Her yıl sahibini bulan Altın Top, spor sezonunda en çok öne çıkan futbolcuya verilen ödüldür. Bu ödülü Lamine Yamal'dan daha fazla hak eden biri var mı? Tamamen bireysel açıdan bakıldığında, 2007 doğumlu futbolcu yalnızca son 12 ayda üst üste ikinci La Liga şampiyonluğunu, İspanya Süper Kupası'nı ve İspanya millî takımıyla Dünya Kupası'nı kazandı, üstelik henüz 19 yaşında. Bu kupalar, uzun zaman önce futbolu bırakmış futbolcuların bile imreneceği başarı listesine eklendi. Ancak bir takım sporunda bireysel bir ödülün yalnızca kazanılan kupaları kutlamakla sınırlı kalabileceğini düşünmek, en hafif tabirle çağ dışı ve eskimiş bir anlayış. Barcelonalı yıldız şimdiden bir neslin simgesi ve Lionel Messi'nin halefi olmaya en güçlü aday.
Messi'nin veliahtı, Dünya Kupası ve La Liga'da olağanüstü performans mı? Hayır, sadece herkesten daha iyi: Yamal neden Ballon d'Or'u hak ediyor
Yeni nesillerin sembolü
"Ben mi kibirliyim? Bunu söyleyenler, aslında benimle eğleniyor". Faslı bir baba ile Ekvator Ginesi kökenli bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen yıldız, kişiliğine yönelik eleştirilere açıkça yanıt verirken sözünü sakınmıyor. Bu akşam verilecek ödüle adaylığını güçlü ve bilinçli biçimde yeniden ortaya koyuyor; insanların samimi yanıtlar duymaya artık alışık görünmediği futbol dünyasında yalnızca olabildiğince doğal olmaya çalıştığını vurguluyor. Vinicius gibi diğer futbolcuların aksine, kendinden emin ama asla kibirli olmayan bir tavır sergiliyor. Ayrıca Avrupa'ya damgasını vuran kültürel kaynaşmanın simgesi olan yeni bir neslin yükünü omuzlarında taşıdığının da farkında.
Rekor makinesi
Şu ana kadar söylenenler ödülü ona vermek için yeterli olurdu ancak ödülleri gerekçelendirmek için istatistikleri sıralamayı sevenler de var. Öyleyse devam edelim: Yamal, Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en genç ikinci oyuncu; önünde yalnızca takım arkadaşı Ansu Fati bulunuyor. Real Madrid'e karşı oynanan El Clásico tarihinin en genç golcüsü, 21 yaş altındaki dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Kopa Ödülü'nün sahibi ve bu ödülün tarihindeki en genç kazananı. Ayrıca Golden Boy ödülünün sahibi, Barcelona formasıyla 100 maça çıkan en genç futbolcu, Şampiyonlar Ligi yarı finalleri tarihinde gol atan en genç oyuncu ve Kopa Ödülü'nü iki kez kazanan tarihteki ilk futbolcu. İspanya tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğu olan bu yılki zafer de dahil, takım olarak kazanılan kupalardan söz etmiyoruz bile.
MESSI'NİN VARİSİ
Son olarak, hepsinin en iyisi Lionel Messi'den gelen onay: "Gerçekten çok güçlü yeni bir futbolcu nesli var... ama yaşı ve onu bekleyebilecek gelecek düşünüldüğünde bir halef seçmem gerekirse, bu Lamine Yamal olur. Hiç şüphe yok, bana göre en iyisi o. Bana gençliğimi hatırlatıyor". New York'taki Dünya Kupası finalinde sembolik bir bayrak devri yaşandı: 2007'de Arjantinli yıldız, Camp Nou'daki bir fotoğraf çekimi sırasında kucağında bir bebek tutuyordu. O bebek Lamine Yamal'dı ve 19 yıl sonra 2026 Dünya Kupası finalinde Messi'nin rakibi ve halefi oldu. Uzun bir serinin ilki olacak Altın Top söz konusu olduğunda da Messi'nin halefi olması yerinde olur. Kane ve Mbappé kusura bakmasın, Messi'yle aynı masaya oturabilecek tek isim o.
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