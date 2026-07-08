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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Messi’nin kalması ve Dünya Kupası planı… Cristiano, Hossam Hassan’ın sözünün doğruluğunu kanıtladı mı?

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Legacy
L. Messi
C. Ronaldo
H. Hassan
Portekiz
Mısır
Arjantin
Fransa
ABD
Dünya Kupası
Arjantin - Mısır
Arjantin
Portekiz
Mısır
Fransa
ABD

Dünya Kupası bilet satışları çakılıyor!

Şu anda Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası, eleme turlarının başlamasından sadece bir hafta sonra bir futbol turnuvasından kamuoyu meselesine dönüştü. 

Cristiano Ronaldo’nun Dünya Kupası’ndaki son maçında elenmesi ve ev sahibi ABD milli takımının turnuvaya veda etmesi, sadece gol ağlarını sarsmakla kalmadı, bilet piyasasını ve izlenme rakamlarını da sarsmıştır. 

Rakamlar yalan söylemez: Tek bir maçın fiyatlarında %60’lık bir çöküş ve çeyrek finallerin değerinde toplu bir düşüş yaşandı; ikincil piyasada ise ani bir ilgisizlik görüldü.

Bu pazarlama fırtınasının ortasında, Hossam Hassan’ın sözleri bir şok etkisi yarattı. Mısır Milli Takımı teknik direktörü, teknik plan veya oyuncuların hatalarından bahsetmek yerine açık bir suçlamada bulundu: Mısır’ın Arjantin karşısında elenmesi, Lionel Messi’nin turnuvada kalmasının bedeli oldu. 

Bu açıklama, modern Dünya Kupası tarihinin en zor sorusunu yeniden gündeme getiriyor: Maç sonuçlarını pazarlama kriterleri mi belirliyor? Elimizdeki rakamlar, bu soruya pek de hoş olmayan bir cevap verebilir.

  • Fiyatlarda serbest düşüş… Ronaldo ayrıldığında piyasa çöküyor

    Cuma günü Portekiz milli takımının Dünya Kupası çeyrek finalinde ABD milli takımıyla karşılaşmasının beklendiği maç, sadece 90 dakikalık bir futbol maçı değil, tam anlamıyla entegre bir pazarlama ürünüydü; ancak bu senaryo değişti. 

    "Forbes" dergisi, bu karşılaşmanın Portekiz ile ABD'yi, yani Cristiano Ronaldo'yu bir Amerikan stadyumunda 80 bin seyirci önünde bir araya getirecek şekilde ayarlandığını ortaya çıkardı. Bu senaryo, biletlerin tamamen tükenmesi, karaborsada rekor fiyatlar ve yüz milyonlarca dolarlık reklam sözleşmeleri anlamına geliyordu.

    Ancak senaryo tersine döndü; Portekiz’in İspanya’ya 1-0 yenilmesi Ronaldo’nun Dünya Kupası serüvenini sona erdirdi ve ABD’nin Belçika’ya 4-1 yenilmesi ev sahibi ülkeyi turnuvadan eledi. 

    Doğrudan sonuç: “TicketPick” platformuna göre, İspanya ve Belçika maçlarının bilet fiyatlarının alt sınırı birkaç saat içinde 2.950 dolardan 1.200 dolara düştü. 

    Bu, bilet başına 1.750 dolarlık bir kayıp anlamına geliyor ve “Ronaldo’nun pazarlama değeri”nin maç bilet fiyatının %60’ına denk geldiğini gösteriyor.

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  • Salgın çeyrek finallerin tamamını vurdu… Piyasa güvenini yitiriyor

    Zarar tek bir maçla sınırlı kalmadı; “SetPick” platformu, çeyrek final maçlarının ortalama fiyatlarının bir günde %31,5, sadece 72 saat içinde ise %50’den fazla düştüğünü belgeledi. 

    Platform, bu rakamların, biletleri yeniden satmak amacıyla satın alan küçük yatırımcıların üç gün içinde sermayelerinin yarısını kaybettiği anlamına geldiğine dikkat çekti.

    En tehlikeli gösterge ise arzın şişmesidir; ikincil piyasada satışa sunulan bilet sayısı sadece 28 bin'den 49 bine sıçrayarak büyük bir artış gösterdi. 

    Pazarlama dilinde ifade etmek gerekirse: Arz patladı, talep ise buharlaştı; analistlerin raporlarında bunun nedeni açıkça ortaya konuyor: Ronaldo’yu izlemeyi hayal eden seyirciler, Belçika ve İspanya’yı izlemek için binlerce dolar ödemiyor. 

    Büyük yıldızların turnuvadan çekilmesi, hem sıradan taraftarın hem de resmi sponsorların gözünde turnuvanın “katma değerini” ortadan kaldırıyor.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ronaldo’nun etkisi… Bir oyuncudan daha fazlası, bir milli takımdan daha büyük

    Bu çöküşü anlamak için, Ronaldo’nun ekonomik açıdan neyi temsil ettiğini kavramak gerekir; o sadece Portekiz’in forveti değil, dünya çapında 1,2 milyar kişinin izlediği bir “ürün”dür. 

    "Dón"un çeyrek finalde yer alması, Orta Doğu ve Asya pazarlarında ekranlardaki reklam dakikası fiyatını %40'a varan oranda artırıyor. 

    Suudi Al-Nassr takımının yıldızının elenmesi, yayıncı kanalların fiyatları artırmak için gerekçelerini yitirdiği ve sponsorların sözleşme yaptıkları reklam yüzünü kaybettiği anlamına geliyor.

    Bu, neden sadece Portekiz maçı değil de tüm maçların etkilendiğini açıklıyor; zira Dünya Kupası birbiriyle bağlantılı bir ekosistemdir: En büyük pazarlama unsuru düştüğünde, tüm sistem sarsılır. 

    Rakamlar, özellikle Amerikan seyircinin biletleri “Dünya Kupası deneyimi” için değil, “Ronaldo deneyimi” için satın aldığını kanıtlıyor.

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    Husam Hassan’ın açıklaması… Komplo teorisinden, bunu destekleyen rakamlara

    Mısır milli takımı Arjantin’e 2-3 yenildikten ve Mustafa Zico’nun golü VAR tarafından iptal edildikten sonra, Hossam Hassan duygusal değil, ölçülü bir açıklama yaptı: “Messi ve arkadaşlarının Dünya Kupası’ndan elenmemesi için biz elendik.”

    Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, maçın ardından Fransız hakem François Litxer’e sert bir saldırıda bulunarak, karşılaşmada hakemlik adaletinin eksik olduğunu vurguladı ve Mısır Milli Takımı’nın “pazarlama nedenleriyle” kaybettiğini savundu.

    Genellikle bu tür açıklamalar “yenilgiyi veya turnuvadan elenmeyi haklı gösterme” olarak sınıflandırılır, ancak bilet satışlarının çöküşüyle aynı zamana denk gelmesi, bu açıklamalara farklı bir ağırlık kazandırdı.

    Spor pazarlama uzmanlarına göre denklem basit: Ronaldo ve ABD’nin elenmesinin ardından bilet satabilen “yumuşak güç”ten geriye kalan tek isim Messi; ona Fransız milli takımının yıldızı Kylian Mbappé ve İspanya’dan Lamine Yamal eşlik ediyor. 

    Arjantin’in son 16 turunda elenmesi, İngiltere milli takımının yıldızı Harry Kane’in diğer tarafta kalmasına rağmen, final turlarında büyük bir taraftar ikonunun olmadığı bir Dünya Kupası anlamına gelecekti. 

    Ancak bu, şüpheye düşmek için yeterli bir neden mi? Rakamlar, Messi’nin turnuvada kalmasının Arjantin’in gelecek maçlarının bilet fiyatlarını İspanya-Belçika maçının kaderinden kurtardığını gösteriyor; piyasa kazanıyor, ancak etik bedel sorusu hâlâ gündemde.

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    İronik olan ise, 2026 turnuvasının biletlerinin hâlâ tarihin en pahalıları olması; final maçının en ucuz bileti 9 bin doları aşıyor... Ancak bu rakam “teorik” ve finalde karşılaşacak iki takıma bağlı. 

    Fransa ve Arjantin finale kalırsa fiyat sabit kalabilir, ancak örneğin Belçika ile İsviçre karşı karşıya gelirse, ikincil piyasa yeni bir çöküşe hazır.

    Kanıt şimdiden ortada: Foxborough’da oynanacak Fas-Fransa maçı, çeyrek finallerdeki en ucuz maç ve bilet fiyatları 989 dolardan başlıyor. 

    989 dolar ile 9 bin dolar arasındaki farkı yıldız isimler yaratıyor ve bu isimlerin ayrılması, “Dünya Kupası pazarlama balonunun” her an patlayabileceği anlamına geliyor.

    Sonuç: Ronaldo’nun elenmesinden sonraki bilet fiyatları, Hossam Hassan’ın teorisini kesin olarak kanıtlamıyor, ancak ona ürkütücü bir ekonomik bağlam kazandırıyor. 

    Tek bir yıldızın kalması, tüm turnuvanın fiyatlarının devamlılığı meselesi haline geldiğinde, pazarlama ile hakemlik arasındaki suçlama çizgisi her zamankinden daha ince hale gelir. 

    Bu nedenle, Dünya Kupası bugün bir sınava giriyor: Messi, turnuvayı hem teknik hem de pazarlama açısından kurtarabilecek mi, yoksa rakamlar oyunun artık sadece sahada belirlenmediğini mi ortaya çıkaracak?