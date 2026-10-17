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Messi'nin mirası futbolun ötesine uzanıyor! Arjantinli efsane, adını taşıyan yeni keşfedilmiş bir bitki türüyle onurlandırıldı
Arjantinli ikona bilimsel saygı duruşu
Botanik ile elit spor dünyasının sıra dışı buluşmasında bilim insanları, yeni bir bitki türüne adını vererek Messi'yi ölümsüzleştirdi. Yakın tarihli bir akademik çalışma, And Dağları'nın yüksek rakımlı bölgelerinde, özellikle Peru'nun orta ve güney kesimlerinde bulunan kendine özgü bir bitki türünün keşfini ayrıntılarıyla ortaya koydu. Bu bilgi The Athletic'e dayandırılıyor.
Araştırmacılar, bitkinin dayanıklılığı ile Inter Miami kaptanının yıllara meydan okuyan üstün performansı arasında doğrudan bir benzerlik kurarak türe efsanevi futbolcunun onuruna Salvia messii adını verdi. Bitkinin dikkat çekici açık mavi ve beyaz çiçekleri, Arjantin millî takımının formasındaki ünlü renkleri yansıtıyor.
Adlandırma sürecinde, yeni biyolojik keşifleri sınıflandırmak için Latince köklerden yararlanan botanik adlandırma kurallarına sıkı sıkıya uyuldu. Bilim insanları, 39 yaşındaki futbolcunun soyadının sonuna 'i' harfini ekleyerek bitkiyi “Messi'nin Salvia'sı” olarak adlandırdı.
- Icon Sportswire
Futbolun ötesine uzanan bir miras
Bu tür bir onurlandırma akademi dünyasında nadir görülür ve genellikle küresel kültür üzerinde derin bir etki bırakmış kişilere ayrılır. Bitkinin kendisi, yaygın adıyla nanegiller olarak bilinen Lamiaceae familyasına mensuptur ve olası tıbbi özellikleriyle dikkat çeker. Bu gruptaki alt türler, antioksidan ve iltihap önleyici özellikleri açısından sık sık incelenir. Bu da dünya çapında futbolseverlerin ilgisini çekmiş olan keşfe işlevsel bir önem kazandırır.
Messi, saha içinde ve dışında gündemden düşmezken botanik alanındaki bu onurlandırma da geldi. Öncelikli hedefi Inter Miami'yi MLS sezonu boyunca yönlendirmek olsa da kültürel bir figür olarak konumu hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Peru'nun engebeli coğrafyasına özgü bir türün artık onun adını taşıması, Messi'nin futbol tarihinin en iyi oyuncusu olarak görüldüğünün bir göstergesi.
Dirençli bir oyuncu için dirençli bir tür
Salvia messii narin bir bahçe çiçeği olmaktan çok uzak; gezegenin en zorlu koşullarına dayanabilen dirençli bir bitki. Boyu 1,5 metreye kadar uzayan bu bitki, yalnızca deniz seviyesinden 2.000 ile 2.400 metre yükseklikteki kayalık ve kurak yamaçlarda bulunuyor. Biyologlar, bitkinin olağanüstü uyum yeteneğine dikkat çekiyor. Bu özellik, çok az türün hayatta kalabildiği, oksijenin az olduğu ve zorlu arazi koşullarına sahip yerlerde gelişmesini sağlıyor.
Bu dayanıklılık, yirmi yılı aşkın süredir fiziksel zorlukların üstesinden gelerek profesyonel sporun en üst seviyesinde mükemmelliğini koruyan Messi’ye belki de en uygun övgü. Ancak Salvia messii’nin nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında sınıflandırılmış olması, bu keşfe hüzünlü bir boyut da katıyor.
- Photosport
Sahadan laboratuvara
Bir bitkiye futbolcunun adının verilmesi sıra dışı görünse de Messi, böyle bir biyolojik onura layık görülen ilk oyuncu değil. Bilim dünyası, yeni yaşam türlerini sınıflandırırken ilham almak için sık sık futbola yöneldi. Bu yılın başlarında da yeni bir deniz yumuşakçası türüne deneyimli Yeşil Burun Adalı kaleci Vozinha'nın adı verildi.
Ayrıca Oviedo Üniversitesi'nden Profesör Jesus Ortea, 2019'da bir deniz salyangozu türüne eski Real Madrid kalecisi Keylor Navas'ın adını vermişti. Bu örnekler, bilim insanlarının futbolun en önde gelen isimlerinin toplum üzerindeki büyük etkisini giderek daha fazla kabul ettiğini gösteriyor.
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