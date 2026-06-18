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Messi'ye haksızlık yapıldı ve Dosari'ye iki penaltı verildi... Suudi Arabistan-İspanya maçının hakemi kim?

FEATURES
İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
L. Messi
Al Hilal
R. Claus
S. Al-Dawsari
Premier Lig
İspanya
Suudi Arabistan
ABD
Arjantin
Brezilya

FIFA, “Lider”i iyi tanıyan bir hakem seçti

Suudi Arabistan Milli Takımı, şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası’nda yeni bir maceraya atılıyor; bu kez rakibi Avrupa şampiyonu olacak.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda, önümüzdeki Pazar günü ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda İspanya Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

  • Suudi Arabistan ile İspanya arasındaki maçın hakemi kim?

    Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), bugün Perşembe günü, maçın Rafael Klaus başkanlığındaki Brezilyalı hakem ekibine verildiğini duyurdu; Klaus’a, aynı ülkeden olan Danilo Manes ve Rodrigo Figueiredo yardımcı hakemler olarak eşlik edecek.

    Video yardımcısı (VAR) görevini ise Kolombiyalı Andrés Rojas üstlenecek ve kendisine vatandaşı Alexander Guzmán yardımcı olacak.

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  • Rafael Klaus kimdir?

    Rafael Klaus, 47 yaşındaki Brezilyalı bir hakemdir. 6 Eylül 1979 tarihinde Brezilya’nın São Paulo eyaletindeki Santa Bárbara do Oeste şehrinde doğmuştur.

    Brezilyalı hakem, sporcu bir ailede dünyaya geldi. Babası Antonio Carlos Klaus, geçen yüzyılın 60’lı yıllarında profesyonel futbolcuydu; kardeşi Neltinho ise Brezilya ve Kolombiya liglerinde forvet olarak oynadı.

    Bu sporcu kökenli geçmiş, Rafael Klaus’u futbolla bağladı ve babası ile ağabeyinin izinden gitmeye çok yakındı; 20 yaşına kadar futbolcu olarak kariyerine devam etti, ancak daha sonra yönünü değiştirmeye karar verdi.

    2002 yılında, 23 yaşındayken Klaus, São Paulo Futbol Federasyonu’nun hakemlik kurslarına katılmaya karar verdi ve ardından 8 yıl boyunca aralıksız olarak alt liglerde ve çeşitli yaş gruplarında bazı maçların yönetimini üstlendi.

  • Brezilya'nın en iyi hakemi

    Gerçek atılım 2010 yılında, São Paulo eyaletine bağlı Paulista Ligi’nde hakemlik yapmaya başladığında gerçekleşti; ardından 2012 yılından itibaren Brezilya Ligi’ndeki maçları yönetmeye başladı.

    O zamandan beri Klaus'un kariyeri hızla gelişmeye başladı; hatta 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üst üste 3 yıl boyunca Brezilya Ligi'nin en iyi hakemi seçildi.

    Uluslararası düzeyde ise Rafael Klaus, 2014 yılında Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından uluslararası hakem olarak seçildi ve ardından çeşitli dünya turnuvalarında bir dizi önemli maçı yönetti.

    Klaus’un yönettiği en büyük turnuva, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası oldu. Bu turnuvada grup aşamasında iki maçı yönetti: İngiltere’nin İran’ı 6-2 yendiği ve Fas’ın Kanada’yı 2-1 yendiği maçlar.

  • Messi’yi hayal kırıklığına uğrattı ve ona adalet yaptı

    Dünya Kupası’nın aksine, Klaus, 2020 yılında Güney Amerika’daki 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Paraguay ile oynanan maçta Arjantinli efsane Lionel Messi ile ilgili ünlü bir olayın kahramanı olmuştu.

    O maçta Klaus, Paraguay milli takımı lehine bir penaltı kararı verdi; ardından video yardım sistemi (VAR) incelemesinin ardından Arjantin milli takımının bir golünü iptal etti. Bu karar, 1-1 berabere bitecek olan maçı, Messi'nin takım arkadaşlarının 2-1 galibiyetiyle sonuçlanmasına neden oldu.

    Bu durum Messi’yi çok öfkelendirdi; hatta maçın bitiminden sonra Klaus’a öfkeyle seslenerek, “Bize iki kez haksızlık ettin” dedi.

    Buna rağmen Klaus, Messi’nin uluslararası sahneye çıktığı en mutlu anlardan birinin kahramanı oldu. 2024 Copa América finalini yönettiği maç, Arjantin’in uzatmalarda attığı tek golle Kolombiya’yı mağlup etmesiyle sonuçlandı.

    Messi, kariyerinde ikinci kez Copa América şampiyonluğuna ulaştı. Bu, 2020’de Klaus’a öfkelendiği sırada hiçbir uluslararası şampiyonluğu bulunmayan Messi’nin Arjantin milli takımıyla kazandığı dördüncü şampiyonluk oldu.

  • Al-Dosari’ye iki serbest vuruş verildi

    Klaus, Suudi Arabistan hakkında bazı şeyler biliyor; ancak şüphesiz ki, Roshen Ligi’nde iki maçını yönettiği Al-Hilal’dan daha fazlasını bilmiyor; bu iki maç, kariyeri boyunca bu turnuvada yönettiği tek maçlardır.

    İlk maç, 8 Mart 2022 tarihinde, 2021-2022 sezonunun Roshen Ligi 12. haftasından ertelenen Al-Hilal ile Al-Ittihad arasındaki derbi idi ve “Lider”in 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

    Klaus, geçen 2025-2026 sezonunda Roshen Ligi’ne geri döndü ve 29 Ocak’ta oynanan 19. haftada Al-Hilal ile Al-Qadisiyah arasındaki maçı yönetti; bu karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

    Hakem her iki maçta da Al-Hilal lehine birer penaltı kararı verdi. Suudi Arabistan milli takımının İspanya karşısında kaptanlığını yapan Salem Al-Dossari, her iki penaltıyı da attı; ancak ilkini Al-Ittihad ağlarına gönderirken, ikincisini Al-Qadisiyah karşısında kaçırdı.

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