Lionel Scaloni, her yeni aşamada ileride neler olabileceğiyle ilgilenmeyi reddederek bir sonraki adıma odaklanmayı tercih ediyor. Bir sonraki rakibi ve turnuvanın niteliği hakkında konuşurken, Arjantin teknik direktörü hayal ettiği bir senaryoya kapıyı araladı, ancak bu hedefe giden yolun hâlâ uzun olduğunu vurguladı.

Tango dansçıları, Salı akşamı çeyrek finalde Mısır milli takımıyla risklerle dolu bir maça hazırlanıyor. Arjantin, 32'li turda pek tanınmayan Yeşil Burun Adaları milli takımına karşı zorlu bir mücadele vererek (3-2) turu geçmişti.