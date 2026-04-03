Mbappé, İspanyol gazetesi "Mundo Deportivo"nun aktardığı üzere "The Bridge" podcastine verdiği demeçte, "Daha erken ayrılmış olsaydım ve takım kazansaydı, belki içimde bir miktar burukluk kalırdı" dedi.

Şunları ekledi: "Ama ayrıldığımda, hikâyenin sonuna geldiğimi hissettim: 7 yıl boyunca her şeyi yaptım ve artık devam etmeyi haklı çıkaracak bir şey kalmamıştı."

Fransız yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "Çeyrek finale, yarı finale ve finale ulaştım… Hatta son sezonumda Dortmund'a karşı oynadık ve kaybettik, ama bu öyle bir maç ki 500 kez oynasam 499'unda kazanırdım."