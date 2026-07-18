Messi, Yamal’ı övdü: “Tarihe geçebilir, dünyanın en iyileri arasında. Birlikte çekildiğimiz o meşhur fotoğrafımız hayatın kendisini temsil ediyor.”

“Lamine, sevdiğim bir kulübün formasını giydiği için yakından takip ettiğim harika bir oyuncu ve ona her zaman en iyisini diliyorum. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen dünya çapında bir referans noktası; önünde koca bir kariyer var. Şimdiden tarihi bir başarıya imza atmak için büyük bir fırsat yakaladı; biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ki, en iyi performansını sergileyemese ve dünya şampiyonluğu hedefini bir sonraki sefere ertelemek zorunda kalsın. İspanya’nın elbette başka harika oyuncuları da var, ama bizim de kendi kozlarımız var.”





“Ünlü ortak fotoğrafımız mı? Aslında o fotoğraf çılgınca çünkü hayatı temsil ediyor. O fotoğraf, o henüz çok küçük bir çocukken çekilmişti ve şimdi Dünya Kupası finalinde karşı karşıya geliyoruz: çılgınca. Lamine, dünyanın en iyilerinden biri.”





“Sırrımız mı? Her yerde – ister okulda, ister sokakta, ister gerçek bir sahada olsun – büyük bir tutkuyla, eğlendirmek ve eğlenmek için büyük bir istekle futbol oynayarak büyüdük. Hepimiz bir mahalle takımında başladık ve sonra kendi hikayemizi yazdık. Baskıyı asla düşünmüyoruz, onu doğal bir şey olarak kabul ediyoruz ve sadece oynamaya ve eğlenmeye odaklanıyoruz. Rekabetçi bir grubuz, kazanmak istiyoruz ama bizimle aynı hedefleri olan rakipler de var ve her zaman istediğimizi elde edemeyiz. Çocukken, kazanmaktan çok kaybetmeyi öğrendim ve bu, hem insan olarak hem de oyuncu olarak olgunlaşmamı sağladı.”