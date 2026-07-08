Messi’nin kalması ve Dünya Kupası planı… Cristiano, Hossam Hassan’ın sözünün doğruluğunu kanıtladı mı?

Şu anda Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası, eleme turlarının başlamasından sadece bir hafta sonra bir futbol turnuvasından kamuoyu meselesine dönüştü.

Cristiano Ronaldo’nun Dünya Kupası’ndaki son maçında elenmesi ve ev sahibi ABD milli takımının turnuvaya veda etmesi, sadece gol ağlarını sarsmakla kalmadı, bilet piyasasını ve izlenme rakamlarını da sarsmıştır.

Rakamlar yalan söylemez: Tek bir maçın fiyatlarında %60’lık bir çöküş ve çeyrek finallerin değerinde toplu bir düşüş yaşandı; ikincil piyasada ise ani bir ilgisizlik görüldü.

Bu pazarlama fırtınasının ortasında, Hossam Hassan’ın sözleri bir şok etkisi yarattı. Mısır Milli Takımı teknik direktörü, teknik plan veya oyuncuların hatalarından bahsetmek yerine açık bir suçlamada bulundu: Mısır’ın Arjantin karşısında elenmesi, Lionel Messi’nin turnuvada kalmasının bedeli oldu.

Bu açıklama, modern Dünya Kupası tarihinin en zor sorusunu yeniden gündeme getiriyor: Maç sonuçlarını pazarlama kriterleri mi belirliyor? Elimizdeki rakamlar, bu soruya pek de hoş olmayan bir cevap verebilir.