ile Martin Odegaard'ın yanı sıra orta sahaya Bruno Guimaraes'i getirdiler. Ama Lewis-Skelly kulübede oturamayacak kadar iyi. O, bu yaşta gördüğüm en iyi genç oyunculardan biri ve bu bir abartı değil. İnanılmaz, izlemesi büyük keyif."
- (C)Getty Images
Lewis-Skelly için sırada ne var?
England ile başarılı geçen milli aranın ardından Lewis-Skelly, Mikel Arteta'nın ilk 11'ine girmeyi hedefleyerek kuzey Londra'ya dönecek. Arsenal önümüzdeki haftalarda yoğun bir fikstürle karşı karşıya kalacak ve bu durum, yetenekli gence sahadaki tartışılmaz değerini kanıtlama adına kritik fırsatlar sunmalı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun