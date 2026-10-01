İkinci yarıda tek taraflı oyun sürüyor ve başka goller de geliyor. Romero'nun Nico Paz'ın serbest vuruşunda kafayla attığı gol (Como'lu oyuncu 55. dakikada yerini Mastantuono'ya bırakırken, aynı dakikada Romero'nun yerine Balerdi oyuna girdi), Flaco Lopez'in ise Leonel Flores'in büyük aksiyonunun ardından kayarak yaptığı vuruşla bulduğu gol. Sahanın en iyilerinden biri olan Lautaro, 75. dakikada başında bandajla oyundan çıktı: ciddi bir şey yok, sadece Rocha'nın istemeden yaptığı bir krampon darbesi sonucu oluşan bir kesik. Arjantin, Burkina Faso ile oynayacağı hazırlık maçı için cumartesiyi pazara bağlayan gece yeniden sahaya çıkacak.