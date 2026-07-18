Miami’de 10 golün yaşandığı çılgın maç! İngiltere, tarihi Kylian Mbappé’nin de yer aldığı öfkeli Fransızlara karşı 4-0’lık üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı

Declan Rice (3.), Ezri Konsa (18.) ve Bukayo Saka (37., 45.+1) Fransa tarihinde bir ilke imza attı. Gururlu futbol ülkesi, daha önce hiçbir Dünya Kupası maçında tek bir yarıda dört gol yememişti; resmi bir maçta ise bu durum sadece bir kez yaşanmıştı.

İkinci yarıda maçın gidişatı değişti: Kylian Mbappé (48., 66.) ve Bradley Barcola (54.) farkı azalttı. Şu anda 22 Dünya Kupası golüne ulaşan Mbappé, Dünya Şampiyonu Lionel Messi’yi rekor sahibi olarak geride bıraktı. Saka, penaltıdan attığı golle maçtaki üçüncü golünü kaydetti (87.), Ousmane Dembelé skoru bir kez daha azalttı (90.+6), ardından oyuna sonradan giren Jude Bellingham maçı kesinleştirdi (90.+8).