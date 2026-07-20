Messi, Rodri ve 6 Arap yıldız… 2026 Dünya Kupası’nda nasıl eski parlaklıklarına kavuştular?

Mark Cucurella, Chelsea’de sürekli eleştirilere maruz kalırken, Pedro Porro ise zorlukla küme düşmekten kurtulan Tottenham’ın sezonunun en öne çıkan yıldızlarından biri değildi; ancak bu ikili, İspanya milli takımında olağanüstü bir performans sergiledi.
Kısa süre önce Real Madrid’e transfer olan bek, yedi maçta 717 dakika sahada kaldı, 98 başarılı pres yaptı, 18 kez topu geri kazandı ve %92’lik pas isabet oranı yakaladı; bu turnuvada milli takımı sadece bir gol yedi.
Kokoria’nın Dünya Kupası’ndaki performansı, onu önümüzdeki yıllarda güvenilebilecek bir savunma oyuncusu olarak yeniden tanımladı; özellikle de arka alandan topu ileriye taşıma rolünün giderek daha fazla takdir edilmesi ve savunma görevleriyle, ortalarıyla hücum verimliliğini artırma arasındaki dengesi sayesinde.
Boro ise tam anlamıyla bir başarı öyküsüne dönüştü; turnuvaya Marcus Llorente ile rekabet ettiği bir pozisyonda başladı, ardından giderek artan performansıyla o pozisyonu ele geçirdi.
Boro, 32'de Avusturya karşısında ilk milli golünü attı, ardından yarı finalde Fransa karşısında, Dani Olmo ile yaptığı paslaşmanın ardından ceza sahası dışından attığı güçlü bir şutla bunu tekrarladı. Bu gol, 2-0'lık galibiyeti kesinleştirirken, Boro'ya maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazandırdı. Ayrıca, çok sayıda başarılı müdahale ve top kesmeyle güçlü bir savunma performansı sergiledi.