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Meydan okuma ve gurur… Suudi Arabistan milli takımı, İspanya’nın devrimine nasıl karşılık verecek?

FEATURES
İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
L. Yamal
G. Donis
S. Al-Dawsari
İspanya
Suudi Arabistan
ABD
Yunanistan

Yeşiller, La Rocha savaşında ne bekliyor?

Suudi Arabistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nın ikinci turunda İspanya ile karşılaşacak ve bu maçın Uruguay karşılaşmasından tamamen farklı bir sınav olacağının farkında. Zorlu ve heyecan verici bir beraberliğin ardından ilk turdan değerli bir puanla ayrılan Yeşiller, bu kez kaybettiği itibarını geri kazanmak ve turnuvadaki umutlarını canlandırmak isteyen, yaralı bir milli takımla karşı karşıya kalacak.

İspanya, Yeşil-Beyazlılar karşısında berabere kalarak taraftarlarının beklediği başlangıcı yapamadı. Bu sonuç, bir eleştiri dalgasının önünü açarken, oyuncular ve teknik ekip üzerinde baskı yarattı. Bu nedenle “Matador”, maça farklı bir zihniyetle giriyor; tek hedef galibiyet ve çok geç olmadan takıma güveni geri kazandıracak güçlü bir tepki vermek.

Öte yandan, Suudi Arabistan milli takımı da kendine özgü motivasyonlarına sahip. Uruguay karşısında aldığı bir puan, sadece olumlu bir sonuç değil, aynı zamanda “Yeşiller”in disiplin ve organizasyona bağlı kaldıklarında büyük takımlarla başa çıkabileceğine dair bir mesajdı.

Bu nedenle, Georgios Donis’in oyuncuları için asıl zorluk, bu ivmeyi nasıl koruyacakları ve bu süreçte aceleci davranma tuzağına düşmeden ya da İspanya’dan gelmesi beklenen baskıdan etkilenmeden nasıl başa çıkacaklarıdır.

Son günlerde İspanya’nın yıldız oyuncularının açıklamaları, başta kazanmanın ve birden fazla gol atmanın gerekliliğinden bahseden Dani Olmo olmak üzere, giderek artarken, maç bir yandan itibarını geri kazanmak isteyen bir milli takım ile diğer yandan saygınlığını korumaya ve uluslararası sahnede olumlu sonuçlarını sürdürmeye çalışan bir milli takım arasındaki bir karşılaşma gibi görünüyor.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İspanyol Devrimi

    Suudi milli takımının en çok endişelenmesi gereken şey, sadece İspanya’nın adı ya da oyuncularının kalitesi değil, rakibin bu maça girdiği zihinsel durumdur; zira büyük milli takımlar, bir aksilik ya da hayal kırıklığı yaratan bir sonuç yaşadıklarında genellikle daha tehlikeli olurlar, çünkü bir sonraki karşılaşmaya intikam alma ve itibarlarını geri kazanma arzusu ile iki kat daha güçlü girerler.

    Kap Verde ile berabere kalması, İspanya milli takımını medya ve taraftarların büyük baskısı altına soktu ve Suudi Arabistan’ı yenmek artık bir seçenek olmaktan çıkıp bir zorunluluk haline geldi. Bu nedenle İspanyolların maça yüksek tempoda başlayıp ilk dakikalardan itibaren aralıksız hücum girişimlerinde bulunması bekleniyor.

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    Ayrıca, bazı İspanyol oyuncuların yaptığı açıklamalar da kamp içindeki zorluğun boyutunu yansıtıyor; milli takımın gerçek imajını geri kazanması ve ilk turda yaşananların sadece geçici bir aksilikten ibaret olduğunu kanıtlaması gerektiği konusunda net ifadeler var.

    Bu da Suudi milli takımının İspanya’nın uzun süreli baskısı ve top hakimiyetine hazırlıklı olması ve maçı sıradan bir karşılaşma olarak görmemesi gerektiği anlamına geliyor; zira rakibi, turnuvadaki şansını ve belki de itibarını ortaya koyan bir takım zihniyetiyle sahaya çıkacak.

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  • Eklemlerin korunması… Hayatta kalmanın ilk anahtarı

    İspanya milli takımının oyun tarzından çıkarılabilecek en net ders, tehlikelerin çoğunun kanatlardan kaynaklandığıdır. İspanya, sürekli sayısal üstünlük yaratabilen ve rakibi geri çekilmeye zorlayabilen hücumcu bekler ve hızlı kanat oyuncularına sahiptir.

    Bu nedenle Suudi Arabistan milli takımı, kanatlardaki savunmaya özel önem vermelidir; İspanyol oyuncuların önünde boşluklar bırakmak, ceza sahası içinde çok sayıda ortaya veya geriye doğru pas alınmasına yol açabilir.

    Bu sadece beklerle ilgili bir mesele değil; orta saha ve kanat oyuncularının da takım olarak çalışması gerekiyor. Savunma planının başarılı olması için, top kaybı durumunda bekler üzerinde iki kat daha fazla markaj ve sürekli destek sağlanması gerekiyor.

    Ayrıca, bazı İspanyol oyuncuların derinliklere doğru yaptığı hareketler, markajı daha da karmaşık hale getiriyor. Bu da Yeşillerin oyuncularının maç boyunca konsantrasyonlarını korumalarını, topun peşinden sürüklenmemelerini ve tehlikeli bölgelerde boşluk bırakmamalarını gerektiriyor.

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    Maceraya atılmadan önce dengeyi sağlamak… Olumlu sonuca giden en kısa yol

    Savunma yönünün önemi bir yana, topu iyi kontrol eden ve uzun süreler boyunca pas dolaşımı yapabilen bir takım karşısında tamamen geriye çekilmek tehlikeli bir seçenek olabilir; bu nedenle Georgios Donis, maç boyunca tek bir taktiğe bağlı kalmak yerine savunma ve hücum arasında bir denge kurmalıdır.

    Suudi Arabistan milli takımı, Uruguay karşısında savunma düzenini kurabildiğini kanıtladı; ancak maçın tek taraflı bir hücum şovuna dönüşmemesi için ara sıra İspanya kalesini tehdit etmesi de gerekiyor. Hücum fırsatları yaratmak, İspanya’yı temkinli oynamaya zorlayacak ve rakibin tamamen ileriye doğru hücum etmesini engelleyecektir.

    Hızlı kontrataklar, bu karşılaşmada Suudi Milli Takımı için en etkili silah olabilir; özellikle de İspanya’nın gol arayışıyla sürekli ilerlerken savunmasının arkasında açılabilecek boşlukları değerlendirmeyi başarırsa.

    Sonuç olarak, Suudi Arabistan milli takımı mükemmel bir maçtan çok akıllı bir maça ihtiyaç duyuyor: düzeni korumak, kanatları kapatmak, zor anları sakinlikle yönetmek ve hücuma geçildiğinde ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek, devrim ve onurunu geri kazanma zihniyetiyle maça çıkan İspanya milli takımı karşısında olumlu bir sonuç elde etmenin en yakın yolu olabilir.

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