Son olarak, hepsinin en iyisi Lionel Messi'den gelen onay: "Gerçekten çok güçlü yeni bir futbolcu nesli var... ama yaşı ve onu bekleyebilecek gelecek düşünüldüğünde bir halef seçmem gerekirse, bu Lamine Yamal olur. Hiç şüphe yok, bana göre en iyisi o. Bana gençliğimi hatırlatıyor". New York'taki Dünya Kupası finalinde sembolik bir bayrak devri yaşandı: 2007'de Arjantinli yıldız, Camp Nou'daki bir fotoğraf çekimi sırasında kucağında bir bebek tutuyordu. O bebek Lamine Yamal'dı ve 19 yıl sonra 2026 Dünya Kupası finalinde Messi'nin rakibi ve halefi oldu. Uzun bir serinin ilki olacak Altın Top söz konusu olduğunda da Messi'nin halefi olması yerinde olur. Kane ve Mbappé kusura bakmasın, Messi'yle aynı masaya oturabilecek tek isim o.