"Biri hata yaparsa bunun bedelini çok ağır öder. Etik açıdan hata olmasını kabul etmiyoruz": İtalya Hakemler Birliği'nin yeni teknik direktörü Domenico Messina, Cascia'daki kamp vesilesiyle yeni futbol sezonunda maç hakemlerinden beklenen davranış çizgisine net bir sınır çizerken ANSA'ya böyle konuştu.





Messina, geçen sezon tartışmaların odağında yer alan telefon görüşmeleri ve dış ilişkiler konusuna da değinerek, yeni bir davranış protokolü getirilmesine gerek olmadığını söyledi.





"Buna gerek yok" diye vurguladı, "çünkü protokol zaten var. Üstlendikleri role uygun bir davranış ve etik anlayışına sahip olmak tüm hakemlerin DNA'sında var."





AIA'nın yeni teknik direktörü, sahada yapılan hatalarla kişisel davranışları ilgilendiren hatalar arasında net bir ayrım yaptı. "Teknik bir hatanın nereden kaynaklandığını anlamaya çalışmak anlamında toleranslı olacağız" diye açıkladı, "çünkü hakem sahada hata yapar. Ancak etik, davranış, açıklık ve şeffaflık konusunda hiçbir hakeme tolerans gösterilmeyecek."