Botanik ile elit spor dünyasının sıra dışı buluşmasında bilim insanları, yeni bir bitki türüne adını vererek Messi'yi ölümsüzleştirdi. Yakın tarihli bir akademik çalışma, And Dağları'nın yüksek rakımlı bölgelerinde, özellikle Peru'nun orta ve güney kesimlerinde bulunan kendine özgü bir bitki türünün keşfini ayrıntılarıyla ortaya koydu. Bu bilgi The Athletic'e dayandırılıyor.

Araştırmacılar, bitkinin dayanıklılığı ile Inter Miami kaptanının yıllara meydan okuyan üstün performansı arasında doğrudan bir benzerlik kurarak türe efsanevi futbolcunun onuruna Salvia messii adını verdi. Bitkinin dikkat çekici açık mavi ve beyaz çiçekleri, Arjantin millî takımının formasındaki ünlü renkleri yansıtıyor.

Adlandırma sürecinde, yeni biyolojik keşifleri sınıflandırmak için Latince köklerden yararlanan botanik adlandırma kurallarına sıkı sıkıya uyuldu. Bilim insanları, 39 yaşındaki futbolcunun soyadının sonuna 'i' harfini ekleyerek bitkiyi “Messi'nin Salvia'sı” olarak adlandırdı.



