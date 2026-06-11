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Messi Ronald World Cup 2:1AI

Çeviri:

Messi ve Ronaldo'dan Ancelotti ve Tuchel'e... 2026 Dünya Kupası futbol tarihini yeniden yazacak mı?

FEATURES
C. Ronaldo
L. Messi
C. Ancelotti
T. Tuchel
K. Mbappe
L. Scaloni
D. Deschamps
Meksika - Güney Afrika
Meksika
Güney Afrika
Dünya Kupası
Portekiz - Kongo D. Cumhuriyeti
Portekiz
Kongo D. Cumhuriyeti
Arjantin - Cezayir
Arjantin
Cezayir
Brezilya - Fas
Brezilya
Fas
Portekiz
Arjantin
İtalya
Almanya
Fransa
Meksika
Güney Afrika
Kongo - Kinşasa
ABD
Cezayir
Brezilya
Fas

Rüyaların Dünya Kupası... Yıldızlar ve teknik direktörler, turnuvanın en büyük edisyonunda rekorları birbiri ardına kırmaya hazırlanıyor

Birkaç saat sonra başlayacak olan 2026 Dünya Kupası, gezegendeki en popüler turnuvanın tarihine eklenen sıradan bir şampiyonluktan çok, futboldaki başarı sınırlarını yeniden çizen tarihi bir dönüm noktasına dönüşebilir.

48 takımın katılımıyla ve ABD, Kanada ve Meksika'da 104 maçın oynanacağı, Dünya Kupası tarihinin en büyük turnuvası olan bu turnuvada, gözler, on yıllardır kırılamayan rekorların eşiğinde duran bir grup yıldız ve teknik direktöre çevrilmiş durumda.

Maç sayısı, galibiyet sayısı ve asist sayısı konusunda daha fazla efsanevi rekora imza atmak isteyen Lionel Messi, Dünya Kupası'ndaki olağanüstü mirasını genişletmeye çalışan Cristiano Ronaldo ve henüz 30 yaşına gelmemiş olmasına rağmen efsaneler kulübüne girmeye yaklaşan Kylian Mbappé arasında, futbol tarihine yeni bir sayfa yazma yarışı açık görünüyor.

Buna karşılık, zafer mücadelesi sadece yeşil sahayla sınırlı kalmayacak; Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Didier Deschamps ve Lionel Scaloni gibi büyük teknik direktörler, eşi görülmemiş başarıları kırma veya hiçbir teknik direktörün daha önce ulaşamadığı rakamlara ulaşma fırsatına sahip.

Golcülerin yarışı, kalecilerin savunma istatistikleri için verdiği mücadele ve teknik direktörlerin ölümsüzlük mirası için verdiği savaş arasında, 2026 turnuvası futbol tarihinin en etkili Dünya Kupaları'ndan biri olmaya aday görünüyor ve belki de birçok kişinin kırılamaz olduğunu düşündüğü rekorların kırılacağı turnuva olacak.

  • Messi ve Mbappé, Klose'nin rekorunun peşinde

    Alman Miroslav Klose, 16 golle Dünya Kupası'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını elinde tutmaya devam ediyor, ancak bu rekor her zamankinden daha fazla tehdit altında.

    Lionel Messi, turnuvaya 13 Dünya Kupası golüyle girerken, Kylian Mbappé'nin ise 12 golü bulunuyor. Bu da her ikisinin de Alman efsanenin rekorunu egale etme veya geçme şansına sahip olduğu anlamına geliyor.

    Brezilyalı Ronaldo Nazario 15 golle tarihsel olarak ikinci sırada yer alırken, onu 14 golle Alman Gerd Müller takip ediyor. Messi ise 13 golle Fransız Just Fontaine ile eşit durumda.

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  • Ronaldo, kimsenin sahip olmadığı bir başarıya imza atmak üzere

    Cristiano Ronaldo, 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022 yıllarında düzenlenen 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atarak şimdiden eşsiz bir rekorun sahibi oldu.

    2026 Dünya Kupası'nda da gol atarsa, turnuvanın 6 farklı edisyonunda gol atan ilk oyuncu olacak ve futbol tarihine damgasını vuran bu olağanüstü rekoru daha da güçlendirecektir.

  • Altıncı bölüm... Messi ve Ronaldo'nun hayali

    Messi ve Ronaldo turnuvaya katılırsa, Dünya Kupası tarihinde 6 farklı turnuvada forma giyen ilk iki oyuncu olacaklar.

    İkili şu anda bu rekoru 5 katılımla Lothar Matthäus, Antonio Carbajal, Andrés Guardado ve Rafael Márquez ile paylaşıyor, ancak Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa da bu listeye katılabilir.

    Konu sadece turnuva sayısı ile sınırlı değil; Messi, 26 maçla Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu rekorunu elinde tutarken, Ronaldo 22 maçla beşinci sırada yer alıyor.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Mbappé, Kafu'nun rekorunun peşinde

    İstatistik ağı "Squawka"nın verilerine göre, Kylian Mbappé, Fransa'yı bir kez daha finale taşıyabilirse, tarihte arka arkaya 3 Dünya Kupası finaline katılan ikinci oyuncu olacak.

    Bu başarıda Fransız yıldızın önünde sadece 1994, 1998 ve 2002 finallerinde oynayan Brezilyalı Cafu bulunuyor.

  • Messi'nin zaferleri... Yeni bir rekor ufukta görünüyor

    Miroslav Klose, 17 galibiyetle Dünya Kupası'nda en çok galibiyet alan oyuncu rekorunun sahibidir.

    Ancak Messi, 16 galibiyetle Cafu ile eşit durumda ve sadece bir adım geride bulunuyor; bu da ona önümüzdeki turnuvada tek başına zirveye çıkma şansı veriyor.

  • Büyük bekçiler tarihin peşinde

    İngiliz Peter Shilton ve Fransız Fabien Barthez, Dünya Kupası'nda en fazla maçta kalesini gole kapatan kaleciler rekorunu 10 maçla paylaşıyor.

    Belçikalı Thibaut Courtois ve Alman Manuel Neuer, Dünya Kupası'nda 7 maçta kalesini gole kapatarak bu rekora yaklaşıyor.

  • Messi ve gol asist krallığı

    Messi, 8 asistle Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu rekorunu vatandaşı Diego Maradona ile paylaşıyor.

    Arjantin kaptanının bu tarihi rekoru tek başına elinde tutması için sadece bir asist daha yapması gerekiyor.

  • Bireysel ödüller... Daha fazla ölümsüzlük için bir fırsat

    "Sepakta"ya göre Messi, 2014 ve 2022 turnuvalarında kazandığı Altın Top ödülünün ardından, Dünya Kupası'nda bu ödülü 3 kez kazanan tarihteki ilk oyuncu olabilir.

    Altın Ayakkabı ödülüne gelince, daha önce hiçbir oyuncu bu ödülü iki kez kazanmadı, ancak Harry Kane, Kylian Mbappé ve James Rodríguez'in bunu başarma şansı var.

    Kaleci kategorisinde ise Manuel Neuer, Thibaut Courtois veya Emiliano Martínez üçlüsünden biri, Altın Eldiven ödülünü iki kez kazanan ilk kaleci olabilir.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    Deschamps, Almanya efsanesinin peşinde

    Teknik direktörler açısından bakıldığında, Fransız Didier Deschamps, Dünya Kupası'nda 16 galibiyetle en çok galibiyet alan teknik direktör rekorunun sahibi olan Alman Helmut Schön'ün rekorunu kırmaya çok yakın.

    Deschamps'ın şu anda 14 galibiyeti var, bu da önümüzdeki turnuvada bu rekoru tek başına elinde tutabileceği anlamına geliyor.

    Fransız teknik direktör, Schön'e ait bir başka rekoru da kovalıyor: Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan teknik direktör. Schön'ün 25 maça karşılık, Deschamps'ın 19 maçı bulunuyor.

  • Scaloni ve eşi benzeri görülmemiş bir başarı

    Lionel Scaloni, Arjantin'i 2021 Copa América, ardından 2022 Dünya Kupası ve son olarak da 2024 Copa América şampiyonluğuna taşıdı.

    Eğer 2026 Dünya Kupası'nı da kazanmayı başarırsa, tarihte arka arkaya dört büyük uluslararası turnuvayı kazanan ilk teknik direktör olacak.

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    Scaloni'nin yenilgisiz serisi

    Brezilyalı Luiz Felipe Scolari, Dünya Kupası'nda bir teknik direktörün en uzun yenilmezlik serisi rekorunu 12 maçla elinde tutuyor.

    Scaloni ise turnuvaya altı maçlık yenilmezlik serisiyle giriyor ve Arjantin finale doğru yoluna devam ederse bu rekoru tehdit edebilir.

  • Hiç gerçekleşmemiş bir başarı

    Dünya Kupası tarihine bakıldığında, hiçbir teknik direktör kendi ülkesi dışındaki bir milli takımla şampiyonluğa ulaşamamıştır.

    Ancak 2026 Dünya Kupası, İtalyan Carlo Ancelotti'nin Brezilya, Alman Thomas Tuchel'in İngiltere ve İspanyol Roberto Martinez'in Portekiz gibi öne çıkan isimlerle bu kuralın kırılmasına tanık olabilir.

  • İki farklı kıtada şampiyonluk

    Daha önce hiçbir teknik direktör iki farklı kıtada Dünya Kupası'nı kazanmamıştı.

    Ancak 2018 Rusya'da Fransa ile şampiyon olan Deschamps ve 2022 Katar'da Arjantin ile şampiyon olan Scaloni, Kuzey Amerika'da bu tarihi başarıyı gerçekleştirme şansına sahip.

  • Dünya Kupası tarihinin en büyük teknik direktörü

    Hollandalı Dick Advocaat, 78 yaşında Curacao milli takımıyla Dünya Kupası'nda bir milli takımı yöneten en yaşlı teknik direktör olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

    Böylece, 2010 Dünya Kupası sırasında 71 yaşında olan Alman Otto Rehhagel'in elinde bulunan rekoru kırmış olacak.

  • Ancelotti, Del Bosque'nin rekorunun peşinde

    Carlo Ancelotti, Brezilya'yı şampiyonluğa taşıyarak Dünya Kupası'nı kazanan en yaşlı teknik direktör olabilir.

    İtalyan teknik direktör, turnuva başlamadan hemen önce 67 yaşına girecek ve 2010 yılında 59 yaşında İspanya ile şampiyon olan İspanyol Vicente del Bosque'nin elindeki rekoru kırmış olacak.

  • Kiroş, süreklilik hedefine doğru ilerliyor

    Portekizli Carlos Queiroz, Dünya Kupası’nın arka arkaya düzenlenen turnuvalarına en çok katılan teknik direktör olarak Bora Milutinović’in rekoruna yaklaşıyor.

    2026 Dünya Kupası, Portekiz (1 kez) ve İran (3 kez) ile yaşadığı deneyimlerin ardından Queiroz için üst üste beşinci katılım olacak.

  • Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası

    Tarihte Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası şampiyonluklarını bir arada kazanan sadece iki teknik direktör vardır: İtalyan Marcello Lippi ve İspanyol Vicente del Bosque.

    "Squawka" ağına göre, 2026 Dünya Kupası'nda Carlo Ancelotti ve Thomas Tuchel, ülkelerinin milli takımlarını dünya şampiyonluğuna taşıyabilirlerse bu seçkin listeye katılma şansına sahip olacaklar.

    Oyuncuların ayakları ve teknik direktörlerin planları arasında, 2026 Dünya Kupası sadece yeni bir Dünya Kupası olmaktan öteye geçecek gibi görünüyor. Bu turnuva, tarihi rekorların kırılacağı ve belki de önümüzdeki uzun yıllar boyunca kırılamayacak yeni rekorların doğacağı bir turnuva olabilir.