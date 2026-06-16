Messi’nin tahtına doğru… 2026 Dünya Kupası’nda Ronaldo’nun “Çekiç” lakaplı golcüsünü bekleyen 10 tarihi rekor

Al-Nassr’ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo’nun zihnini incelemek çok da zor değil; zira o, bitmek bilmeyen başarılar listesine ekleyeceği yeni bir başarıya her zaman göz dikmiştir ve bu tür başarıları aramak için Dünya Kupası’ndan daha güzel bir fırsat olamaz.

Ronaldo, şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası finallerinde Portekiz milli takımının kaptanı olacak. Takım, 11. grupta Kolombiya, Özbekistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile birlikte yer alacak.

Portekizli yıldız, hem takım olarak tarihte ilk kez Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmak gibi bir hedefle, hem de bireysel olarak bir dizi rekor kırma hedefiyle Dünya Kupası’na giriyor.