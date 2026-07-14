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"Messi'yi galibiyet için kullanın!"... Carragher, İngiltere'ye "Pire"yi hedef alması çağrısında bulundu

FEATURES
Opinion
İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
J. Carragher
L. Messi
B. Saka
J. Bellingham
T. Tuchel
İngiltere
Arjantin
ABD
Almanya

Eski Liverpool yıldızına dair bir analiz yazısı

Eski Liverpool yıldızı Jamie Carragher, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak beklenen karşılaşmanın, sadece İngilizlerin Lionel Messi’nin tehlikesini ne kadar sınırlayabildiklerine değil, aynı zamanda Tango’nun kaptanının artık bir güç noktası olmaktan çıktığı bazı yönleri ne kadar başarılı bir şekilde kullanabileceklerine de bağlı olacağını düşünüyor.

Eski İngiliz defans oyuncusu, Sky Sports'ta yayınlananbir analiz yazısında, Messi'nin istatistikleri ve hücumdaki etkisiyle olağanüstü bir turnuva sergilemeye devam ettiğini, ancak artık ilk yıllarında olduğu gibi pres yapan ya da defansif görevler üstlenen bir oyuncu olmadığını belirtti. Bu durum, Thomas Tuchel’e sadece Arjantinli yıldızı durdurmakla kalmayıp, aynı zamanda onu hedef almaya da uzanan bir plan oluşturma fırsatı sunuyor.

Carragher ayrıca, Norveç maçı sonrası Tuchel’in Bellingham’ın kadroda yer alacağına dair açıklamalarının ardından İngiltere kampında yaşanan tartışmaya da değindi ve iki taraf arasında herhangi bir kriz görmediğini vurguladı. Ardından, Arjantin karşısında ilk 11’de yer almayı hak ettiğini düşündüğü oyuncuyu açıkladı.

İşte makalenin metni:

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İngiltere'nin, Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin karşısında Lionel Messi'yi iyi kullanabileceğini düşünüyorum.

    38 yaşındaki Messi, bu yaz turnuvanın belki de en iyi oyuncusuydu; sekiz gol attı ve iki asist yaptı. Şimdi ise Arjantin'i üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline taşımaya çalışıyor.

    Thomas Tuchel'in takımının, 60 yıldır süren Dünya Kupası finali bekleyişine son vermek amacıyla Messi'yi durdurmanın bir yolunu arayacağı kesin. Ancak düşünceler sadece onun tehlikesini azaltmakla sınırlı kalmamalı, aynı zamanda savunmadaki zayıflıklarından nasıl yararlanılabileceği de araştırılmalıdır.

    Messi konusunda yeni bir şey yok. 20 yıldır sahalarda ve kimse onu durdurmanın bir yolunu bulamadı.

    Bir plan olmalı. Bunun bire bir markaj olacağını sanmıyorum, ancak net bir plan olmalı. Oyuncular bunu bekleyecektir. Bu pes etmek anlamına gelmez; sonuçta futbol tarihinin belki de en büyük oyuncusuyla karşı karşıyasınız ve o da bu turnuvada bunu kanıtladı.

    Aynı zamanda, Messi'yi nasıl kullanabileceğimizi de düşünmeliyiz. Top rakipteyken o sahanın içinden ilerliyor; bu, İngiltere'nin sol bekinin maç boyunca onun yanında durması gerektiği anlamına gelmez.

    İngiltere, Arjantin’in sadece dokuz saha oyuncusuyla savunma yaptığı gerçeğinden yararlanabilir.

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  • Umarım Atlanta maçı, Hırvatistan maçına benzer şekilde geçer; o maçta, kendi yeteneklerine inanan ve ileriye doğru oynamaya çalışan bir takımla karşı karşıya kalmıştık.

    İki takım arasında büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Arjantin’in tüm oyuncularıyla geriye çekileceğini de sanmıyorum. Bize karşı hücumda karşılık vermeye çalışacaklar ve bu da bize yararlanabileceğimiz boşluklar yaratabilir.

    Arjantin’in bekleri ileriye çıkmayı çok seviyor, ancak takım açık kanat oyununa dayanmıyor ve bu, İngiltere’nin yararlanabileceği noktalardan biri olabilir.

    Umarım bu maç, İngiltere’nin bu turnuvadaki çoğu maçından farklı olur; çünkü hâlâ en iyi seviyemize yaklaştığımızı düşünmüyorum.

  • Jude Bellingham Thomas Tuchel England 2026 World CupGetty/GOAL

    Norveç maçının ardından Thomas Tuchel’in açıklamalarında herhangi bir sorun görmedim. Belki maçın ardından duygusal bir an yaşıyordu, ancak gerçek şu ki İngiltere iyi oynamadı ve o maçı kolaylıkla kaybedebilirdi.

    Tuchel'i tamamen anlıyorum. Chelsea günlerinden beri karakterini tanıyoruz ve en belirgin özelliklerinden biri de her şeyi açıkça söylemesidir. Dünya Kupası'nda bir teknik direktör kararlı olmalı, önemli kararlar almalı ve oyuncularına gerçeği söylemelidir. Bekleyecek zaman yok ve bu yüzden maç sonrası röportajını beğendim.

    Jude Bellingham’a gelince, bence o da maçın ardından etkilenmişti. İki gol attı, sonra oyunun ne kadar zor olduğunu ve hava koşullarının ne kadar zorlu olduğunu hissetti. Tepkisini anlayabiliyorum, ancak onunla Tuchel arasında herhangi bir kriz olduğunu düşünmüyorum.

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kadro konusunda, Bukayo Saka’nın Arjantin maçında ilk 11’de yer alması gerektiğini düşünüyorum. 

    Noni Madueke turnuva boyunca pek çok fırsat yakaladı, ancak işler umduğu gibi gitmedi. Saka'nın %100 hazır olmadığı doğru, ancak işte bu tür maçlarda en iyi oyuncularınıza güvenirsiniz.

    Eğer takıma katkı sağlayabilecekse, maça ilk 11'de başlamalı. Olası bir final maçını düşünmenin yeri yok, çünkü bu maç en önemlisi."

  • Ayrıca şunu da okuyun:

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