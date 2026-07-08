Messi'yi bekleyen bir açık... Arjantin, İsviçre karşısında nelere dikkat etmeli?

İsviçre sağlam bir savunma sistemi sergilese de, Arjantin'in yararlanabileceği boşluklar bırakıyor. Bu açıklarından biri, Ricardo Rodríguez'in ileriye çıktığı anlarda ortaya çıkıyor. Bu durumlarda, özellikle rakip hızlı bir şekilde hücum yönünü değiştirdiğinde veya derin bir pas bulduğunda, sol bek ile Nico Elvedi arasında genellikle bir boşluk açılıyor. Lionel Messi, hassas pas yeteneği sayesinde bu boşluğu değerlendirebilir; aynı şekilde Julián Álvarez veya Lautaro Martínez de savunmacıların arkasındaki boşluğu kullanabilir.

Bir diğer husus ise defansif duran toplarla ilgili. İsviçre, altı yarda bölgesini aşırı korumaya eğilimlidir ve bazı maçlarda ceza sahasını ribauntlar veya ikinci toplar için açık bırakır. Kolombiya, son 16 turunda bu şekilde tehlike yaratmayı başardı ve Arjantin’in bu bölgeden atakları sonlandırmada usta forvetleri var.

Ayrıca okuyun: İki dönemin arabulucusu... Messi, Mbappé ve Mısır efsanesini bir araya getiren tarihi bir paradoks



Yohan Manzambi’nin sakatlığı, teknik direktör Yakin’i hücum stilini değiştirmeye zorladı. Fabian Rieder top kontrolü konusunda daha iyi olsa da, turnuva boyunca genç oyuncunun sergilediği hız ve bireysel yeteneklerden yoksun. Üstelik birçok as oyuncu da kart cezasına yaklaşıyor. Dennis Zakaria, Granit Xhaka ve Miro Mohaim’in hepsinin birer sarı kartı var; bir sarı kart daha almaları halinde olası yarı final maçında forma giyemeyecekler. Bu durum, bazı bire bir mücadelelerde performanslarının keskinliğini etkileyebilir.

Ayrıca okuyun: Firavunlar’ın yıldızı için hüsranla biten olağanüstü bir gün

