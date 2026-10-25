Altın Top, her yıl futbol sezonunda en çok öne çıkan oyuncuya verilen ödüldür. Bu ödülü Lamine Yamal'dan daha çok hak eden biri var mı? Tamamen bireysel açıdan bakıldığında, 2007 doğumlu oyuncu yalnızca son on iki ayda üst üste ikinci La Liga şampiyonluğunu, İspanya Süper Kupası'nı ve İspanya millî takımıyla Dünya Kupası'nı, henüz 19 yaşında kazandı. Bu kupalar, uzun süre önce futbolu bırakmış oyuncuları bile kıskandıracak başarı listesine eklendi. Ancak bir takım sporunda bireysel bir ödülün yalnızca kazanılan kupaları kutlamakla sınırlı olabileceğini düşünmek, en hafif tabirle eskimiş ve çağ dışı bir yaklaşım. Barcelona'nın yıldız oyuncusu şimdiden bir neslin simgesi ve Lionel Messi'nin halefi olmaya en güçlü aday.
Messi'nin varisi, Dünya Kupası ve La Liga'da olağanüstü bir performans mı? Hayır, sadece herkesten daha iyi: Yamal neden Ballon d'Or'u hak ediyor
Yeni nesillerin simgesi
"Kibirli miyim? Bunu söyleyenler aslında benimle eğleniyor". Faslı bir baba ile aslen Ekvator Gineli bir anneden dünyaya gelen yıldız, kişiliğine yönelik eleştirilere sözünü sakınmadan yanıt veriyor. Bu akşam verilecek ödüle adaylığını güçlü ve kararlı biçimde bir kez daha ortaya koyarken, insanların içten yanıtlar duymaya artık alışık görünmediği futbol dünyasında yalnızca olabildiğince doğal olmaya çalıştığını vurguluyor. Vinicius gibi diğer futbolcularda da görülen, kendinden emin ama asla kibirli olmayan bir tavır sergiliyor. Aynı zamanda Avrupa'ya damgasını vuran kültürel çeşitliliğin simgesi olan yeni bir kuşağın yükünü omuzlarında taşıdığının bilincinde.
REKOR MAKİNESİ
Şimdiye kadar anlatılanlar ödülü ona vermek için yeterli olurdu ancak bazıları ödülleri gerekçelendirmek için istatistikleri sıralamayı sever. Öyleyse sıralayalım: Yamal, takım arkadaşı Ansu Fati'nin ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en genç ikinci oyuncu; Real Madrid'e karşı El Clásico'da gol atan en genç futbolcu; 21 yaş altı dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nın sahibi ve bu ödülü kazanan en genç futbolcu; Golden Boy ödülünün sahibi; Barcelona formasıyla 100 maça çıkan en genç futbolcu; Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde gol atan en genç oyuncu ve Kopa ödülünü iki kez kazanan tarihteki ilk futbolcu. Takım olarak kazanılan kupalara, İspanya tarihinin ikinci Dünya Kupası olan bu yılki şampiyonluğa ise henüz değinmedik.
MESSI'NİN VARİSİ
Son olarak, hepsinin en iyisi Lionel Messi'nin onu halefi olarak göstermesi: "Gerçekten çok güçlü yeni bir futbolcu nesli geliyor... Ama yaşını ve önündeki geleceği göz önünde bulundurarak bir halef seçeceksem, bu Lamine Yamal olur. Hiç şüphem yok, bence en iyisi o. Bana gençliğimi hatırlatıyor." New York'taki Dünya Kupası finalinde simgesel bir bayrak değişimi yaşandı: Arjantinli yıldız, 2007'de Camp Nou'daki bir fotoğraf çekiminde kucağında bir bebek tutuyordu. O bebek Lamine Yamal'dı. On dokuz yıl sonra ise 2026 Dünya Kupası finalinde Messi'nin rakibi ve halefi oldu. Uzun bir serinin ilki olacak Altın Top için de durumun böyle olması yerinde olur. Kane ve Mbappé kusura bakmasın; Messi'yle aynı masaya oturabilecek tek isim Yamal.
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