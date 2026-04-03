Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

Çeviri:

مessi yanıt veriyor.. Ayrılığından sonra PSG'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu nedeniyle pişman oldu mu?

Fransız yıldız, Ronaldo, Messi ve Enrique hakkında konuşuyor.. ve sahadaki en kolay mevkiyi açıklıyor

Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappé, eski takımı Paris Saint-Germain’den ayrıldığı için pişman olmadığını; PSG’nin bir sonraki yıl UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmış olmasına rağmen bunu hissetmediğini belirtti.

Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere önemli kupalar kazanmasına rağmen Mbappé, kıtasal turnuvada etkileyici bireysel istatistiklere imza atmasına karşın “büyük kulaklı” kupayı henüz kazanamadı.

Mbappé, 2017’den 2024’e kadar Paris Saint-Germain’de 7 sezon forma giydi, ancak takım Şampiyonlar Ligi’ni kazanmayı başaramadı. Ayrılışının ertesi yılında ise Fransız devi, tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü.

Mbappé ise Real Madrid’le ilk sezonunda kıtasal kupayı kazanmayı başaramadı ve mevcut sezonda şanssızlığını kırmayı hedefliyor. Zira eflatun-beyazlı ekip çeyrek finale yükseldi ve Mart ayının ilerleyen günlerinde Bayern Münih ile karşılaşacak.

  • Hikâyenin sonuna geldim

    Mbappé, İspanyol gazetesi "Mundo Deportivo"nun aktardığı üzere "The Bridge" podcastine verdiği demeçte, "Daha erken ayrılmış olsaydım ve takım kazansaydı, belki içimde bir miktar burukluk kalırdı" dedi.

    Şunları ekledi: "Ama ayrıldığımda, hikâyenin sonuna geldiğimi hissettim: 7 yıl boyunca her şeyi yaptım ve artık devam etmeyi haklı çıkaracak bir şey kalmamıştı."

    Fransız yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "Çeyrek finale, yarı finale ve finale ulaştım… Hatta son sezonumda Dortmund'a karşı oynadık ve kaybettik, ama bu öyle bir maç ki 500 kez oynasam 499'unda kazanırdım."

    • Reklam

  • بüyük bir antrenör

    Eski teknik direktörü Luis Enrique hakkında kendisine soru sorulduğunda, “O büyük bir teknik direktör; düşündüğünü açıkça söyler. Ne yazık ki onunla aynı dönemde Paris Saint-Germain’deki son yılıma denk geldi ve son sezonum iniş çıkışlarla dolu bir yolculuk gibiydi” yanıtını verdi.

    Mbappé, “Onunla çalışmanın gerçekten tadını çıkaramadım. İlk ay planların dışında kaldım; ayrılma kararını aldıktan sonra da son dört ayda ligde neredeyse hiç oynamadım. Onu sadece bir futbolsever olarak ve taktik açıdan sevdim; çünkü oyunu seviyorum. Ama o dönemdeki durumumda, gerçekten keyif alamadım. Futbol hakkında çok büyük bilgiye sahip bir teknik direktör” diye açıkladı.

  • زيدان ثم رونالدو

    Futboldaki rol modelinin kim olduğu sorulduğunda Fransız forvet, “İlk rol modelim (Zinedine) Zidane’dı, ardından Cristiano Ronaldo geldi” dedi.

    Şöyle devam etti: “Bir forvet olarak Cristiano, sahip olabileceği tüm şekilleri gösterdi; çünkü kendisinin birden fazla versiyonuna sahip ve her şeyi iyi yapabiliyor.”

  • Messi'nin hassasiyeti

    Lionel Messi hakkında ise şöyle dedi: "Bu çılgınlık… Neymar’la karşılaştırılamaz. Messi her şeyi mükemmel yapıyor."

    Mbappé şöyle anlattı: "Sana bir durumu anlatayım: Paris’te hücumları bitirme üzerine antrenman yapıyorduk; ben ve Neymar en iyiler arasındaydık, 10 pozisyondan 6 ya da 7’sinde gol attık; ama o 9 kez şut çekti ve 9 golün 9’unu da birebir aynı şekilde attı, hepsi aynı isabetle. Kaleciye bakıp sanki 'Ne olup bittiğini görmüyor musun?' diyordum. Bu abartı."

  • الoudaki en kolay pozisyon

    Mbappé’ye “Futbolda en kolay mevki hangisi?” diye soruldu, o da “Bence stoper” yanıtını verdi.

    Real Madrid’in yıldızı cevabını şöyle açıkladı: “Her yönden korunuyorsun ve hatta 3’lü savunmada bile oynayabiliyorsun.”

    Şöyle noktaladı: “Avrupa’da ve en üst seviyede hâlâ 40 yaşında oynayan futbolcuları gördüğün tek mevki bu. O yaştaki bir forvet ise bitmiştir.”