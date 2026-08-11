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Italian Referees Association Unveils New KitsGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Messina: “Hakemler, eğer biri hata yaparsa bunun bedelini ağır ödeyecek. VAR ve ikinci sarı kart hakkında...”

Serie A

İtalya Hakemler Birliği'nin yeni teknik direktörü konuştu

"Biri hata yaparsa bunun bedelini çok ağır öder. Etik açıdan hata olmasını kabul etmiyoruz": İtalya Hakemler Birliği'nin yeni teknik direktörü Domenico Messina, Cascia'daki kamp vesilesiyle yeni futbol sezonunda maç hakemlerinden beklenen davranış çizgisine net bir sınır çizerken ANSA'ya böyle konuştu.


Messina, geçen sezon tartışmaların odağında yer alan telefon görüşmeleri ve dış ilişkiler konusuna da değinerek, yeni bir davranış protokolü getirilmesine gerek olmadığını söyledi.


"Buna gerek yok" diye vurguladı, "çünkü protokol zaten var. Üstlendikleri role uygun bir davranış ve etik anlayışına sahip olmak tüm hakemlerin DNA'sında var."


AIA'nın yeni teknik direktörü, sahada yapılan hatalarla kişisel davranışları ilgilendiren hatalar arasında net bir ayrım yaptı. "Teknik bir hatanın nereden kaynaklandığını anlamaya çalışmak anlamında toleranslı olacağız" diye açıkladı, "çünkü hakem sahada hata yapar. Ancak etik, davranış, açıklık ve şeffaflık konusunda hiçbir hakeme tolerans gösterilmeyecek."

  • VAR, ikinci sarı kartın “açıkça” ve “tereddüde yer bırakmayacak şekilde” hatalı olması halinde devreye girip kartın iptal edilmesini sağlayabilecek. Böylece bir takım, bariz bir hakem hatası nedeniyle 10 kişi kalmayacak.


    Bu, yeni sezonun başlıca kural değişikliklerinden biri olarak öne çıkıyor ve İtalyan Hakemler Birliği'nin yeni teknik direktörü Domenico Messina tarafından Cascia’daki sezon öncesi kampının ardından açıklandı.


    Messina, “VAR protokolünde, açıkça hatalı ikinci sarı kartlarla ilgili bu yenilik var” dedi.


    “Özellikle ‘açıkça’ ifadesinin altını çizmek istiyorum: Bu, tereddüde yer bırakmayacak şekilde hatalı bir ikinci sarı kart olmalı ve VAR müdahalesiyle iptal edilebilecek.”


    Messina’ya göre bu değişiklik, geçmişte yaşanan en tartışmalı durumlardan birinin aşılmasını sağlayacak. “Hatalı ikinci sarı kart, hakemi kuşkusuz çok zor durumda bırakıyordu” diyen Messina, şöyle devam etti: “Çünkü hata yaptığı açıktı ama kurallar müdahaleye izin vermiyordu. Diğer değişiklikler ise özellikle oyunu hızlandırmak, duraklamaları ve sportmenlik dışı davranışları azaltmak için getirildi. Seyircide, futbolcularda ve teknik adamlarda gerginlik yaratan tüm o durumların önüne geçilmek isteniyor.”


    Yeni düzenlemeler arasında, oyundan alınan futbolcunun sahayı 10 saniye içinde terk etmesi zorunlu olacak. Bazı oyunu yeniden başlatma durumlarının ise beş saniye içinde gerçekleşmesi gerekecek. Saha içinde müdahale edilen sakat oyuncu da en az bir dakika zorunlu olarak dışarıda kalacak.


    Oyuncu değişikliklerinde de yenilik var: Oyundan çıkan futbolcu sahayı terk etmeyi geciktirirse, yerine girecek oyuncu en az bir dakika beklemek zorunda kalacak ve oyuna top oyunda değilken dahil olabilecek.



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