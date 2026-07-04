Messi: "Vozinha'nın 40 yaşında olduğunu öğrendim, çok şaşırdım." Kaleci: "Bana, insanların benimle gurur duyması gerektiğini söyledi."

"Açıkçası, maçın çok zor geçeceğini önceden biliyorduk. Ve bu milli takımın İspanya ya da Uruguay’a karşı yenilmemesi bir tesadüf değil," dedi La Pulga 120. dakikanın ardından. "En zor olanı başardık, ilk golü attık, ve bunun kendi oyun tarzımızı dayatmamıza ve daha sakin oynamamıza yardımcı olacağını düşünmüştük, ancak tam tersi oldu. Bazı anlarda topu kaybettik, biraz geriye çekildik ve gerektiği gibi pres yapamadık; onlar da silahlarını kullanarak gol attılar. Görevin zor olacağını biliyorduk. Bunlar eleme maçları ve kimse size bir şey hediye etmez. Bazıları milli takımları isimleri nedeniyle hafife alabilir, ama biz bunun hiç de kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. İşte bu Dünya Kupası’nı diğerlerinden ayıran da budur; her şey çok dengeli ve tüm maçlar son derece zorlu. Her zamanki gibi, ister iyi oynasak ister elimizden gelenin en iyisini yapamasak da büyük bir çaba gösterdik. Şimdi önemli olan dinlenmek, bir sonraki maçı düşünmek ve bugünkü karşılaşmadan olumlu yanları çıkarmaya çalışmak.”