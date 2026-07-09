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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Messi'yi hayal kırıklığına uğratan tek silah... Şok edici rakamlar, Scaloni'yi zor bir kararın önüne getiriyor

FEATURES
L. Messi
L. Scaloni
Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Dünya Kupası
Arjantin - İsviçre
İsviçre
Arjantin
Mısır
ABD
İsviçre

Arjantinli teknik direktör başka seçeneklere yöneliyor mu?

Lionel Messi, kendi büyüklüğüyle ilgili tartışmaları her kapattığı sanıldığında, göz ardı edilmesi zor yeni bir tartışma konusu ortaya çıkarıyor. Arjantinli kaptan, 2026 Dünya Kupası’nda tarihe adını yazdırmaya devam ediyor ve maçtan maça rekorları kırıyor; ancak tüm bu parlak performansın ortasında, onu hâlâ takip eden tek bir zayıf nokta göze çarpıyor ve yıllar önce kimsenin sormayı hayal bile edemeyeceği bir soruyu gündeme getiriyor: Messi penaltı atışlarını bırakmalı mı?

Messi, Arjantin milli takımını Dünya Kupası şampiyonluğunu koruma hayaline doğru sürüklerken, istatistikler penaltı vuruşlarının oyunundaki en endişe verici unsur haline geldiğini ortaya koyuyor. Bu durum, “Tango” takımı penaltı noktasından bir fırsat yakaladığında teknik direktör Lionel Scaloni’yi gerçek bir ikilemle karşı karşıya bırakıyor.

  • Messi rekorları kırmaya devam ediyor

    Penaltılarla ilgili tartışmalara rağmen, Messi’nin kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdiği yadsınamaz.

    Mısır maçında Arjantinli yıldız, bir gol hazırlayıp bir gol atarak, iki gol geriden gelip 3-2 galibiyete ulaşan takımının tarihi geri dönüşünde belirleyici rol oynadı.

    Arjantin kaptanı rekor kırmaya devam etti; Dünya Kupası'nda tek bir maçta gol atan ve asist yapan en yaşlı oyuncu oldu. Kariyerinde bunu beşinci kez başaran Messi, 1966'dan bu yana bu rekoru 3 kereden fazla kıran başka hiçbir oyuncu bulunmuyor.

    Ayrıca, Dünya Kupası eleme turlarında arka arkaya 6 maçta gol atan ilk oyuncu oldu 9 asistle turnuva tarihinin en çok asist yapan oyuncusu olarak efsane Diego Maradona’yı geride bırakarak tek başına zirveye oturdu; ayrıca tek bir Dünya Kupası turnuvasında 30 yaşın üzerinde en çok gol atan oyuncu olarak yeni bir rekor kırdı.

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  • Tartışmayı yeniden alevlendiren bir penaltı

    Ancak bu muhteşem performansın ortasında, Messi’nin penaltı vuruşlarındaki zayıflığı yeniden gündeme geldi.

    Mısır'ın ilk golünü atmasından birkaç dakika sonra, Nicolas Tagliafico'nun ceza sahası içinde faul almasıyla Arjantin bir penaltı kazandı; bu, maçı başlangıç noktasına geri döndürmek için mükemmel bir fırsattı.

    Ancak Messi, topu kaleci Mustafa Şubayr'ın rahatça kurtarabileceği bir yüksekliğe vurdu ve Şubayr, doğru köşeyi tahmin ederek topu kurtarmayı başardı.

    Arjantin daha sonra geri dönüp maçı kazanmayı başarsa da, bu penaltıyı kaçırması, özellikle Mısır'ın 79. dakikaya kadar iki gol öne geçmesinden sonra, turnuvadan elenmesine neden olacaktı; ancak "Tango" takımı, Dünya Kupası tarihinin en heyecan verici maçlarından birinde skoru tersine çevirdi.

    “Opta” istatistiklerine göre, Cristian Romero’nun ilk golünden önce Arjantin’in normal sürede kazanma şansı %0,6’yı geçmemişti.

  • Eşi görülmemiş bir negatif rakam

    Bu, Messi’nin 2026 Dünya Kupası’nda kaçırdığı ikinci penaltıydı; grup aşamasında Avusturya karşısında da bir penaltı kaçırmıştı.

    Böylece, penaltı atışları hariç, aynı Dünya Kupası turnuvasında birden fazla penaltı kaçıran ilk oyuncu oldu.

    Ayrıca, turnuva tarihindeki kaçırdığı penaltı sayısını 4'e çıkardı; bu, Dünya Kupası'nda herhangi bir oyuncunun kaçırdığı en fazla penaltı sayısıdır. Buna karşılık, attığı penaltıların sadece yarısını gole çevirebildi.

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  • Efsanenin rakamlarındaki şaşırtıcı çelişki

    En ilginç olan ise, Messi'nin sorununun neredeyse sadece penaltılarla sınırlı olması.

    Arjantinli yıldız, kariyeri boyunca Dünya Kupası'nda açık oyundan 17 gol attı; oysa bu fırsatların beklenen gol ortalaması (xG) sadece 13,1 idi. Yani beklentinin yaklaşık 4 gol üzerinde bir performans sergiledi, bu da hücumları sonlandırmadaki olağanüstü yeteneğini yansıtıyor.

    Ancak penaltı noktasından durum tamamen farklı.

    Penaltılardan sadece 4 gol attı; oysa bu penaltıların beklenen gol ortalaması 6,31 idi, yani beklentinin 2,31 gol altında kaldı.

    Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami ve Arjantin Milli Takımı'ndaki kariyeri boyunca Messi 148 penaltı vuruşu gerçekleştirdi ve bunlardan sadece 114'ünü gole çevirerek %77'lik bir başarı oranı yakaladı.

    Bu rakam ilk bakışta iyi görünse de, 40 farklı ligde yaklaşık bir milyon şut verisine dayanan “Opta” verilerine göre, dünya genelinde penaltı atıcılarının ortalama başarı oranı olan %79’un altında kalıyor.

  • Arjantin içindeki hazır alternatifler

    Opta verileri ayrıca, Scaloni’nin penaltı atışını yapacak oyuncuyu değiştirmeye karar verirse birden fazla seçeneği olduğunu gösteriyor.

    Leandro Paredes, %92,9'luk başarı oranıyla listenin başında yer alırken, onu %91,7'lik oranla Alexis McAllister ve Enzo Fernández takip ediyor; ardından %89,5'lik oranla Julián Álvarez geliyor.

    Bu oyuncuların hepsi başarı oranı açısından Messi’yi açık ara geride bırakırken, Messi’nin gerisinde kalan tek isimler Lautaro Martínez ve Thiago Almada’dır.

  • Messi neden hâlâ en önemli golcü?

    Bu rakamlara rağmen, görevi başka bir oyuncuya vermek kolay bir karar değildir.

    Messi, Arjantin formasıyla 32 penaltı vuruşu gerçekleştirirken, kadrodaki diğer oyuncuların hepsi birlikte sadece 7 penaltı vuruşu gerçekleştirdi.

    Ayrıca, Dünya Kupası’nda penaltı atmanın getirdiği psikolojik baskı, diğer turnuvalardan tamamen farklıdır; bu da Arjantin kaptanına, istatistikleri bunu yansıtmasa bile, deneyim açısından bir avantaj sağlar.

  • Scaloni’yi bekleyen bir ikilem

    Şu ana kadar Messi, kaçırdığı iki penaltıyı, Arjantin’i kurtaran goller ve asistlerle telafi etmeyi başardı; ancak turnuva sona yaklaştıkça ve rakipler güçlendikçe, “Tango”nun ikinci bir şansı olmayabilir.

    Bu nedenle Arjantin’de, Scaloni’nin futbol tarihinin en büyük oyuncusuna penaltı atma sorumluluğunu vermeye devam edip etmeyeceği ya da Dünya Kupası şampiyonluğunu koruma hayalini sürdürmek için bu görevi takım kaptanından alarak antrenörlük kariyerinin en cesur kararlarından birini alıp almayacağı konusunda tartışmalar giderek artıyor.

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