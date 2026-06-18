Messi’nin parıltısı ile Ronaldo’nun şoku arasında… Gol yağmuru ve tarihi rakamlar, Dünya Kupası’nın ilk turlarını özetliyor

Dünya Kupası başlamadan önce, emekli Alman yıldız Miroslav Klose, “Die Mannschaft” ile oynadığı 24 maçta attığı 16 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde tutuyordu.

Ancak bu yılki Dünya Kupası’nın ilk turunun ardından, Lionel Messi’nin Arjantin formasıyla Arjantin’e karşı attığı muhteşem hat-trick ile durum tersine döndü.

Messi, 16 gole ulaşarak Klose ile eşitlendi ve zirveyi tek başına ele geçirmek için bir gole ihtiyaç duyuyor; bu da Arjantinli yıldız için ulaşılabilir bir hedef gibi görünüyor.

Öte yandan, rakibi Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 biten hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından geniş çapta eleştirilere maruz kaldı.

Ronaldo, dünkü maçta kayda değer bir performans sergileyemedi ve unutulacak bir maç çıkaran Portekizli yıldızlarla birlikte büyük eleştirilere maruz kaldı.

Demokratik Kongo maçı, Suudi Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takımıyla büyük turnuvalarda gol orucunun devam ettiğini gösterdi; Ronaldo, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda üst üste onuncu maçında da gol atamadı.