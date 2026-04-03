Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappé, eski takımı Paris Saint-Germain’den ayrıldığı için pişman olmadığını; PSG’nin bir sonraki yıl UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmış olmasına rağmen bunu hissetmediğini belirtti.
Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere önemli kupalar kazanmasına rağmen Mbappé, kıtasal turnuvada etkileyici bireysel istatistiklere imza atmasına karşın “büyük kulaklı” kupayı henüz kazanamadı.
Mbappé, 2017’den 2024’e kadar Paris Saint-Germain’de 7 sezon forma giydi, ancak takım Şampiyonlar Ligi’ni kazanmayı başaramadı. Ayrılışının ertesi yılında ise Fransız devi, tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü.
Mbappé ise Real Madrid’le ilk sezonunda kıtasal kupayı kazanmayı başaramadı ve mevcut sezonda şanssızlığını kırmayı hedefliyor. Zira eflatun-beyazlı ekip çeyrek finale yükseldi ve Mart ayının ilerleyen günlerinde Bayern Münih ile karşılaşacak.
