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Meydan okuyan Luis de la Fuente, İspanya'nın Wembley'deki dramatik galibiyette süper güç İngiltere'yi "kontrol ettiğinde" ısrarcı
Küresel bir süper güce karşı kontrolü elinde tutmak
De la Fuente, takımının Londra'daki dar farkla gelen galibiyetinin ardından meydan okuyan bir ruh hâlindeydi ve final skorunun belki de ev sahibini olduğundan iyi gösterdiğini öne sürdü. Konuk ekip, genç yıldız Lamine Yamal'ın henüz ikinci dakikada ağları bulmasıyla rüya gibi bir başlangıç yaptı, ancak maçın gidişatı kısa sürede değişti ve Anthony Gordon ile Harry Kane'in peş peşe attığı goller İngiltere'ye devreye 2-1 üstün girme avantajı sağladı. Bu aksiliğe rağmen De la Fuente, takımının gecenin büyük bölümünde oyunun akışını belirlediği konusunda ısrarcıydı.
"Bence oyun, bağlantıyı kaybettiğimiz ve onların da bizi cezalandırdığı altı ya da yedi dakika dışında çoğu zaman kontrolümüz altındaydı" diyen İspanya Teknik Direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü: "İngiltere gibi bir rakibe ve onların yeteneğine karşı alanları kapatmak için daha fazla dikkat göstermemiz gerekiyordu, ancak bence oyun kontrolümüz altındaydı. Bu jenerasyon olağanüstü ve hâlâ aç, hâlâ oynamaya devam etmek istiyor. Rakamlar, gördüklerimizin nesnel göstergeleridir, ancak biz yine de gelişmek ve büyümek istiyoruz."
- Getty Images Sport
Direnç ve Wembley'deki dönüm noktası
Jude Bellingham'ın ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından İngiltere'nin penaltı kazandığı pozisyonda karşılaşma, ikinci yarının başlarında çok farklı bir yola girebilirdi. Ancak Harry Kane, alışılmadık şekilde 12 yarddan kullandığı penaltıda topu üst direğe nişanladı ve bu kaçan fırsat adeta İspanya'yı harekete geçirdi. Sadece birkaç dakika sonra Alex Baena, 60. dakikada yaptığı klas vuruşla skoru eşitledi; ardından Mikel Oyarzabal 74. dakikada geri dönüşü tamamladı ve İspanya'nın tüm kulvarlardaki dikkat çekici yenilmezlik serisini 39 maça çıkardı.
Takımın zor anları aşma becerisi üzerine konuşan De la Fuente, kadrosunun kolektif ruhuyla büyük gurur duyduğunu ifade etti. "Tüm övgü oyunculara gitmeli" dedi. "Onlar bir grup ve bunu dün de konuştuk, profesyonel seviyenin ötesine geçen bir takım oluşturduk. Fedakârlık yapıyoruz ama oyuncular ortaya koyduğumuz modellere uyum sağlıyor ve onların hırsına saygı duyuyorum, gelişmek istiyorlar ve daha da iyileşmek için alan var. Net fırsatlar yakaladık ama onları değerlendiremedik, yine de geri dönme kapasitemizin altını çizmek istiyorum. 3-1 geride olsaydık bile, 2-1'den döndüğümüz gibi geri gelirdik. Önemli olan, geri dönmemizdi."
Bireysel ustalık ve hücum derinliği
Takım performansı ana odak noktası olsa da teknik direktör, Wembley'deki yüksek baskı ortamında öne çıkan belirli isimlerin katkılarını da vurgulamak için zaman ayırdı. Ferran Torres'e en uçta oynama sorumluluğu verildi ve ilk bölümde iki önemli fırsatı kaçırmasına rağmen, çalışma temposu ve sürekli tehdit oluşturmasıyla hocasından övgü aldı. De la Fuente, uluslararası sahnede yaşının ötesinde bir olgunluk sergilediği bir başka performansın tonunu erken golüyle belirleyen Yamal için de özel bir parantez açtı.
De la Fuente, "Önemli olan Ferran'ın gol önünde bir canavar olması" dedi. "Performansından ve tavrından memnunum, her şey takım çalışması. Kimin oyuna girdiğinin önemi yok, önemli olan takım olarak birbirlerine yardım etmeleri." Barcelona'nın genç oyuncusu Yamal hakkında ise teknik direktör şunları ekledi: "Yamal olağanüstü bir oyuncu ve her maçta her ana uyum sağlıyor. Ana ve gereken şeye göre uyum sağlayıp oynuyor."
- Getty Images Sport
İspanya 40 maçlık dönüm noktasını hedefliyor
Bu galibiyet, özellikle gruptaki diğer sonuçların ardından İspanya'yı grupta güçlü bir konuma taşıdı. Gruptaki diğer maçta Hırvatistan, deplasmanda Çekya'yı Modric'in golüyle 2-1 mağlup etti. Böylece bir sonraki fikstür turunda iki galip takım arasındaki ağır sıklet mücadele için sahne hazırlanmış oldu. Salı günü İspanya, Hırvatistan ile karşılaşacak. Bu, taktik açıdan iki güçlü ekibin buluşması olacak ve İspanyollar yenilgisiz serilerinde 40 maçlık dönüm noktasına ulaşmayı hedefleyecek. Bu arada İngiltere de aynı gün Çekya'ya konuk olacak.
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