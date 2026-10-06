AFP
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Meydan okuyan Vincenzo Montella, İtalya karşısında Uluslar Ligi hayal kırıklığının ardından Türkiye'deki görevinden alınma korkularını umursamadı
Montella puansız seriye rağmen geri adım atmıyor
Montella, İtalya'ya karşı alınan kıl payı mağlubiyetin ardından hem kendi konumunu hem de kadrosunun gelişimini güçlü şekilde savundu. Bu sonuç, Ay-Yıldızlılar'ı Uluslar Ligi 1. Grup'ta dört maç sonunda puansız bırakırken, eski Roma golcüsü üzerindeki baskıyı da artırdı. Ancak Montella, görevi bırakması gerektiği yönündeki önerileri hızlıca reddetti ve bunun yerine son dönemdeki performanslarının ne kadar rekabetçi olduğunun altını çizdi.
"Hayal kırıklığı mı? Bunun doğru ifade olup olmadığını bilmiyorum, ama kesinlikle iyi bir maç çıkardık. Başa baş oynadık ve belki de biraz daha fazlasını yaptık. Yediğimiz üç gol de tamamen anlardan kaynaklandı ve bu ilk kez olmuyor. Teknik direktör olarak oyuncuların tavrından ve kişiliğinden memnunum" dedi SportMediaset'e.
- Getty Images Sport
Elit zorluklar karşısında gelişim
İtalyan teknik adam, takımının mevcut düşüşünü bir başarısızlık olarak değil, Avrupa'nın en iyi takımlarına karşı mücadele ederken büyümenin gerekli bir aşaması olarak görüyor. Seçkin rakiplere karşı oynanan bu zorlu maçları, futbolun en üst seviyesine uyum sağlamaya çalışan bir kadro için vazgeçilmez bir sınav alanı olarak değerlendiriyor. Maçların son bölümündeki karar alma ve savunmadaki pozisyon hatalarını kabul ederken, bu seviyede karşılaşmaları ince ayrıntıların belirlediğini vurguladı.
"Onları son bölümde doğru tercihi yapmadıkları ya da ceza sahasını kapatmadıkları için eleştirebilirim ama bu seviyede futbol böyle. Oyuncuların bu oyun seviyesinden çok büyük bir deneyim kazanacağından eminim, çünkü en ufak bir olay gole yol açabilir ve sonucu bu belirler, tıpkı çoğu zaman değerlendirmeyi de belirlediği gibi," diye ekledi.
350 milyon euroluk fark
Montella, gelişim sürecindeki Türkiye kadrosu ile Azzurri gibi yerleşik güçler arasındaki ciddi mali ve tecrübe farkına dikkat çekti. Kaynaklardaki eşitsizliğe ilişkin görüşünü örneklendiren Montella, İtalya'nın maçı bitirmek için oyuna sürebildiği yedeklerin kalitesini vurguladı. Kendi takımından yüz milyonlarca euro daha değerli kadrolara karşı mücadele ederlerken oyuncularını suçlamanın adil olmadığını savundu.
"İtalya'nın Calafiori, Esposito ve Tonali ile yaptığı oyuncu değişikliklerine bakarsam, muhtemelen toplam değeri 350 milyon euro olan bir grup sahaya girdi. Bu açıdan bakınca bunun kimsenin hatası olduğunu düşünmüyorum; hele ki bu seviyedeki bir takıma karşı hem taktiksel hem de teknik açıdan ayakta kalan oyuncularımın hiç değil," dedi.
- AFP
Türk projesine bağlılık
Geleceğiyle ilgili kulübedeki görevine dair spekülasyonlar artarken Montella'ya planları doğrudan soruldu. Deneyimli teknik adam, göreve geldiğinden bu yana ortaya koyduğu vizyona ve rolüne tamamen bağlı kaldığını vurgulayarak çalışmalarını sürdürme arzusunu gizlemedi. Türkiye'nin er ya da geç Avrupa'nın elit ülkeleriyle arasındaki farkı kapatıp büyük turnuvaların gediklisi olabilmesi için istikrarın kilit önemde olduğuna inanıyor.
"Çalışmıyor değiller, sadece bizim için yeni bir seviyedeyiz. Futbol bazen çok basittir: takımın seviyesini değiştiren önemli oyuncularınız eksiktir. Bir yolda devam etme kararı aldık ve bir sonraki Avrupa Şampiyonası'na katılmak da bizim için önemli," diyerek sözlerini tamamladı Montella.
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