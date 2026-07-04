Bir yanda Lionel Messi, tarihin en iyi futbolcularından biri, hatta belki de en iyisi; diğer yanda ise 40 yaşındaki Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha, ilk kez katıldığı 2026 ABD, Kanada ve Meksika Dünya Kupası’nda 90 dakika boyunca kalesini gole kapatmayı başardı. Mavi Köpekbalıkları, grup aşamasında Avrupa şampiyonu İspanya karşısında da direnç gösterdikten sonra, uzatmalarda Güney Amerika şampiyonu ve son Dünya Kupası şampiyonu olan takıma yenildi. Dört maçta yedinci golünü atan Lionel Messi bile, maçın sonunda Afrikalıların gösterdiği performansı takdir etti.
Çeviri:
Messi: "Vozinha'nın 40 yaşında olduğunu öğrendim, çok şaşırdım." Kaleci: "Bana, insanların benimle gurur duyması gerektiğini söyledi."
MESSI'NİN SÖZLERİ
"Açıkçası, maçın çok zor geçeceğini önceden biliyorduk. Ve bu milli takımın İspanya ya da Uruguay’a karşı yenilmemesi bir tesadüf değil," dedi La Pulga 120. dakikanın ardından. "En zor olanı başardık, ilk golü attık, ve bunun kendi oyun tarzımızı dayatmamıza ve daha sakin oynamamıza yardımcı olacağını düşünmüştük, ancak tam tersi oldu. Bazı anlarda topu kaybettik, biraz geriye çekildik ve gerektiği gibi pres yapamadık; onlar da silahlarını kullanarak gol attılar. Görevin zor olacağını biliyorduk. Bunlar eleme maçları ve kimse size bir şey hediye etmez. Bazıları milli takımları isimleri nedeniyle hafife alabilir, ama biz bunun hiç de kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. İşte bu Dünya Kupası’nı diğerlerinden ayıran da budur; her şey çok dengeli ve tüm maçlar son derece zorlu. Her zamanki gibi, ister iyi oynasak ister elimizden gelenin en iyisini yapamasak da büyük bir çaba gösterdik. Şimdi önemli olan dinlenmek, bir sonraki maçı düşünmek ve bugünkü karşılaşmadan olumlu yanları çıkarmaya çalışmak.”
SU VOZINHA
Vozinha hakkında sorulan soruya – ki o, Messi’nin iki gol atmasını engelleyerek birçok şutunu kurtarmıştı – Messi açık sözlü bir yanıt verdi: “Bana onun 40 yaşında olduğunu söylediler, çok şaşırdım.” Ardından sıra kaleciye geldi: “Messi yanıma geldi ve bana harika oynadığımı, insanların benimle gurur duyması gerektiğini söyledi. Ona teşekkür ettim, forma değiş tokuşu yapabilir miyiz diye sordum ve o da kabul etti. Böyle bir anı asla unutmayacağım.”
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