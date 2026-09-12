AFP
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'Meyve veren ağaç taşlanır' - Jose Mourinho, Bernabeu'daki ıslıkların ardından Real Madrid yıldızları Vinicius Jr ve Kylian Mbappe'yi savundu
Madrid, Santiago Bernabeu'da yeniden sahaya dönüyor
Real Madrid, sonuçların inişli çıkışlı seyrettiği bir dönemin ardından cumartesi günü La Liga'da Rayo Vallecano ile karşılaşmak için Santiago Bernabeu'ya dönmeye hazırlanıyor. Ligde Real Betis'e karşı alınan yenilginin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan karşısında zorlu bir galibiyet geldi.
Ancak Avrupa'daki son galibiyet, tribünlerdeki hoşnutsuzluğun gölgesinde kaldı. Ev sahibi taraftarların bazı bölümleri maç sırasında kilit hücum oyuncuları Vinicius ve Mbappe'yi ıslıkladı. Mourinho, cuma günkü basın toplantısında taraftarların tepkisine değindi. Deneyimli teknik adam, yıldız hücum ikilisine tam destek verirken ölçülü bir yanıt verdi.
- AFP
Mourinho, yıldız ikiliyi bir atasözüyle savundu
Mourinho, taraftarların neden Madrid'in en öne çıkan iki oyuncusunu hedef aldığını açıklamak için geleneksel bir Portekiz atasözü kullandı. Taraftarlardan, her iki hücum oyuncusunun da takıma neler kattığını görmelerini istedi.
Mourinho, 20Minutos'un aktardığına göre, "Portekiz'de bir atasözü vardır: İnsanlar sadece meyve veren ağaçlara taş atar" dedi. "Size hiçbir şey vermeyen bir ağaca taş atmazsınız. Vini'nin son yıllarda burada yaptıkları, kaç Şampiyonlar Ligi kazandığı, kaç gol attığı... O, çok meyve veren bir ağaç. İnsanlar meyve istedikleri için taş atıyor, Vinicius'tan en iyisini almak istiyorlar."
Teknik direktör ayrıca Mbappe'nin Inter karşısındaki savunma katkısına da dikkat çekti. Mourinho, Fransız yıldızın 90. dakikada, takım 10 kişiyle mücadele ederken, sol kanatta Marc Cucurella ile birlikte "bir hayvan gibi" savunma yaptığını söyledi.
Mourinho, "Vinícius için kullandığım atasözünün aynısını kullanıyorum" diye ekledi. "Benim gördüğüm ve çok değer verdiğim şeyler var. 90. dakikada oynayan bir takım izledim; son iki dakikayı 10 kişi oynuyorlardı ve Mbappe'yi sol kanat oyuncusu olarak, bir kişi eksikken savunma yaparken, artık ayakta duracak hâli kalmamış Cucurella'nın açığını kapatırken gördüm.
"Kylian da tükenmişti ama buna rağmen o iki dakikayı sol kanadı bir hayvan gibi savunarak geçirdi; onu, bağırmayı ve motive etmeyi hiç bırakmayan, son derece talepkâr bir teknik direktör yönlendiriyordu."
Mourinho Bernabeu'daki ıslıkları değerlendirirken birlik mesajı verdi
Mourinho, taraftarların kendi oyuncularını ıslıklamasının kendisini üzdüğünü kabul ederken, sahada maksimum çabayı gösteren isimlerin her zaman yanında duracağını yineledi.
Portekizli teknik adam, daha önce kendisini talepkâr olarak tanımlayan savunmacı Dean Huijsen'in yorumlarına atıfta bulundu. Mourinho bu tanımlamaya katıldığını belirtirken, hata yapsa da her şeyini veren her oyuncunun tam desteğini hak ettiğini vurguladı.
Mourinho, "Huijsen'in benim tam anlamıyla baş belası olduğumu, sürekli onun üzerinde olduğumu söylediği yorumları okudum ve bu bir bakıma doğru" dedi. "Beklenti, sahip olduğunuz her şeyi vermenizdir; ve her şeyini veren hiç kimse daha fazlasını vermek zorunda değildir. Takımla tribün arasında birlik olduğunda, sizi yenmek neredeyse imkânsız olur."
- Getty Images Sport
Madrid, Rayo sınavına odaklandı
Cumartesi günü Rayo ile oynanacak La Liga karşılaşması öncesinde konuşan Mourinho, dışarıdan gelen gürültünün takımının dikkatini dağıtmayacağını açıkça belirtti. Kulübün basın departmanı kendisine medya yansımalarının özetlerini sunsa da teknik adam günlük işine tamamen odaklanmış durumda.
Mourinho, La Liga'da üç puanı hedefleyen grubunun zihniyetine güvenmeyi sürdürüyor ve ne medya eleştirilerinin ne de taraftar ıslıklarının takımının ruhunu değiştireceğini savunuyor.
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