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FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Messi’nin parıltısı ile Ronaldo’nun şoku arasında… Gol yağmuru ve tarihi rakamlar, Dünya Kupası’nın ilk turlarını özetliyor

FEATURES
Belçika - Mısır
Belçika
Mısır
Dünya Kupası
Brezilya - Fas
Brezilya
Fas
Suudi Arabistan - Uruguay
Suudi Arabistan
Uruguay
İsveç - Tunus
İsveç
Tunus
Arjantin - Cezayir
Arjantin
Cezayir
Irak - Norveç
Irak
Norveç
Avusturya - Ürdün
Avusturya
Ürdün
Portekiz - Kongo D. Cumhuriyeti
Portekiz
Kongo D. Cumhuriyeti
L. Messi
C. Ronaldo
H. Kane
K. Mbappe
Belçika
Mısır
ABD
Brezilya
Fas
Suudi Arabistan
Uruguay
İsveç
Tunus
Meksika
Arjantin
Cezayir
Irak
Norveç
Avusturya
Ürdün
Portekiz
Kongo - Kinşasa
İngiltere
Fransa

Arap takımları hiçbir galibiyet elde edemedi

Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nın grup aşamasının ilk turu, pek çok dikkat çekici olay ve büyük heyecana sahne olarak sona erdi.

Tur, geçen Perşembe günü Meksika ile Güney Afrika arasındaki karşılaşmayla başladı ve ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi; bugün sabaha karşı ise Kolombiya'nın Özbekistan'ı 3-1 mağlup etmesiyle tamamlandı.

Bu iki maç arasında, sürpriz sonuçlar ve başta Arjantinli Lionel Messi olmak üzere birçok yıldızın gösterdiği olağanüstü performanslarla heyecan doruk noktasına ulaşırken, turda bazı oyuncular için büyük hayal kırıklıkları da yaşandı.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    Messi, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu… Ronaldo ise fırtınanın ortasında

    Dünya Kupası başlamadan önce, emekli Alman yıldız Miroslav Klose, “Die Mannschaft” ile oynadığı 24 maçta attığı 16 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde tutuyordu.

    Ancak bu yılki Dünya Kupası’nın ilk turunun ardından, Lionel Messi’nin Arjantin formasıyla Arjantin’e karşı attığı muhteşem hat-trick ile durum tersine döndü.

    Messi, 16 gole ulaşarak Klose ile eşitlendi ve zirveyi tek başına ele geçirmek için bir gole ihtiyaç duyuyor; bu da Arjantinli yıldız için ulaşılabilir bir hedef gibi görünüyor.

    Öte yandan, rakibi Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 biten hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından geniş çapta eleştirilere maruz kaldı.

    Ronaldo, dünkü maçta kayda değer bir performans sergileyemedi ve unutulacak bir maç çıkaran Portekizli yıldızlarla birlikte büyük eleştirilere maruz kaldı.

    Demokratik Kongo maçı, Suudi Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takımıyla büyük turnuvalarda gol orucunun devam ettiğini gösterdi; Ronaldo, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda üst üste onuncu maçında da gol atamadı.

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  • Mbappe Torgetty

    Mbappé ve Harry Kane için tarihi bir başarı

    İlk turda, Fransa’nın forveti Kylian Mbappé ve İngiltere’nin yıldızı Harry Kane’in parlak performansları göze çarptı; ikili, bu turnuvada tarihe adlarını yazdırdı.

    Mbappé, New Jersey’de Fransa milli takımını Senegal’i 3-1 mağlup etmesine öncülük etti ve tarihe geçen iki gol attı.

    Mbappé, milli takımdaki gol sayısını 58'e çıkararak Olivier Giroud'u geçip Fransa milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu ve Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını 14'e yükseltti.

    İngiltere milli takımının kaptanı Harry Kane ise Çarşamba akşamı Hırvatistan karşısında attığı iki golle İngiliz futbol efsaneleri arasındaki yerini sağlamlaştırmaya devam etti.

    Opta'ya göre Kane, Dünya Kupası finallerindeki gol sayısını 10'a çıkararak, efsane Gary Lineker'in elinde bulunan Dünya Kupası tarihindeki en golcü İngiliz oyuncusu rekoruna ulaştı.

    İngiltere kaptanının başarıları rekorun eşitlenmesiyle sınırlı kalmadı; Squawka'nın bildirdiğine göre, Kane, Dünya Kupası'nın üç farklı edisyonunda iki veya daha fazla gol atan tarihteki ilk İngiliz futbolcu oldu.

    Mister Ship hesabının istatistiklerine göre, Kane, 1966'da Jeff Hurst, 1990'da David Platt ve 2018'de John Stones'un ardından Dünya Kupası tarihinde kafa vuruşuyla iki gol atan dördüncü İngiliz futbolcu oldu.

    "Stats Foot" platformu, Kane'in bu sezon kulüp ve milli takım formasıyla gol sayısını 69'a yükselttiğini ve böylece tarihte tek bir sezonda en fazla gol atan İngiliz futbolcu olduğunu belirtti.

  • Dünya Kupası'nın ilk turunda gol yağmuru

    Dünya Kupası’nın ilk turu, bariz bir gol yağmuruna sahne oldu; İspanya ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanan ve golsüz berabere biten tek maç hariç, tüm maçlarda gol atıldı.

    24 maçta 75 gol atıldı; bu, maç başına 3 golün üzerinde bir ortalamaya denk geliyor ve Dünya Kupası'nda şu ana kadar hücum futbolunun üstünlüğünü ortaya koyuyor.

    İlk turdaki 24 maçın 15'i galibiyetle sonuçlanırken, 9'u berabere bitti; bunlardan 8'i pozitif berabereydi.

    İlk turdaki en yüksek skorlu maç, Curacao’yu 7-1’lik skorla ezip geçen Almanya’ya ait oldu. Ayrıca İsveç, Tunus’u 5-1; Norveç, Irak’ı 4-1; ABD ise Paraguay’ı aynı skorla mağlup etti.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Golcülerin rekabeti erkenden alevleniyor

    Grup aşamasının ilk turunda görülen bariz gol yağmuru ile birlikte, bu yılki turnuvanın gol krallığı yarışı erkenden kızıştı.

    Arjantinli Lionel Messi, 3 golle golcü sıralamasında zirvede yer alırken, onu her biri 2 golle 6 oyuncu takip ediyor: Fransız Kylian Mbappé, İngiliz Harry Kane, Alman Kai Havertz, Norveçli Erling Haaland, Amerikalı Fulari Balugun ve Yeni Zelandalı Elijah Gast.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Zaferden yoksun Araplar

    Bu yılki Dünya Kupası’nda 8 Arap takımı yer almasına rağmen, hiçbir Arap takımı grup aşamasının ilk turunda galibiyet elde edemedi.

    Fas, Brezilya karşısında elinde tutabileceği bir galibiyeti kaçırdı ve maç 1-1 berabere sonuçlandı. Mısır ile Belçika arasındaki karşılaşma da aynı skorla sona erdi; bu maçta da galibiyete en yakın olan taraf Firavunlar'dı.

    Katar, İsviçre ile 1-1 berabere kaldı; Suudi Arabistan da Uruguay ile aynı skorla berabere kaldı. Irak ise Norveç'e 4-1, Ürdün ise Avusturya'ya 3-1 yenildi.

    En ağır yenilgiyi 5-1'lik skorla Tunus milli takımı yaşadı; bunun üzerine teknik direktör Sabri Lamouchi görevden alındı ve yerine Fransız Hervé Renard getirildi.

    Cezayir ise Arjantin’e 3-0 yenildi; maçta, özellikle Arap takımının bir golünün iptal edilmesi ve Lionel Messi’nin oyundan atılması talebiyle ilgili büyük bir hakem tartışması yaşandı.