De la Fuente, takımının Londra'daki dar farkla gelen galibiyetinin ardından meydan okuyan bir ruh hâlindeydi ve final skorunun belki de ev sahibini olduğundan iyi gösterdiğini öne sürdü. Konuk ekip, genç yıldız Lamine Yamal'ın henüz ikinci dakikada ağları bulmasıyla rüya gibi bir başlangıç yaptı, ancak maçın gidişatı kısa sürede değişti ve Anthony Gordon ile Harry Kane'in peş peşe attığı goller İngiltere'ye devreye 2-1 üstün girme avantajı sağladı. Bu aksiliğe rağmen De la Fuente, takımının gecenin büyük bölümünde oyunun akışını belirlediği konusunda ısrarcıydı.

"Bence oyun, bağlantıyı kaybettiğimiz ve onların da bizi cezalandırdığı altı ya da yedi dakika dışında çoğu zaman kontrolümüz altındaydı" diyen İspanya Teknik Direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü: "İngiltere gibi bir rakibe ve onların yeteneğine karşı alanları kapatmak için daha fazla dikkat göstermemiz gerekiyordu, ancak bence oyun kontrolümüz altındaydı. Bu jenerasyon olağanüstü ve hâlâ aç, hâlâ oynamaya devam etmek istiyor. Rakamlar, gördüklerimizin nesnel göstergeleridir, ancak biz yine de gelişmek ve büyümek istiyoruz."