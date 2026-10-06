Montella, İtalya'ya karşı alınan kıl payı mağlubiyetin ardından hem kendi konumunu hem de kadrosunun gelişimini güçlü şekilde savundu. Bu sonuç, Ay-Yıldızlılar'ı Uluslar Ligi 1. Grup'ta dört maç sonunda puansız bırakırken, eski Roma golcüsü üzerindeki baskıyı da artırdı. Ancak Montella, görevi bırakması gerektiği yönündeki önerileri hızlıca reddetti ve bunun yerine son dönemdeki performanslarının ne kadar rekabetçi olduğunun altını çizdi.

"Hayal kırıklığı mı? Bunun doğru ifade olup olmadığını bilmiyorum, ama kesinlikle iyi bir maç çıkardık. Başa baş oynadık ve belki de biraz daha fazlasını yaptık. Yediğimiz üç gol de tamamen anlardan kaynaklandı ve bu ilk kez olmuyor. Teknik direktör olarak oyuncuların tavrından ve kişiliğinden memnunum" dedi SportMediaset'e.