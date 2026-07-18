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Messi ve Yamal'ın takımı... Kaos ve düzen, Dünya Kupası'ndaki «Yüzyılın Finali»nin ana teması

FEATURES
İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
L. Messi
L. Yamal
L. Scaloni
L. de la Fuente
İspanya
Arjantin
ABD

Büyük final öncesinde İspanya ve Arjantin milli takımlarında zıtlıklar hakim

Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nın final maçını izlerken büyük bir keyif yaşayacaklar.

İspanya milli takımı, yarın Pazar günü New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

  • Yüzyılın Finali

    Basitçe söylemek gerekirse, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin’i karşı karşıya getirecek maç, Dünya Kupası tarihindeki “yüzyılın finali” olacak.

    FIFA sıralamasına göre, şu anda dünyanın en iyi iki milli takımı bu finalde karşı karşıya gelecek; Arjantin milli takımı birinci sırada yer alırken, onu hemen İspanya milli takımı takip ediyor.

    Buna ek olarak, Arjantin milli takımı katıldığı son 4 turnuvada şampiyonluğa ulaşmayı başardı; bunlar 2021 ve 2024 Copa América, 2022 Finalissima ve Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’dır.

    Öte yandan, Arjantin, son 3 turnuvanın ikisinde şampiyon olan İspanya milli takımıyla karşı karşıya gelecek. İspanya, 2024 Avrupa Şampiyonası (Euro 2024) ve 2023 Avrupa Uluslar Ligi’nde şampiyon olurken, 2021 ve 2025 yıllarında aynı turnuvanın finalinde mağlup olmuştu.

    Maçta ayrıca bazı olağanüstü bireysel mücadeleler de yaşanacak; bunların en önemlisi, futbol efsanesi ve Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi ile İspanya milli takımında onun halefi olarak gösterilen Lamine Yamal arasında olacak.

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  • Messi ve Yamal'ın Takımı

    Ancak Messi ile Yamal arasında bu Dünya Kupası'nda bir karşılaştırma yapmak adil olamaz; çünkü iki oyuncunun gösterdiği performans ile her iki milli takımın onlara güvenme şekli arasında çok büyük bir fark var.

    Messi, 8 gol atıp 4 asist yaparak toplam 12 katkı ile bu yılki Dünya Kupası'nın en katkı sağlayan oyuncusu olmaya devam ediyor ve Fransız yıldız Kylian Mbappé'nin bir adım önünde yer alıyor.

    Messi’nin attığı 8 gol, Mbappé ile aynı sayıda olmasına rağmen, 4 asist yapması (Fransız yıldızın 3 asistine karşılık) sayesinde onu şu ana kadar Dünya Kupası gol krallığına taşıdı.

    Ayrıca “Pire”, şu ana kadar Dünya Kupası’nda en çok asist yapan ikinci oyuncu konumunda; 4 asistle, bir asist farkla diğer Fransız yıldız Michael Oliessi’nin arkasında yer alıyor.

    Buna karşılık Yamal, Dünya Kupası'nın başlangıcından bu yana sadece bir gol attı; bu gol, grup aşamasının ikinci turunda Suudi Arabistan'a karşı 4-0 kazanılan maçta geldi. Diğer dikkat çekici performansı ise Fransa ile oynanan yarı final maçında bir penaltı kazandırmasıydı.

  • İspanya’nın düzeni ve Arjantin’in kaosu

    Messi'nin aksine Yamal'ın Dünya Kupası'nda en iyi performansını sergilemediği söylenebilir, ancak bu durum aynı zamanda İspanya milli takımının gücünü ve teknik direktörü Luis de la Fuente'nin takım için oluşturduğu sistemi de yansıtıyor.

    Yamal’ın olağanüstü bireysel çözümlerinin eksikliğine rağmen, İspanya milli takımı geriden doğal bir şekilde ataklar kurmayı, rakip kalelerde fırsatlar yaratmayı başardı ve rakip kalelere 13 gol attı; Barcelona yıldızının bu gollere fiili katkısı sadece iki gol ile sınırlı kaldı, yani yaklaşık %15 oranında.

    En dikkat çekici organizasyon savunma alanında yaşandı; İspanya, çeyrek finalde Belçika’yı 2-1 yendiği maçta kalesinde sadece tek bir gol gördü ve bu, Dünya Kupası tarihinde eşi benzeri görülmemiş olağanüstü bir başarıydı.

    Buna karşılık, Arjantin milli takımı ciddi bir savunma kaosuyla boğuştu; hatta kalesinde her maçta ortalama bir gol olmak üzere toplam 7 gol yedi.

    Hücum açısından ise Arjantin Milli Takımı, özellikle maçların son dakikalarında rakiplerini içine düşürdüğü kaosla ve hiçbir şekilde durdurulamayan ezici hücumuyla rakiplerini alt etti.

    "Tango Dansçıları", turnuvanın en güçlü hücum hattı olarak Dünya Kupası'nda 19 gol attı ve ikinci sıradaki Fransa milli takımına 3 gol fark attı.

    Bu 19 golün 12’sini, yani yaklaşık %63’ünü Messi attı. Bu durum, onun ne kadar önemli bir rol oynadığını ve takım arkadaşlarının ona ne kadar güvendiğini ortaya koyuyor; yani onun yokluğu her şeyi mahvedebilir, Yamal’ın durumunun tam tersi.

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  • Rahatlık ve stres arasında

    İki takımın turnuva seyri tamamen farklı diyebiliriz; özellikle de İspanya milli takımı, sürekli yorgunlukla boğuşan Arjantin’in aksine, eleme turlarında yeterince dinlenme fırsatı buldu.

    4 eleme maçı boyunca Messi'nin takım arkadaşları, son 32 turunda Kap Verde ve çeyrek finalde İsviçre karşısında iki kez uzatmaya gitti; çeyrek finalde Mısır ve yarı finalde İngiltere ile oynadıkları maçları ise son dakikada kazandılar.

    Buna karşılık İspanya milli takımı, eleme turlarında uzatmaların ne demek olduğunu hiç tatmadı; Avusturya’yı 3-0, Portekiz’i tek golle, Belçika’yı 2-1 ve son olarak Fransa’yı 2-0 mağlup etti; tüm bu maçlar normal sürede sonuçlandı.

    Yarı finalin ardından bile İspanya milli takımı, Arjantinli rakibine göre bir gün daha fazla dinlenme fırsatı buldu; zira İspanya, geçen Salı günü Fransa’yı eleyerek tur atlarken, “Tango” takımı ise İngiltere’yi eleyerek tur atlamasından 24 saat sonra tur atlamıştı.

    Bu bariz fark, Arjantin milli takımının İspanya'ya göre fazladan bir maç oynamış gibi görünmesine neden oluyor. Bu durum, oyuncuların fiziksel kondisyonuna olumsuz yansıyabilir; Scaloni bu sorunu çözmeye çalışırken, De la Fuente ise bundan yararlanmaya çalışacaktır.

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