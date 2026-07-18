Üçüncülük maçında Fransa karşısında Alman teknik direktörün takımı uzun süre üstünlük kurdu, ancak neredeyse dört gollük üstünlüğünü elinden kaçırıyordu: Sonunda İngiltere, 6:4 (4:0) skoruyla galibiyete ulaştı. Fransa moralini korudu, ancak Didier Deschamps dönemi bir hayal kırıklığıyla sona erdi.
Çeviri:
Miami’de 10 golün yaşandığı çılgın maç! İngiltere, tarihi Kylian Mbappé’nin de yer aldığı öfkeli Fransızlara karşı 4-0’lık üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı
Declan Rice (3.), Ezri Konsa (18.) ve Bukayo Saka (37., 45.+1) Fransa tarihinde bir ilke imza attı. Gururlu futbol ülkesi, daha önce hiçbir Dünya Kupası maçında tek bir yarıda dört gol yememişti; resmi bir maçta ise bu durum sadece bir kez yaşanmıştı.
İkinci yarıda maçın gidişatı değişti: Kylian Mbappé (48., 66.) ve Bradley Barcola (54.) farkı azalttı. Şu anda 22 Dünya Kupası golüne ulaşan Mbappé, Dünya Şampiyonu Lionel Messi’yi rekor sahibi olarak geride bıraktı. Saka, penaltıdan attığı golle maçtaki üçüncü golünü kaydetti (87.), Ousmane Dembelé skoru bir kez daha azalttı (90.+6), ardından oyuna sonradan giren Jude Bellingham maçı kesinleştirdi (90.+8).
- Getty
Bellingham ve Kane yedek kulübesinde: Rice maçı başlatıyor
Bu başarıya rağmen Tuchel, bir kez daha rahatsız edici soruları yanıtlamak zorunda kalacak. İngiltere, Arjantin’le oynadığı yarı final maçında da öne geçtikten sonra performansında düşüş yaşamıştı. Fransa ile oynanan karşılaşmada ise ilk yarıda 4-0’lık üstünlük bile maçı rahat bir şekilde bitirmek için yeterli olmadı.
Oysa Tuchel’in “kimsenin oynamak istemediği” dediği bu maçta, başlangıçta mücadele ruhu ve moral yerindeydi. Başlangıçta yedek kulübesinde oturan Jude Bellingham ve Harry Kane’in yokluğuna rağmen, İngilizler maçın temposunu belirledi. Rice, golünü atarken orta sahada engelsizce ilerleyebildi; Fransa kalecisi Mike Maignan, onun isabetli kavisli vuruşuna karşı hiçbir şey yapamadı.
- Getty
Deschamps, “büyülü ve zor anları” geriye dönüp değerlendiriyor
Deschamps, saha kenarında somurtkan bir ifadeyle bakıyordu. 2018 Dünya Şampiyonu’nun teknik direktörü bu turnuvanın ardından görevinden ayrılacak; Zinedine Zidane ise halefi olarak şimdiden hazır bekliyor. “Fransız milli takımı bana özlenecek,” demişti Deschamps maç öncesinde hüzünlü bir şekilde: “14 yıl boyunca hem büyülü hem de zorlu anlar yaşama ayrıcalığına sahip oldum.”
2022’de Lionel Messi’nin Arjantin’ine karşı Dünya Kupası finalini kaybetmişti; bu yıl ise Fransızlar en büyük favori olarak görülüyordu.
Ancak yarı finalde, son derece verimli bir oyun sergileyen Avrupa şampiyonu İspanya karşısında ani bir şekilde durduruldular. Deschamps, üçüncülük maçının yine de önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Fransa için oynuyorsanız, sorumluluklarınız vardır. Bu maçın iyi geçmesi için elimizden geleni yapacağız.”
- Getty Images
Deschamps, Fransa’yı uyandırdı; Saka ve Bellingham, İngiltere’yi kurtardı
Yüksek sıcaklıklar ve aşırı nem gibi zorlu dış koşullar altında, başlangıçta bunun hiçbir izi görülmüyordu. Maçın ilk yarısı açıkça İngilizlerin üstünlüğünde geçti ve onlar kısa sürede ikinci golü atarak ödüllendirildiler. Bu kez Rice’ın köşe vuruşunun ardından Konsa golü buldu.
Mbappé ve Michael Olise ile maça başlayan Fransızlar ise tamamen çaresiz görünüyordu. Mbappé biraz tehlike yaratıyor gibi görünse de savunma görevini yerine getirmedi. Kaptanın top kaybının ardından Saka bir kontra atağı gole çevirdi ve devre bitmeden hemen önce bir gol daha attı.
Deschamps, bu berbat performansa dört oyuncu değişikliğiyle tepki gösterdi ve bu hamle ile takımını uyandırdı. Mbappé ve Barcola, Fransa’ya çılgın bir geri dönüş umudu verdi.
İngiltere sarsıldı, rakip sahaya çıkmakta zorlandı ve yarı finalde olduğu gibi sadece savunmaya odaklandı. Saka penaltıdan skoru 5-3’e getirmesine rağmen, maçın sonu kadar gerginlik devam etti. Dembélé’nin bir kez daha farkı azaltan golünün ardından Bellingham’ın solo golü, İngiltere’nin galibiyetini kesinleştirdi.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun