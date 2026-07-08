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Messi'yi bekleyen bir açık... Arjantin, İsviçre karşısında nelere dikkat etmeli?

Arjantin - İsviçre
Arjantin
İsviçre
Dünya Kupası
Arjantin - Mısır
Mısır
İsviçre - Kolombiya
Kolombiya
L. Messi
G. Xhaka
M. Yakin
FEATURES
Arjantin
İsviçre
ABD
Mısır
Kolombiya
Kanada

Yarı finale giden yolun özellikleri

Arjantin, 2026 Dünya Kupası’ndaki en zorlu taktiksel mücadelelerden birinde İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Murat Yakin yönetimindeki takım, son derece kendine özgü bir kimlikle çeyrek finale yükseldi: sıkı bir savunma düzeni, topla risk almamayı tercih eden bir oyun anlayışı ve Granit Xhaka’nın etrafında şekillenen bir oyun sistemi.

Kolombiya’yı penaltı atışlarında eledikten sonra, İsviçreli oyuncular 120 dakikalık mücadelenin getirdiği fiziksel yorgunluğun yükünü de üstlenecekler ve bu durum Lionel Scaloni’nin takımına avantaj sağlayabilir.

  • İsviçre nasıl oynuyor?

    İsviçre, Dünya Kupası'ndaki sistemini takımın uyumuna dayandırdı. Genellikle 4-3-3 veya 4-2-3-1 dizilişiyle maça başlasa da, maçın büyük bir bölümünde beş kişilik savunmaya geçiyor ya da son derece sıkı bir 4-5-1 dizilişiyle oynuyor. Bu da orta sahadaki alanları daraltıyor ve rakibi kanatlardan oynamaya zorluyor.

    Bu savunma yapısı, hataları düzeltmek ve savunma hattındaki açıkları önceden tahmin etmekle görevli Manuel Akanji’ye dayanıyor.

    TYÇ ağının analizine göre, hücum orta sahasında Granit Xhaka oyun kurucu rolünü üstlenirken, Denis Zakaria topu geri kazanmak için canlılık ve hücum gücü katıyor.

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  • Arjantin nelere karşı dikkatli olmalı?

    En önemli faktör Chaka’dır. İsviçre’nin tüm atakları kaptanından başlar. Oyunun ritmini belirler, topun dolaşım hızını değiştirir ve savunma hatlarını aşmak için paslar verir. Arjantin onun rolünü sınırlayamazsa, Avrupa ekibinin arka alandan ataklar kurması kolaylaşacaktır.

    Bir diğer önemli husus ise Breel Embolo’yu kontrol altına almaktır. Yüksek pres altında İsviçre, sıklıkla savunma hatlarını aşarak doğrudan forvetini arar. Monaco’lu forvet, sırtı kaleye dönük oynamakta ustadır, topu tutar ve takımın geri kalanının rakip yarı sahada birkaç yarda ilerlemesini sağlar. Duran toplar da bir tehdit oluşturur. Fabian Rieder, Chaka ve Ruben Vargas duran toplarda mükemmel vuruşlar yaparken, Akanji, Nico Elvedi ve Embolo da hava toplarında ustalık sergiliyor. İsviçre, savunmacılarının fiziksel gücünden yararlanmak için yakın direğe ortalar ve uzun paslar arasında geçiş yapıyor.

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  • Messi'yi bekleyen bir açık

    İsviçre sağlam bir savunma sistemi sergilese de, Arjantin'in yararlanabileceği boşluklar bırakıyor. Bu açıklarından biri, Ricardo Rodríguez'in ileriye çıktığı anlarda ortaya çıkıyor. Bu durumlarda, özellikle rakip hızlı bir şekilde hücum yönünü değiştirdiğinde veya derin bir pas bulduğunda, sol bek ile Nico Elvedi arasında genellikle bir boşluk açılıyor. Lionel Messi, hassas pas yeteneği sayesinde bu boşluğu değerlendirebilir; aynı şekilde Julián Álvarez veya Lautaro Martínez de savunmacıların arkasındaki boşluğu kullanabilir.

    Bir diğer husus ise defansif duran toplarla ilgili. İsviçre, altı yarda bölgesini aşırı korumaya eğilimlidir ve bazı maçlarda ceza sahasını ribauntlar veya ikinci toplar için açık bırakır. Kolombiya, son 16 turunda bu şekilde tehlike yaratmayı başardı ve Arjantin’in bu bölgeden atakları sonlandırmada usta forvetleri var.

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    Yohan Manzambi’nin sakatlığı, teknik direktör Yakin’i hücum stilini değiştirmeye zorladı. Fabian Rieder top kontrolü konusunda daha iyi olsa da, turnuva boyunca genç oyuncunun sergilediği hız ve bireysel yeteneklerden yoksun. Üstelik birçok as oyuncu da kart cezasına yaklaşıyor. Dennis Zakaria, Granit Xhaka ve Miro Mohaim’in hepsinin birer sarı kartı var; bir sarı kart daha almaları halinde olası yarı final maçında forma giyemeyecekler. Bu durum, bazı bire bir mücadelelerde performanslarının keskinliğini etkileyebilir.

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  • Taktiksel bir maç… Dengeleri değiştirebilecek üç faktör

    Aynı kaynağa göre, İsviçre maçı sabır gerektiriyor. Arjantin, derinlikte iyi oynayan İsviçre savunmasını aşmak için topu hızlı bir şekilde dolaştırmalı ve Kolombiya’ya karşı 120 dakika süren maçın ardından İsviçreli oyuncuların yorgunluğundan yararlanmaya çalışmalıdır. Chaca’ya baskı yapmak, boşluklar oluştuğunda hızlı ataklara çıkabilmek ve duran toplarda etkili olmak, daha çok taktiksel olacağı öngörülen bu maçta dengeleri değiştirebilecek üç faktör olarak görünüyor.

    Arjantin, kendi ritmini dayatmayı başarır ve İsviçre'nin beklerinin arkasındaki boşluklara hücum ederse, Dünya Kupası yarı finaline yükselme şansı oldukça yüksek olacaktır.

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