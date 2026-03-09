Micah Richards, Arsenal'e "henüz hiçbir şey kazanmadınız" uyarısında bulunurken, Gunners'ın Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorisi olduğunu düşünüyor

Bazıları, eski Newcastle teknik direktörü Alan Pardew'in son performanslarında "güzel birşey olmadığını" iddia etmesi gibi, Gunners'ın pragmatik yaklaşımını eleştirirken, Richards Avrupa sahnesinin Arteta'ya daha uygun olacağını düşünüyor. O, kıtasal devlerin taktiksel düzeninin, bir puan kapmak isteyen çaresiz Premier Lig takımlarının sıklıkla kullandığı "düşük blok" taktiklerinden daha fazla Arsenal'in işine yarayacağını savundu.

Richards, onları favori olarak gösterme nedenini şöyle açıkladı: "Premier League'in zirvesindeler ve bence Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin favorisi çünkü bu turnuva, iç saha maçlarından daha çok onlara uygun olacak. Şampiyonlar Ligi'nde maçlar biraz daha uzayabilir, oysa Premier League'de herkes onlara karşı düşük blok oynuyor."