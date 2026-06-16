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cm grafica cristiano ronaldo messi 2026 16 9Getty Images

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Messi’nin tahtına doğru… 2026 Dünya Kupası’nda Ronaldo’nun “Çekiç” lakaplı golcüsünü bekleyen 10 tarihi rekor

FEATURES
C. Ronaldo
Portekiz - Kongo D. Cumhuriyeti
Portekiz
Kongo D. Cumhuriyeti
Dünya Kupası
L. Messi
Arjantin - Cezayir
Arjantin
Cezayir
Portekiz
Kongo - Kinşasa
ABD
Arjantin
Cezayir

Portekizli yıldız, Dünya Kupası'nda milli takımıyla yeni bir serüvene başlıyor... Peki onu neler bekliyor?

Al-Nassr’ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo’nun zihnini incelemek çok da zor değil; zira o, bitmek bilmeyen başarılar listesine ekleyeceği yeni bir başarıya her zaman göz dikmiştir ve bu tür başarıları aramak için Dünya Kupası’ndan daha güzel bir fırsat olamaz.

Ronaldo, şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası finallerinde Portekiz milli takımının kaptanı olacak. Takım, 11. grupta Kolombiya, Özbekistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile birlikte yer alacak.

Portekizli yıldız, hem takım olarak tarihte ilk kez Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmak gibi bir hedefle, hem de bireysel olarak bir dizi rekor kırma hedefiyle Dünya Kupası’na giriyor.

  • Altıncı Dünya Kupası

    İlk maçı oynadığı anda Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası turnuvalarına en fazla katılan oyuncu olarak tarih yazacak.

    Bu turnuva, “El Don”un 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022 yıllarında katıldığı Dünya Kupaları’nın ardından altıncı katılımı olacak.

    Portekizli yıldız, Arjantinli rakibi ve Inter Miami kaptanı Lionel Messi ile Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa ile eşitlenecek; üçü de Dünya Kupası’nın 6 edisyonunda yer almış olacak.

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  • En çok maça çıkan

    Ronaldo bir başka rekoru kovalıyor, ancak bu daha zorlu: Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu olmak.

    "Madeira Roketi" şu anda 22 maçla beşinci sırada yer alıyor, ancak grup aşamasındaki tüm maçlarda forma giyerse ikinci sıraya yükselebilir.

    Bu durumda Ronaldo, İtalyan Paolo Maldini’yi (23 maç) ve Alman Miroslav Klose’yi (24 maç) geçecek, 25 maçta forma giyen bir diğer Alman futbolcu Lothar Matthäus ile ise eşitlenecek.

    En zorlu hedef ise, şu anda 26 maçla zirvede yer alan rakibi Lionel Messi'yi geçmek; zira Messi, hem grup aşamasında hem de sonrasında oynanacak eleme turlarında daha fazla maça çıkma olasılığı bulunuyor.

  • 6 Dünya Kupası'nda attığı goller

    Ronaldo’nun hedefi kesinlikle Dünya Kupası’nda yer almakla sınırlı kalmayacak; gol atmayı da hedefliyor, zira tek bir gol bile onun yeni bir tarihi rekora ulaşması için yeterli olacak.

    Tek bir gol, Ronaldo’yu Dünya Kupası tarihinde 6 farklı turnuvada gol atan ilk oyuncu yapacak. Bu rekor şu anda kimsenin ulaşamayacağı bir rakam; hatta daha önce sadece 4 turnuvada gol atmış olan ve bu Dünya Kupası’nda beşincisini arayan Messi bile bu rekoru yakalayamaz.

  • Portekiz’in Dünya Kupası’ndaki tarihi golcüsü

    Bu golü attığı takdirde Ronaldo, Portekiz milli takımının Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu olacak.

    Ronaldo, Dünya Kupası'nda Portekiz milli takımı adına 9 gol atarak "Avrupa'nın Brezilyası"nın tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını elinde tutan efsane Eusébio ile eşitlenecek ve "El Don"dan sadece bir gol farkla geride kalacak.

    Ronaldo birden fazla gol atmayı başarırsa, en az 10 golle Portekiz milli takımının Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu unvanını tek başına ele geçirecek.

  • Portekiz'in en yaşlı golcüsü

    Bu gol, Ronaldo’ya sadece bu tarihi başarıyı garantilemekle kalmayacak, aynı zamanda onu Portekiz milli takımının Dünya Kupası tarihindeki en yaşlı golcüsü yapacak.

    Bu rekor şu anda Pepe'ye ait; Pepe, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz'in İsviçre'yi 6-1 mağlup ettiği maçta, 39 yaş 283 günlükken bir gol atmıştı.

  • Eleme turlarının en yaşlı golcüleri

    Ronaldo, grup aşamasından sonra tek bir gol bile atarsa, Pepe’den bir unvanı daha elinden alacak: Dünya Kupası tarihinde eleme turlarında gol atan en yaşlı oyuncu unvanı. Portekizli savunma oyuncusu da bu unvanı, İsviçre’ye attığı golle kazanmıştı.

    “El Don”, bu yıl Şubat ayında 41 yaş barajını aşmış olması nedeniyle Pepe’yi yaklaşık iki yaş farkla geride bırakacak.

  • Penaltıların Kralı

    Ayrıca Ronaldo’nun, Dünya Kupası tarihinin penaltı noktasından en çok gol atan oyuncusu olabilmesi için tek bir penaltı golüne ihtiyacı var.

    Ronaldo, Dünya Kupası'nda 3 penaltı golü attı ve 4 penaltı golü atan 5 oyuncunun sadece bir gol gerisinde kaldı. Bu oyuncular Arjantinli Lionel Messi ve Gabriel Batistuta, İngiliz Harry Kane, Portekizli Eusébio ve Hollandalı Rob Rensenbrink'tir.

    Ronaldo’nun görevi kolay görünmüyor, özellikle de bu listede 2026 Dünya Kupası’nda da yer alacak olan Messi ve Harry Kane gibi oyuncuların bulunması ve bu iki oyuncunun Arjantin ve İngiltere milli takımlarında penaltı atma sorumluluğunu üstlenmeleri nedeniyle.

  • Dünya Kupası finalinin en uzun boylu oyuncusu

    Ronaldo, Dünya Kupası finaline yükselmeyi hayal ediyorsa, bu sadece Portekiz milli takımı için değil, aynı zamanda bazı bireysel başarılar elde etmek için de.

    Finale ulaşırsa, Ronaldo, İtalyan kaleci Dino Zoff'u geride bırakarak Dünya Kupası final maçında oynayan en yaşlı oyuncu olacak.

     Dino Zoff, 1982 Dünya Kupası finalinde İtalya milli takımıyla Almanya karşısında 40 yaş 4 aylıkken sahaya çıkmıştı.

  • Dünya Kupası finalinin en golcü oyuncusu

    Ronaldo bu performansını sürdürür ve 2026 Dünya Kupası finalinde gol atmayı başarırsa, Dünya Kupası finalinde gol atan en yaşlı futbolcu olacak.

    O zaman Portekizli yıldız, 1958 Dünya Kupası finalinde Brezilya kalesine gol atan İsveçli Nils Liedholm’u geride bırakacak; Liedholm bu golü 35 yıl 264 günlükken atmıştı.

  • Dünya Kupası'nın en büyük kahramanı

    Eğer iş Dünya Kupası şampiyonluğuna kadar giderse, Ronaldo 41 yaş barajını aşarak Dünya Kupası tarihinin en yaşlı şampiyonu olacak.

    "El Don", 1982 yılında 40 yaş 133 gün yaşındayken "Azzurri" milli takımıyla Dünya Kupası'nı kazanan İtalyan Dino Zoff'u geride bırakacak.

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