Lionel Messi’siz yeni Arjantin ilk sınavını başarıyla geçti. Pulce’nin son tangosu için gözler, 6 Ekim Salı’yı 7 Ekim Çarşamba’ya bağlayan gece Buenos Aires’teki Monumental’de Benin’e karşı oynanacak maça çevrilmişken, Scaloni’nin Arjantin’i Bolivya’yı 4-0 mağlup etti. Dünya ikincisi teknik direktör için iyi bir test oldu; sürpriz olmazsa yıl sonunda bitecek sözleşmesini yenileyerek yeni bir dönemin kapısını aralamaya çalışacak. Rakip elbette üst düzey değildi, ancak özellikle hücum açısından önemli sinyaller geldi. Lautaro Martinez ile Julián Álvarez birlikte işliyor, Nico Paz artık bir lidere dönüşmeye hazır, orta alanda ise Palacios her yerdeydi.
Messi'siz ilk Arjantin işliyor: Bolivya'ya 4-0, Lautaro Martinez ile Nico Paz gol attı
Serie A golü
Maç ilk dakikalardan itibaren tek taraflı geçiyor. Irak’a karşı oynadığı belirleyici play-off’u kaybederek Dünya Kupası’na katılmayı kıl payı kaçıran Bolivya, 5-4-1 dizilişiyle sahaya çıkıyor; yetenekli Miguelito’yu ileride fazla yalnız bırakıyor ve Messi ile Otamendi’nin vedalarının ardından yeni kaptan olarak seçilen Cuti Romero’nun liderliğindeki savunmayı zorlamanın yolunu hiç bulamıyor. Öne geçiren gol, McAllister’ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı isabetli sağ vuruşla Lautaro’dan gelirken, ikinci gol Nico Paz’ın Viscarra’nın çıkışı üzerine yaptığı yumuşak dokunuşla geliyor (Palacios’tan nefis bir dikine top). Arjantin, Julián Álvarez ile farkı üçe çıkarma fırsatı da yakalıyor ancak Atletico Madrid’in forveti zamanlamayı kaçırıyor ve Bolivya’nın 1 numarasına takılıyor.
Arjantin dörtledi
İkinci yarıda tek taraflı oyun sürüyor ve başka goller de geliyor. Romero'nun Nico Paz'ın serbest vuruşunda kafayla attığı gol (Como'lu oyuncu 55. dakikada yerini Mastantuono'ya bırakırken, aynı dakikada Romero'nun yerine Balerdi oyuna girdi), Flaco Lopez'in ise Leonel Flores'in büyük aksiyonunun ardından kayarak yaptığı vuruşla bulduğu gol. Sahanın en iyilerinden biri olan Lautaro, 75. dakikada başında bandajla oyundan çıktı: ciddi bir şey yok, sadece Rocha'nın istemeden yaptığı bir krampon darbesi sonucu oluşan bir kesik. Arjantin, Burkina Faso ile oynayacağı hazırlık maçı için cumartesiyi pazara bağlayan gece yeniden sahaya çıkacak.
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