Micah Richards, Arsenal'e "henüz hiçbir şey kazanmadınız" uyarısında bulunurken, Gunners'ın Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorisi olduğunu düşünüyor
Emirates'te beklentiler yükseliyor
Gunners, bu sezon muhteşem bir formda ve ünlü sağlam savunması ve set parçalarındaki ölümcül yetkinliği ile yakaladığı ivmeyle hem yurt içinde hem de kıtada durdurulamaz bir güç olarak kendini kanıtladı. Kupaya doğru bu etkileyici yürüyüş, Emirates taraftarları arasında kaçınılmaz olarak büyük bir heyecan yarattı ve birçok taraftar şimdiden tarihi bir dörtlü zafer hayal etmeye başladı. Ancak sezonun sonuna yaklaşırken ve beklentiler yükselirken, eski Manchester City yıldızı Micah Richards devreye girerek takımın ilerleyişine ilişkin soğukkanlı bir değerlendirme yaptı.
Richards, kuzey Londra'ya uyarıda bulundu
The Rest is Football podcast'inde konuşan Richards, övgülerini önündeki baskıya dair bir hatırlatma ile dengelemeye özen gösterdi ve şöyle dedi: "Tek söyleyeceğim şey – ve olumsuz olmak istemiyorum – henüz hiçbir şey kazanmadıkları. Sonuçlar açısından oldukça kusursuzlar ama oyun tarzı açısından çok fazla duran top ve kendi kalesine gol atıyorlar. İnsanların bunu belirtmesinin yanlış olduğunu düşünmüyorum, ama aynı zamanda insanların olumsuz davranıp Arsenal'in iyi futbol oynamadığını söylemesinin de doğru olduğunu düşünmüyorum. Sezon sonunda hedef ligi kazanmak, bunu nasıl başardığınız kimin umurunda?"
Şampiyonlar Ligi ile ulusal lig mücadelesi
Bazıları, eski Newcastle teknik direktörü Alan Pardew'in son performanslarında "güzel birşey olmadığını" iddia etmesi gibi, Gunners'ın pragmatik yaklaşımını eleştirirken, Richards Avrupa sahnesinin Arteta'ya daha uygun olacağını düşünüyor. O, kıtasal devlerin taktiksel düzeninin, bir puan kapmak isteyen çaresiz Premier Lig takımlarının sıklıkla kullandığı "düşük blok" taktiklerinden daha fazla Arsenal'in işine yarayacağını savundu.
Richards, onları favori olarak gösterme nedenini şöyle açıkladı: "Premier League'in zirvesindeler ve bence Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin favorisi çünkü bu turnuva, iç saha maçlarından daha çok onlara uygun olacak. Şampiyonlar Ligi'nde maçlar biraz daha uzayabilir, oysa Premier League'de herkes onlara karşı düşük blok oynuyor."
Arsenal'in finale giden yolu
Kura, kuzey Londra ekibine kesinlikle cömert davrandı ve yakın grubundaki birkaç ağır topu önledi. Arsenal, son 16 turunda Bayer Leverkusen ile karşılaşacak ve ilerlemesi halinde, Real Madrid, Bayern Münih ve son şampiyon Paris Saint-Germain gibi Avrupa'nın kralları ile Chelsea, Manchester City ve Liverpool gibi üç Premier Lig rakibinin bulunduğu gruptan uzak kalacak.
Futbol dünyası, Richards'ın tahmininin doğru olup olmadığını yakında görecek. Gunners kusursuz bir performans sergiledi, ancak eski Man City kaptanının da uyardığı gibi, tarih kitapları sadece kazananları hatırlar. Arteta'nın takımı platformu, kurayı ve ivmeyi yakaladı; şimdi, sezonu eli boş bitirmemek için klinik bir üstünlüğe sahip olduklarını kanıtlamaları gerekiyor.
