"Messi'yi galibiyet için kullanın!"... Carragher, İngiltere'ye "Pire"yi hedef alması çağrısında bulundu

Eski Liverpool yıldızı Jamie Carragher, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak beklenen karşılaşmanın, sadece İngilizlerin Lionel Messi’nin tehlikesini ne kadar sınırlayabildiklerine değil, aynı zamanda Tango’nun kaptanının artık bir güç noktası olmaktan çıktığı bazı yönleri ne kadar başarılı bir şekilde kullanabileceklerine de bağlı olacağını düşünüyor.

Eski İngiliz defans oyuncusu, Sky Sports'ta yayınlananbir analiz yazısında, Messi'nin istatistikleri ve hücumdaki etkisiyle olağanüstü bir turnuva sergilemeye devam ettiğini, ancak artık ilk yıllarında olduğu gibi pres yapan ya da defansif görevler üstlenen bir oyuncu olmadığını belirtti. Bu durum, Thomas Tuchel’e sadece Arjantinli yıldızı durdurmakla kalmayıp, aynı zamanda onu hedef almaya da uzanan bir plan oluşturma fırsatı sunuyor.

Carragher ayrıca, Norveç maçı sonrası Tuchel’in Bellingham’ın kadroda yer alacağına dair açıklamalarının ardından İngiltere kampında yaşanan tartışmaya da değindi ve iki taraf arasında herhangi bir kriz görmediğini vurguladı. Ardından, Arjantin karşısında ilk 11’de yer almayı hak ettiğini düşündüğü oyuncuyu açıkladı.

İşte makalenin metni: