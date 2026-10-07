Arsenal şu anda son derece rekabetçi bir kadroya sahip ve bu da yükselen yeteneklerin düzenli olarak ilk 11'de yer bulmasını zorlaştırıyor. Lewis-Skelly, Declan Rice ve Martin Odegaard gibi kendini kanıtlamış yıldızlarla çok ciddi bir rekabetle karşı karşıya.

Buna rağmen Richards, genç oyuncunun olağanüstü tavanına ikna olmuş durumda. Richards, “Birkaç sezon önce Real Madrid'e karşı gösterdiği performansı hatırlıyorum [Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde] ve o yaşta birinden buna benzer bir şey görmemiştim” dedi ve bu yeteneğin en büyük sahnelerde elit rakiplere karşı sürekli olarak etkileyici performanslar sergilediğini vurguladı.