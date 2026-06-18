Messi'ye haksızlık yapıldı ve Dosari'ye iki penaltı verildi... Suudi Arabistan-İspanya maçının hakemi kim?

Rafael Klaus, 47 yaşındaki Brezilyalı bir hakemdir. 6 Eylül 1979 tarihinde Brezilya’nın São Paulo eyaletindeki Santa Bárbara do Oeste şehrinde doğmuştur.

Brezilyalı hakem, sporcu bir ailede dünyaya geldi. Babası Antonio Carlos Klaus, geçen yüzyılın 60’lı yıllarında profesyonel futbolcuydu; kardeşi Neltinho ise Brezilya ve Kolombiya liglerinde forvet olarak oynadı.

Bu sporcu kökenli geçmiş, Rafael Klaus’u futbolla bağladı ve babası ile ağabeyinin izinden gitmeye çok yakındı; 20 yaşına kadar futbolcu olarak kariyerine devam etti, ancak daha sonra yönünü değiştirmeye karar verdi.

2002 yılında, 23 yaşındayken Klaus, São Paulo Futbol Federasyonu’nun hakemlik kurslarına katılmaya karar verdi ve ardından 8 yıl boyunca aralıksız olarak alt liglerde ve çeşitli yaş gruplarında bazı maçların yönetimini üstlendi.