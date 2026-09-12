Mourinho, taraftarların neden Madrid'in en öne çıkan iki oyuncusunu hedef aldığını açıklamak için geleneksel bir Portekiz atasözü kullandı. Taraftarlardan, her iki hücum oyuncusunun da takıma neler kattığını görmelerini istedi.

Mourinho, 20Minutos'un aktardığına göre, "Portekiz'de bir atasözü vardır: İnsanlar sadece meyve veren ağaçlara taş atar" dedi. "Size hiçbir şey vermeyen bir ağaca taş atmazsınız. Vini'nin son yıllarda burada yaptıkları, kaç Şampiyonlar Ligi kazandığı, kaç gol attığı... O, çok meyve veren bir ağaç. İnsanlar meyve istedikleri için taş atıyor, Vinicius'tan en iyisini almak istiyorlar."

Teknik direktör ayrıca Mbappe'nin Inter karşısındaki savunma katkısına da dikkat çekti. Mourinho, Fransız yıldızın 90. dakikada, takım 10 kişiyle mücadele ederken, sol kanatta Marc Cucurella ile birlikte "bir hayvan gibi" savunma yaptığını söyledi.

Mourinho, "Vinícius için kullandığım atasözünün aynısını kullanıyorum" diye ekledi. "Benim gördüğüm ve çok değer verdiğim şeyler var. 90. dakikada oynayan bir takım izledim; son iki dakikayı 10 kişi oynuyorlardı ve Mbappe'yi sol kanat oyuncusu olarak, bir kişi eksikken savunma yaparken, artık ayakta duracak hâli kalmamış Cucurella'nın açığını kapatırken gördüm.

"Kylian da tükenmişti ama buna rağmen o iki dakikayı sol kanadı bir hayvan gibi savunarak geçirdi; onu, bağırmayı ve motive etmeyi hiç bırakmayan, son derece talepkâr bir teknik direktör yönlendiriyordu."