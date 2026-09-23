Atletico Madrid, Metropolitano'da ezeli rakibi Real Madrid'i tartışmalı bir şekilde 2-1 mağlup etti, ancak maça Bellingham ile Romero arasındaki sahadaki sert gerilim gölge düşürdü. İki oyuncu arasındaki husumet, İngiltere ile Arjantin arasında oynanan dramatik Dünya Kupası yarı final maçında doğmuştu ve İspanya'nın başkentinde bir kez daha alevlendi.

Romero'nun Bellingham'a yaptığı sert müdahalenin ardından VAR incelemesi sonrası sadece sarı kart görerek kırmızı karttan kurtulmasıyla tansiyon yükseldi. Dean Huijsen'in daha sonra oyundan atılmasıyla Real Madrid'in yaşadığı hayal kırıklığı arttı ve Jose Mourinho'nun ekibi maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Ev sahibi takımın galibiyetini Alejandro Grimaldo ile Jonathan David'in golleri getirdi; Antonio Rudiger'in son dakikalardaki golü ise sadece teselli oldu.



