Messi ve Ronaldo'dan Ancelotti ve Tuchel'e... 2026 Dünya Kupası futbol tarihini yeniden yazacak mı?

Birkaç saat sonra başlayacak olan 2026 Dünya Kupası, gezegendeki en popüler turnuvanın tarihine eklenen sıradan bir şampiyonluktan çok, futboldaki başarı sınırlarını yeniden çizen tarihi bir dönüm noktasına dönüşebilir.

48 takımın katılımıyla ve ABD, Kanada ve Meksika'da 104 maçın oynanacağı, Dünya Kupası tarihinin en büyük turnuvası olan bu turnuvada, gözler, on yıllardır kırılamayan rekorların eşiğinde duran bir grup yıldız ve teknik direktöre çevrilmiş durumda.

Maç sayısı, galibiyet sayısı ve asist sayısı konusunda daha fazla efsanevi rekora imza atmak isteyen Lionel Messi, Dünya Kupası'ndaki olağanüstü mirasını genişletmeye çalışan Cristiano Ronaldo ve henüz 30 yaşına gelmemiş olmasına rağmen efsaneler kulübüne girmeye yaklaşan Kylian Mbappé arasında, futbol tarihine yeni bir sayfa yazma yarışı açık görünüyor.

Buna karşılık, zafer mücadelesi sadece yeşil sahayla sınırlı kalmayacak; Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Didier Deschamps ve Lionel Scaloni gibi büyük teknik direktörler, eşi görülmemiş başarıları kırma veya hiçbir teknik direktörün daha önce ulaşamadığı rakamlara ulaşma fırsatına sahip.

Golcülerin yarışı, kalecilerin savunma istatistikleri için verdiği mücadele ve teknik direktörlerin ölümsüzlük mirası için verdiği savaş arasında, 2026 turnuvası futbol tarihinin en etkili Dünya Kupaları'ndan biri olmaya aday görünüyor ve belki de birçok kişinin kırılamaz olduğunu düşündüğü rekorların kırılacağı turnuva olacak.