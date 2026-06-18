Messi'ye haksızlık yapıldı ve Dosari'ye iki penaltı verildi... Suudi Arabistan-İspanya maçının hakemi kim?

Dünya Kupası’nın aksine, Klaus, 2020 yılında Güney Amerika’daki 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Paraguay ile oynanan maçta Arjantinli efsane Lionel Messi ile ilgili ünlü bir olayın kahramanı olmuştu.
O maçta Klaus, Paraguay milli takımı lehine bir penaltı kararı verdi; ardından video yardım sistemi (VAR) incelemesinin ardından Arjantin milli takımının bir golünü iptal etti. Bu karar, 1-1 berabere bitecek olan maçı, Messi'nin takım arkadaşlarının 2-1 galibiyetiyle sonuçlanmasına neden oldu.
Bu durum Messi’yi çok öfkelendirdi; hatta maçın bitiminden sonra Klaus’a öfkeyle seslenerek, “Bize iki kez haksızlık ettin” dedi.
Buna rağmen Klaus, Messi’nin uluslararası sahneye çıktığı en mutlu anlardan birinin kahramanı oldu. 2024 Copa América finalini yönettiği maç, Arjantin’in uzatmalarda attığı tek golle Kolombiya’yı mağlup etmesiyle sonuçlandı.
Messi, kariyerinde ikinci kez Copa América şampiyonluğuna ulaştı. Bu, 2020’de Klaus’a öfkelendiği sırada hiçbir uluslararası şampiyonluğu bulunmayan Messi’nin Arjantin milli takımıyla kazandığı dördüncü şampiyonluk oldu.