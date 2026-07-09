Messi'yi hayal kırıklığına uğratan tek silah... Şok edici rakamlar, Scaloni'yi zor bir kararın önüne getiriyor

Lionel Messi, kendi büyüklüğüyle ilgili tartışmaları her kapattığı sanıldığında, göz ardı edilmesi zor yeni bir tartışma konusu ortaya çıkarıyor. Arjantinli kaptan, 2026 Dünya Kupası’nda tarihe adını yazdırmaya devam ediyor ve maçtan maça rekorları kırıyor; ancak tüm bu parlak performansın ortasında, onu hâlâ takip eden tek bir zayıf nokta göze çarpıyor ve yıllar önce kimsenin sormayı hayal bile edemeyeceği bir soruyu gündeme getiriyor: Messi penaltı atışlarını bırakmalı mı?

Messi, Arjantin milli takımını Dünya Kupası şampiyonluğunu koruma hayaline doğru sürüklerken, istatistikler penaltı vuruşlarının oyunundaki en endişe verici unsur haline geldiğini ortaya koyuyor. Bu durum, “Tango” takımı penaltı noktasından bir fırsat yakaladığında teknik direktör Lionel Scaloni’yi gerçek bir ikilemle karşı karşıya bırakıyor.