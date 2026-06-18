Messi’nin parıltısı ile Ronaldo’nun şoku arasında… Gol yağmuru ve tarihi rakamlar, Dünya Kupası’nın ilk turlarını özetliyor

İlk turda, Fransa’nın forveti Kylian Mbappé ve İngiltere’nin yıldızı Harry Kane’in parlak performansları göze çarptı; ikili, bu turnuvada tarihe adlarını yazdırdı.
Mbappé, New Jersey’de Fransa milli takımını Senegal’i 3-1 mağlup etmesine öncülük etti ve tarihe geçen iki gol attı.
Mbappé, milli takımdaki gol sayısını 58'e çıkararak Olivier Giroud'u geçip Fransa milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu ve Dünya Kupası'ndaki toplam gol sayısını 14'e yükseltti.
İngiltere milli takımının kaptanı Harry Kane ise Çarşamba akşamı Hırvatistan karşısında attığı iki golle İngiliz futbol efsaneleri arasındaki yerini sağlamlaştırmaya devam etti.
Opta'ya göre Kane, Dünya Kupası finallerindeki gol sayısını 10'a çıkararak, efsane Gary Lineker'in elinde bulunan Dünya Kupası tarihindeki en golcü İngiliz oyuncusu rekoruna ulaştı.
İngiltere kaptanının başarıları rekorun eşitlenmesiyle sınırlı kalmadı; Squawka'nın bildirdiğine göre, Kane, Dünya Kupası'nın üç farklı edisyonunda iki veya daha fazla gol atan tarihteki ilk İngiliz futbolcu oldu.
Mister Ship hesabının istatistiklerine göre, Kane, 1966'da Jeff Hurst, 1990'da David Platt ve 2018'de John Stones'un ardından Dünya Kupası tarihinde kafa vuruşuyla iki gol atan dördüncü İngiliz futbolcu oldu.
"Stats Foot" platformu, Kane'in bu sezon kulüp ve milli takım formasıyla gol sayısını 69'a yükselttiğini ve böylece tarihte tek bir sezonda en fazla gol atan İngiliz futbolcu olduğunu belirtti.