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“Messi olmadan konuşamazsın!”: Real Madrid yıldızı Jude Bellingham, Dünya Kupası kavgası yeniden alevlenirken hararetli derbi atışmasında Cristian Romero’yla alay etti
Derbi yenilgisi hararetli tartışmaları ateşledi
Atletico Madrid, Metropolitano'da ezeli rakibi Real Madrid'i tartışmalı bir şekilde 2-1 mağlup etti, ancak maça Bellingham ile Romero arasındaki sahadaki sert gerilim gölge düşürdü. İki oyuncu arasındaki husumet, İngiltere ile Arjantin arasında oynanan dramatik Dünya Kupası yarı final maçında doğmuştu ve İspanya'nın başkentinde bir kez daha alevlendi.
Romero'nun Bellingham'a yaptığı sert müdahalenin ardından VAR incelemesi sonrası sadece sarı kart görerek kırmızı karttan kurtulmasıyla tansiyon yükseldi. Dean Huijsen'in daha sonra oyundan atılmasıyla Real Madrid'in yaşadığı hayal kırıklığı arttı ve Jose Mourinho'nun ekibi maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Ev sahibi takımın galibiyetini Alejandro Grimaldo ile Jonathan David'in golleri getirdi; Antonio Rudiger'in son dakikalardaki golü ise sadece teselli oldu.
- PsnewZ
Sahada acımasız hakaretler savurmak
İspanyol yayıncı Movistar, El Dia Despues programı aracılığıyla iki yıldız arasındaki sert diyaloğu kayda aldı. Tartışma, Romero'nun Real Madrid'den Huijsen'a hakem yönetiminden şikâyet etmesiyle başladı ve şöyle dedi: "Size karşı imkânsız. Her şeye [faul] çalıyorlar." Bellingham hemen araya girip, "Cuti, biliyorsun," diye karşılık verdi, bunun üzerine Romero da sert bir şekilde, "Ağlamayı bırak. Çeneni kapat." dedi.
Atışma kısa sürede alevlendi. Bellingham buna, "S***r git. Korkaksın, korkaksın." sözleriyle karşılık verdi. Romero geri adım atmadı ve İngiltere'nin can yakan Dünya Kupası elenişine gönderme yaparak Bellingham'ın maç sonundaki gözyaşlarıyla alay etti. Arjantinli oyuncu, "Ağla, ağlamaya devam et," diye takıldıktan sonra, "Orada da ağladın [Dünya Kupası'nda]." diye ekledi.
Eski Tottenham savunmacısının son sözü söylemesine izin vermeyen Bellingham, Romero'nun uluslararası başarısına sert bir gönderme yaptı. İngiltere milli oyuncusu, "Messi'yle birlikteyken çok konuşuyorsun ama burada hiçbir şey yok." dedi. "Messi'yle çok konuşuyorsun." Romero ise atışmayı, Madridli orta sahayı "ağlak bebek" diye niteleyerek bitirdi.
Mourinho öfkeli, Real Madrid geriye düştü
Maçın bitiş düdüğünün ardından da gerginlik dinmedi; öfkeli Bellingham, hakem Miguel Angel Ortiz Arias'ın karşısına çıktı. Orta saha oyuncusu, hakeme defalarca "iki kırmızı kart, iki!" diye bağırdı; Romero'nun müdahalesine ve Lee Kang-in'in Federico Valverde'ye yaptığı ayak bileği hizasındaki müdahaleye atıfta bulundu.
Mourinho da maç sonrası düzenlenen teatral basın toplantısında yıldız oyuncusunun öfkesini paylaştı. Portekizli teknik adam, iki müdahalenin de basılı ekran görüntülerini yanında getirirken, gazetecilere görüntülerin tüm hikâyeyi anlattığını söyleyerek "basın toplantısını atlayabileceklerini" ifade etti. Atletico Madrid ise daha sonra sosyal medyada Mourinho'yla alay etti; kulüp, bir yazıcının onun ekran görüntülerini çıkardığı bir video paylaşıp şu notu düştü: "Hakem tacizine hemen son verin."
- Getty Images Sport
Real Madrid geri dönüş peşinde
Bu yıpratıcı derbi yenilgisi, Real Madrid'i dördüncü sırada bırakırken takım şimdiden sezona hızlı başlayan Barcelona'nın altı puan gerisine düştü. Mourinho şimdi, önlerindeki maçlar öncesinde kadrosunu yeniden ayağa kaldırmanın ve disiplin ile savunma sorunlarını çözmenin yolunu bulmak zorunda.
Bu arada Atletico, bu duygusal galibiyetin yarattığı ivmeyi ciddi bir şampiyonluk yarışına dönüştürmek isteyecek. Romero savunma hattına yerleşip kendine has sertliğini ortaya koyarken, ev sahibi ekip sezonun geri kalanı için açıkça fiziksel bir mesaj verdi.
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