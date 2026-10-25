Son olarak, hepsinin en iyisi Lionel Messi'nin onu halefi olarak göstermesi: "Gerçekten çok güçlü yeni bir futbolcu nesli geliyor... Ama yaşını ve önündeki geleceği göz önünde bulundurarak bir halef seçeceksem, bu Lamine Yamal olur. Hiç şüphem yok, bence en iyisi o. Bana gençliğimi hatırlatıyor." New York'taki Dünya Kupası finalinde simgesel bir bayrak değişimi yaşandı: Arjantinli yıldız, 2007'de Camp Nou'daki bir fotoğraf çekiminde kucağında bir bebek tutuyordu. O bebek Lamine Yamal'dı. On dokuz yıl sonra ise 2026 Dünya Kupası finalinde Messi'nin rakibi ve halefi oldu. Uzun bir serinin ilki olacak Altın Top için de durumun böyle olması yerinde olur. Kane ve Mbappé kusura bakmasın; Messi'yle aynı masaya oturabilecek tek isim Yamal.