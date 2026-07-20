Messi, Rodri ve 6 Arap yıldız… 2026 Dünya Kupası’nda nasıl eski parlaklıklarına kavuştular?

ABD Ligi’nde Inter Miami formasıyla oynayan Messi, fiziksel sakatlıklar nedeniyle bir dizi maçta forma giyemediği için kesintili bir sezon geçirdi. Ayrıca, bu yeni macerasının bir aşamasında takımı ligde play-off’lara kalmayı başaramadı; bu durum, Messi’nin Barcelona ve Paris’te taraftarların alıştığı o kararlılık düzeyini sürdürebileceğine dair soru işaretleri doğurdu.+1

Ancak 2026 Dünya Kupası’nda Arjantin milli takımıyla birlikte, tarihi rekorları kırmaya devam eden bir oyuncu karşısında tüm bu tartışmaların anlamsız olduğu ortaya çıktı; Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 21’e çıkararak Miroslav Klose’nin rekorunu aştı ve asist sayısındaki rekorunu da pekiştirerek turnuva tarihinin en fazla hücum katkısı yapan oyuncusu oldu.

Bu turnuvada Messi, Arjantin’in finale yükselişinde sekiz gol attı; bunların arasında Cezayir karşısında kaydettiği tarihi hat-trick, onu Dünya Kupası’nda hat-trick yapan en yaşlı oyuncu yaptı. Ayrıca, yaşı ilerlemesine rağmen zirvede kalıcılığının sembolü olarak imajını pekiştiren, eşi benzeri görülmemiş bir “Maçın Adamı” ödülleri serisi de elde etti.