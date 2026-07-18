Messi ve Yamal'ın takımı... Kaos ve düzen, Dünya Kupası'ndaki «Yüzyılın Finali»nin ana teması

Basitçe söylemek gerekirse, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin’i karşı karşıya getirecek maç, Dünya Kupası tarihindeki “yüzyılın finali” olacak.

FIFA sıralamasına göre, şu anda dünyanın en iyi iki milli takımı bu finalde karşı karşıya gelecek; Arjantin milli takımı birinci sırada yer alırken, onu hemen İspanya milli takımı takip ediyor.

Buna ek olarak, Arjantin milli takımı katıldığı son 4 turnuvada şampiyonluğa ulaşmayı başardı; bunlar 2021 ve 2024 Copa América, 2022 Finalissima ve Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’dır.

Öte yandan, Arjantin, son 3 turnuvanın ikisinde şampiyon olan İspanya milli takımıyla karşı karşıya gelecek. İspanya, 2024 Avrupa Şampiyonası (Euro 2024) ve 2023 Avrupa Uluslar Ligi’nde şampiyon olurken, 2021 ve 2025 yıllarında aynı turnuvanın finalinde mağlup olmuştu.

Maçta ayrıca bazı olağanüstü bireysel mücadeleler de yaşanacak; bunların en önemlisi, futbol efsanesi ve Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi ile İspanya milli takımında onun halefi olarak gösterilen Lamine Yamal arasında olacak.