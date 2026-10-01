Maçın ardından konuşan Scaloni, Alvarez ile Martinez'in neden düzenli olarak ilk 11'de birlikte yer almadığını açıkladı. Teknik direktör, özellikle üst düzey rakiplere karşı topa sahip olunurken yapısal dengenin korunmasının her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

Scaloni, geçmişte forvetlerden birinin yedek bırakıldığı taktik kurguların sorumluluğunu bizzat üstlendi.

"Bozulmaması gereken bir denge var" diyen Scaloni, sözlerini şöyle sürdürdü: "Top sizdeyken, oyuna hükmederken, sahada olduklarında bu dengenin bozulduğunu düşünüyoruz ama bu, her zaman böyle olduğu anlamına gelmiyor. Ne yazık ki bazen onlardan biri oynamadı ve bunun sorumluluğu benim."