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Messi sonrası yaşam! Alvarez ve Lautaro birlikte parlıyor, Scaloni ise çift forvet tehdidinin kilidini açıyor
Scaloni, Messi sonrası dönemde Alvarez ile Lautaro'nun nadir görülen ortaklığına yer veriyor
Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, çarşamba günü Bolivya karşısında 4-0 kazanılan hazırlık maçında çift santrforlu düzeni tercih etti ve Julian Alvarez'i Lautaro Martinez'in yanında görevlendirdi. Mario Alberto Kempes Stadyumu'ndaki bu karşılaşma, ikilinin Messi sonrası dönemde birlikte ilk 11'de başladığı 11. maç oldu; bu maçların tamamı Lionel Messi'nin forma giymediği karşılaşmalarda oynandı.
Martinez ceza sahasına daha yakın konumlanırken, Alvarez oyunu birbirine bağlamak ve pas seçeneği sunmak için daha derine geldi.
Koordineli taktik hareketlilik, 18. dakikada meyvesini verdi ve Martinez, Guillermo Viscarra'yı sağ ayağıyla çektiği şutla geçerek maçtaki kilidi açtı.
- Getty Images Sport
İstatistiksel etki, birbirini tamamlayan hücum rollerini öne çıkarıyor
Martinez, açılış golünü Alvarez'le birlikte kutladı ve Arjantin formasıyla 18. golünü attı. Bu gol, Inter Milan forvetini ülkenin tüm zamanlardaki golcüleri listesinde yalnızca Messi ile Gabriel Batistuta'nın gerisinde üçüncü sıraya taşıdı.
Alvarez, hücum hazırlık oyununda büyük etki yarattı ve hücum bölgesinde yaptığı 39 pasın 33'ünü yüzde 85 isabet oranıyla tamamladı.
Martinez ise denediği 30 pasın 24'ünü tamamlayarak yüzde 80 isabet oranı yakaladı ve aynı zamanda Bolivya'nın savunma hattına sürekli baskı uyguladı.
Scaloni taktik dengeyi ve kadro seçimi sorumluluklarını değerlendirdi
Maçın ardından konuşan Scaloni, Alvarez ile Martinez'in neden düzenli olarak ilk 11'de birlikte yer almadığını açıkladı. Teknik direktör, özellikle üst düzey rakiplere karşı topa sahip olunurken yapısal dengenin korunmasının her şeyden önemli olduğunu vurguladı.
Scaloni, geçmişte forvetlerden birinin yedek bırakıldığı taktik kurguların sorumluluğunu bizzat üstlendi.
"Bozulmaması gereken bir denge var" diyen Scaloni, sözlerini şöyle sürdürdü: "Top sizdeyken, oyuna hükmederken, sahada olduklarında bu dengenin bozulduğunu düşünüyoruz ama bu, her zaman böyle olduğu anlamına gelmiyor. Ne yazık ki bazen onlardan biri oynamadı ve bunun sorumluluğu benim."
- Fotobaires
Arjantin, Burkina Faso maçı öncesinde Messi sonrası seçenekleri değerlendiriyor
Martinez, 73. dakikada yerini Jose Lopez'e bırakarak maçtan çıktı; Alvarez ise 90 dakikayı tamamladı ve karşılaşmanın son bölümünde kanada geçti. Scaloni, Arjantin geleceğe hazırlanırken dünya çapında iki santrfora sahip olmayı bir kadro seçimi ikilemi değil, bir avantaj olarak görüyor.
Teknik ekip, perşembe günkü Burkina Faso ile oynanacak ikinci hazırlık maçı için takımı hazırlıyor.
Arjantin, devam eden iç saha döneminde Messi sonrası hücum akıcılığını geliştirmeyi hedefliyor.
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