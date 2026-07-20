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Messi, Rodri ve 6 Arap yıldız… 2026 Dünya Kupası’nda nasıl eski parlaklıklarına kavuştular?

FEATURES
Fransa - Fas
Fransa
Fas
Dünya Kupası
Avustralya - Mısır
Avustralya
Mısır
Arjantin - Mısır
Arjantin
İspanya - Arjantin
İspanya
Fransa - İngiltere
İngiltere
Rodri
L. Messi
M. Salah
M. Salah
A. Ounahi
E. Ashour
H. Hassan
Y. Bounou
M. Al Owais
P. Porro
J. Bellingham
U. Simon
M. Cucurella
Fransa
Fas
ABD
Avustralya
Mısır
Arjantin
İspanya
İngiltere
Suudi Arabistan

Birçok isim yeniden gündeme geldi

Dünya Kupası her zaman sadece şampiyonu belirleyen bir turnuvadan daha fazlası olmuştur; bu turnuva, yıldızlara hikayelerini yeniden yazma fırsatı sunan ve beklentilerin altında geçen sezonların ardından dengeleri yeniden kuran bir sahnedir.

2026 turnuvasında ise, eleştiriler, sakatlıklar ya da performans düşüşüyle turnuvaya giren bir dizi oyuncu, bu turnuvayı eski parlaklıklarını geri kazanmak için bir fırsat olarak değerlendirdi ve turnuvadan ayrılmadan önce kendilerini tüm dünyaya yeniden kanıtladı.

  • Lionel Messi… Sonu gelmeyen bir efsane

    ABD Ligi’nde Inter Miami formasıyla oynayan Messi, fiziksel sakatlıklar nedeniyle bir dizi maçta forma giyemediği için kesintili bir sezon geçirdi. Ayrıca, bu yeni macerasının bir aşamasında takımı ligde play-off’lara kalmayı başaramadı; bu durum, Messi’nin Barcelona ve Paris’te taraftarların alıştığı o kararlılık düzeyini sürdürebileceğine dair soru işaretleri doğurdu.+1

    Ancak 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin milli takımıyla birlikte, tarihi rekorları kırmaya devam eden bir oyuncu karşısında tüm bu tartışmaların anlamsız olduğu ortaya çıktı; Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 21’e çıkararak Miroslav Klose’nin rekorunu aştı ve asist sayısındaki rekorunu da pekiştirerek turnuva tarihinin en fazla hücum katkısı yapan oyuncusu oldu.

    Bu turnuvada Messi, Arjantin’in finale yükselişinde sekiz gol attı; bunların arasında Cezayir karşısında kaydettiği tarihi hat-trick, onu Dünya Kupası’nda hat-trick yapan en yaşlı oyuncu yaptı. Ayrıca, yaşı ilerlemesine rağmen zirvede kalıcılığının sembolü olarak imajını pekiştiren, eşi benzeri görülmemiş bir “Maçın Adamı” ödülleri serisi de elde etti.

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  • Rodri… Sakatlıktan dünya zirvesine

    Rodri’nin Manchester City’deki sezonu, kariyerinin en zorlu sezonlarından biriydi; 2024 Eylül'ünde geçirdiği çapraz bağ sakatlığı, takımıyla birlikte sergilediği tarihi yenilmezlik serisini sona erdirdi ve fiziksel kondisyonundaki düşüş ile orta sahadaki yoğun rekabet, 2024'te kazandığı Altın Top seviyesine geri dönebileceği konusunda soru işaretleri yaratmaya başladı.

    Dünya Kupası’nda Rodri, bu turnuvayı dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olduğunu hatırlatmak için bir sahne olarak görmüş gibi görünüyordu; İspanya ile oynadığı yedi maçta toplam 627 dakika sahada kaldı ve kalesi sadece bir kez sarsıldı; turnuvada en fazla topa dokunan oyuncu (794 dokunuş), en fazla pas tamamlayan (655 pas) ve en fazla pres hatlarını aşan paslar yapan oyuncu olarak açık bir sayısal üstünlük sergiledi.

    Yarı finalde Fransa karşısında, mükemmel olarak nitelendirilebilecek bir performans sergiledi; Fransa'nın orta saha oyuncularına kıyasla iki kat daha fazla top kapma başarısı gösterdi, Laporte ve Kubarsi ile birlikte Mbappé ve Dembélé'nin önündeki derinliği kapatan bir savunma üçgeni oluşturdu ve gerçek bir tehdit haline gelmeden önce boşlukları kapattı; bu maçta İspanya kalecisinin neredeyse hiçbir tehlikeli topa müdahale etmesi gerekmedi.reuters

    İspanya’nın finalde Arjantin’i yenerek şampiyon olması, Rodri’ye Altın Top ödülünü (turnuvanın en iyi oyuncusu) kazandırdı; bu başarı, sakatlığı nedeniyle biraz gölgelenen itibarını geri kazandırdı.

  • Muhammed Salah… Kralın itibarını geri kazanmak

    Liverpool’da Mohamed Salah’ın bu sezonki istatistikleri rekor seviyelerinden uzaktı; veri analizcileri ve İngiliz basını, 2025-2026 sezonunu gol sayısı, şut sayısı ve ceza sahası içinde bulunma oranı açısından en zayıf sezon olarak nitelendirdiler; ayrıca eski yıldızlar ve medya mensupları, fiziksel düşüşü ve defansif rolü konusunda sert eleştirilerde bulundular.

    Ancak Mısır milli takımıyla Salah, Firavunlar’ın tarihinde yeni bir sayfa açtı; 92 yıllık bekleyişin ardından, Yeni Zelanda karşısında geriye düşmesine rağmen skoru 3-1'e çevirerek takımını Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyete taşıdı; bu maçta hem güzel bir gol attı, hem de Mahmoud Trezeguet'in kafasıyla maçı belirleyen üçüncü golü getiren bir duran top vuruşu yaptı.

    Salah, Firavunlar’ı çeyrek finalde Avustralya’yı geçmeye taşıdı; ardından tartışmalı bir maçta Arjantin’e karşı zorlu bir şekilde elendi. Bu Dünya Kupası katılımı, kariyerinin bittiğini düşünenlere pratik bir cevap niteliğindeydi.

    Bu oyuncu, dünya sahnesinde hâlâ bir milli takımı sırtlayabileceğini kanıtladı ve kulüpteki nispi düşüşün, kritik anlarda liderlik etkisini ortadan kaldırmadığını gösterdi.

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  • Jude Bellingham… Dünya Kupası, Madrid’in şüphelerini ortadan kaldırıyor

    Real Madrid’deki olağanüstü ilk sezonunun ardından, Judd Bellingham’ın parlaklığı 2025-2026 sezonunda nispeten azaldı; sakatlıklar onun istikrarını etkiledi. Olağanüstü başlangıcına kıyasla istatistikleri düşüş gösterdi ve İspanyol medyası, “Merengue” formasıyla ilk sezonunda tüm dikkatleri üzerine çeken o halini geri kazanıp kazanamayacağını sorgulayarak onu eleştirdi.

    Ancak Bellingham, futbolun en büyük sahnesinde cevap vermeyi tercih etti. 2026 Dünya Kupası’nda İngiltere milli takımının gerçek kaptanı haline geldi ve 7 gol atarak Bronz Ayakkabı ödülünü kazandı.

    Etkisi sadece gol atmakla sınırlı kalmadı; hatlar arası hareketleri ve hücum geçişlerini yönetme yeteneği sayesinde Harry Kane ile birlikte İngiltere milli takımının temel itici gücü oldu ve turnuvanın en etkili oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.

    Bu Dünya Kupası, Bellingham’ı yeniden övgülerle karşıladı. Real Madrid’de yaşadığı dönemin, sakatlıkların yol açtığı geçici bir düşüşten ibaret olduğunu ve hâlâ dünyanın en önde gelen oyuncularından biri olduğunu kanıtladı; ayrıca en büyük şampiyonluklar için mücadele eden bir milli takımı yönetme sorumluluğunu üstlenebilecek kapasiteye sahip olduğunu gösterdi.

  • İmam Aşur… Yeniden parlamaya başlayan sorunlu oyuncu

    Köprücük kemiği sakatlığı, Al-Ahly’deki disiplin sorunları ve rekor düzeyde para cezaları arasında, İmam Aşur’un sezonu karmaşık geçiyordu; ancak Mısırlı orta saha oyuncusu Dünya Kupası’nda bambaşka bir yüzünü gösterdi. 

    Belçika karşısında muhteşem bir gol attı ve Mısır milli takımının en öne çıkan oyuncularından biri olmasını sağlayan olağanüstü bir performans sergiledi; zorlu ayların ardından adını yeniden gündeme taşıdı.

  • Yasin Bono… Binlerce kaleci

    Dünya Kupası’nda Bono, dünya sahnesine çarpıcı bir dönüş yaptı; son 32 turunda, Fas’ı penaltı atışları sonucunda Hollanda’yı elemeye taşıyan isim oldu; Crisencio Summerville’in attığı kritik penaltıyı kurtararak, Atlas Aslanları’nın turu geçmesini sağlayan seride ülkesine üstünlük sağladı.

    Çeyrek finalde Fransa karşısında, Fas iki gol farkla mağlup olsa da, Bono, Kylian Mbappé’nin penaltısını kurtarmasının yanı sıra, Fas’ın mağlubiyet farkını azaltan ve takımı son dakikalara kadar maçın içinde tutan altı kurtarışıyla da göz doldurdu.

    Böylece Bono, takımın lig ve Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kaybetmesi nedeniyle bazı eleştirilere maruz kaldığı, hayal kırıklığı yaratan Al-Hilal sezonunun tozunu üzerinden silkeledi.

  • Unai Simón, Altın Eldiven Ödülü ile karşılık verdi

    Athletic Bilbao’nun kalecisi, Dünya Kupası öncesinde en iyi sezonunu geçirmemişti; İspanyol basını, David Raya ve Juan García gibi isimlerin öne çıkması nedeniyle milli takımdaki yerinin baskı altında olduğunu yazdı ve ligde bireysel istatistikler açısından zor bir sezon geçirdiğine dikkat çekti; bu da taraftarların bir kısmının onun milli takımın birinci kalecisi olarak güvenilmeye devam edip etmeyeceğini sorgulamasına neden oldu.

    Dünya Kupası’nda Simón, tüm bu şüphelere neredeyse kusursuz bir performansla cevap verdi; İspanya ile oynadığı yedi maçın tamamında kalesinde sadece bir gol gördü, turnuvayı altı kez kalesini gole kapatarak tamamladı ve sonunda turnuvanın en iyi kalecisine verilen Altın Eldiven Ödülü’nü kazandı; bu başarı, Luis de la Fuente’nin projesinin temel taşlarından biri olarak rolünü pekiştirdi.

    Simón’un savunma hattına sağladığı denge ve arkadan hücum kurma konusundaki rolü, onu turnuvadaki İspanyol üstünlüğünün bir parçası haline getirdi ve kulüpte maruz kaldığı eleştirilerin, güçlü ve organize bir savunma sisteminin arkasında oynadığında gerçek değerini yansıtmadığını düşünen Bilbao taraftarlarının gözünde ona yeni bir değer kazandırdı.

  • Kokoria ve Pedro Boro… Eleştiriden övgüye

    Mark Cucurella, Chelsea’de sürekli eleştirilere maruz kalırken, Pedro Porro ise zorlukla küme düşmekten kurtulan Tottenham’ın sezonunun en öne çıkan yıldızlarından biri değildi; ancak bu ikili, İspanya milli takımında olağanüstü bir performans sergiledi.

    Kısa süre önce Real Madrid’e transfer olan bek, yedi maçta 717 dakika sahada kaldı, 98 başarılı pres yaptı, 18 kez topu geri kazandı ve %92’lik pas isabet oranı yakaladı; bu turnuvada milli takımı sadece bir gol yedi.

    Kokoria’nın Dünya Kupası’ndaki performansı, onu önümüzdeki yıllarda güvenilebilecek bir savunma oyuncusu olarak yeniden tanımladı; özellikle de arka alandan topu ileriye taşıma rolünün giderek daha fazla takdir edilmesi ve savunma görevleriyle, ortalarıyla hücum verimliliğini artırma arasındaki dengesi sayesinde.

    Boro ise tam anlamıyla bir başarı öyküsüne dönüştü; turnuvaya Marcus Llorente ile rekabet ettiği bir pozisyonda başladı, ardından giderek artan performansıyla o pozisyonu ele geçirdi.

    Boro, 32'de Avusturya karşısında ilk milli golünü attı, ardından yarı finalde Fransa karşısında, Dani Olmo ile yaptığı paslaşmanın ardından ceza sahası dışından attığı güçlü bir şutla bunu tekrarladı. Bu gol, 2-0'lık galibiyeti kesinleştirirken, Boro'ya maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazandırdı. Ayrıca, çok sayıda başarılı müdahale ve top kesmeyle güçlü bir savunma performansı sergiledi.

  • Onahi, Kanadalıları mağlup etti

    Girona’da geçirdiği sezonda, Ezzedine Ounahi Avrupa’nın en göze çarpan yıldızları arasında yer almadı, ancak sezonu iyi istatistiklerle tamamladı (35 maçta 7 gol ve 4 asist); buna karşın genel değerlendirmesi, büyük kulüplerin spot ışıklarından uzak, ortalama bir takımda çabalayan bir orta saha oyuncusuna daha yakındı.

    Işığını yeniden kazanması Dünya Kupası’nda gerçekleşti. Tıpkı Katar’da olduğu gibi, Ezzedine turnuvaya Brezilya, İskoçya ve Haiti maçlarında önemli bir taktiksel rolle başladı; burada baskıya karşı koyma ve fırsat yaratma konusunda yüksek bir yetenek sergiledi. Ardından 16 turunda Kanada maçı geldi; bu maçta attığı iki golle Fas’a 2-0’lık galibiyeti kazandırdı, Başarılı çelme hareketleri, isabetli paslar ve orta sahada top kazanımlarını içeren kapsamlı bir performans sergiledi.

    Bu performans, fiziksel çalışmayı ve teknik beceriyi bir araya getirebilen bir orta saha oyuncusu arayan kulüplerin ilgisini yeniden üzerine çekmesi muhtemel. Basında, Dünya Kupası'nın bitiminden sonra geleceği ile ilgili kararını vereceği yönünde sıkça yer alan haberler de göz önüne alındığında, bu turnuva onun daha büyük bir kulübe veya daha rekabetçi bir lige geçişi için olası bir kapı niteliğinde.

  • Haytham Hassan kendini dünyaya tanıtıyor

    Haytham Hassan, La Liga’dan küme düşen Real Oviedo ile geçirdiği son derece sıradan bir sezonun ardından, spot ışıklarından uzak bir şekilde Dünya Kupası’na katıldı; ancak bu fırsatı iyi değerlendirerek, hızı ve bire bir mücadelelerdeki becerileri sayesinde Mısır milli takım formasıyla olağanüstü bir performans sergiledi ve turnuvada Firavunlar’ın en dikkat çekici sürprizlerinden biri haline geldi.

    Çeyrek finalde Arjantin’e 2-3 yenildikleri maçtaki muhteşem performansının ardından, birçok haber kaynağı, başta İskoç kulübü Celtic olmak üzere birçok Avrupa kulübünün ona ilgi gösterdiğini bildirdi. Bu transfer gerçekleşirse, 24 yaşındaki Mısırlı yıldız için gerçek bir atılım olacak.

  • Dünya Kupası, Al-Owais’i Al-Hilal’e geri getiriyor

    Mohammed Al-Owais’in bu sezonu istikrar açısından pek de iyi geçmedi; Al-Hilal’da sahalardan uzak kaldıktan sonra, forma şansı bulmak ve maç ritmini yeniden kazanmak amacıyla Al-Ula’ya kiralandı.

    Uluslararası kaleci, özellikle kaleci pozisyonundaki yoğun rekabetin de etkisiyle, geçtiğimiz yıllarda kazandığı yerini kaybetmiş gibi görünüyordu.

    Ancak 2026 Dünya Kupası, durumu tamamen değiştirdi. Al-Owais en iyi seviyesine geri döndü ve Suudi Arabistan milli takımında bir dizi güçlü performans sergiledi. Büyük maçlarda sergilediği büyük tecrübesini ortaya koyarken, 2022 Dünya Kupası'ndaki parlak performansını akıllara getiren kritik kurtarışlar da yaptı.

    Turnuvanın etkisi sadece teknik açıdan sınırlı kalmadı; Al-Oweis’in parlak performansı, geleceğine de hızla yansıdı. Al-Hilal, kiralama süresinin bitmesinin ardından onu geri almaya karar verdi ve Dünya Kupası, Al-Oweis’e kariyerini canlandırmak ve yeniden gündeme gelmek için yeni bir fırsat sundu.

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