Messi ve Yamal'ın takımı... Kaos ve düzen, Dünya Kupası'ndaki «Yüzyılın Finali»nin ana teması

Messi'nin aksine Yamal'ın Dünya Kupası'nda en iyi performansını sergilemediği söylenebilir, ancak bu durum aynı zamanda İspanya milli takımının gücünü ve teknik direktörü Luis de la Fuente'nin takım için oluşturduğu sistemi de yansıtıyor.
Yamal’ın olağanüstü bireysel çözümlerinin eksikliğine rağmen, İspanya milli takımı geriden doğal bir şekilde ataklar kurmayı, rakip kalelerde fırsatlar yaratmayı başardı ve rakip kalelere 13 gol attı; Barcelona yıldızının bu gollere fiili katkısı sadece iki gol ile sınırlı kaldı, yani yaklaşık %15 oranında.
En dikkat çekici organizasyon savunma alanında yaşandı; İspanya, çeyrek finalde Belçika’yı 2-1 yendiği maçta kalesinde sadece tek bir gol gördü ve bu, Dünya Kupası tarihinde eşi benzeri görülmemiş olağanüstü bir başarıydı.
Buna karşılık, Arjantin milli takımı ciddi bir savunma kaosuyla boğuştu; hatta kalesinde her maçta ortalama bir gol olmak üzere toplam 7 gol yedi.
Hücum açısından ise Arjantin Milli Takımı, özellikle maçların son dakikalarında rakiplerini içine düşürdüğü kaosla ve hiçbir şekilde durdurulamayan ezici hücumuyla rakiplerini alt etti.
"Tango Dansçıları", turnuvanın en güçlü hücum hattı olarak Dünya Kupası'nda 19 gol attı ve ikinci sıradaki Fransa milli takımına 3 gol fark attı.
Bu 19 golün 12’sini, yani yaklaşık %63’ünü Messi attı. Bu durum, onun ne kadar önemli bir rol oynadığını ve takım arkadaşlarının ona ne kadar güvendiğini ortaya koyuyor; yani onun yokluğu her şeyi mahvedebilir, Yamal’ın durumunun tam tersi.