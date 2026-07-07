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Argentina Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Messi'nin durumunu değerlendiren Scaloni: "Bu finalin gerçekleşmesini umuyorum... Salah tek tehlike kaynağı değil"

Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Dünya Kupası
İspanya
L. Scaloni
M. Salah
L. Messi
Arjantin
Mısır
ABD
İspanya

Lionel Scaloni, her yeni aşamada ileride neler olabileceğiyle ilgilenmeyi reddederek bir sonraki adıma odaklanmayı tercih ediyor. Bir sonraki rakibi ve turnuvanın niteliği hakkında konuşurken, Arjantin teknik direktörü hayal ettiği bir senaryoya kapıyı araladı, ancak bu hedefe giden yolun hâlâ uzun olduğunu vurguladı.

Tango dansçıları, Salı akşamı çeyrek finalde Mısır milli takımıyla risklerle dolu bir maça hazırlanıyor. Arjantin, 32'li turda pek tanınmayan Yeşil Burun Adaları milli takımına karşı zorlu bir mücadele vererek (3-2) turu geçmişti.

  • Hayal ettiği bir final… ama!

    Scaloni, final maçında İspanya ile karşılaşma olasılığını vurguladı. Bunu her iki takım için de olumlu bir işaret olarak değerlendirerek bu konudaki isteğini dile getirdi... “Ancak hâlâ oynanacak çok maç var,” dedi Mısır maçı öncesindeki basın toplantısında yaptığı ve Salı sabahının erken saatlerinde Marca gazetesi tarafından aktarılan açıklamalarında.

    Şöyle konuştu: “Hangi takımın en büyük favori olarak görülmesi gerektiğini belirleyemem, ancak İspanya’nın oynadığı beş maçın her birinde gelişme kaydettiği açık. Dünya Kupası zorlu bir turnuva: Seyahat, sıcaklık, saha zemini, topun her zaman düzgün gitmemesi... Herhangi bir takımı açık ara favori olarak görmeyi zorlaştıran pek çok faktör var. Bu sıradan bir Dünya Kupası değil. Hiçbir takım büyük bir fark yaratamadı. İspanya’nın finale çıkmasını umuyorum, ancak önümüzde hâlâ uzun bir yol var; hepimizin öğreneceği çok şey var.”

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  • Kimse hakim değil

    Scaloni, bu yılki Dünya Kupası’nın tüm milli takımlar için zorlu geçtiğini vurguladı ve en güçlü adayların bile büyük zorluklar yaşadığını belirtti.

    Scaloni, “Birkaç gün önce, hâlâ en güçlü takımlardan biri olan Fransa’nın Paraguay karşısında zorlandığını gördük. Koşullar önceki turnuvalardan farklı ve bu sezon çok sayıda maça çıkan oyuncular yorgunluk hissediyor; bu nedenle şu ana kadar hiçbir takım tam anlamıyla kapsamlı bir futbol sergilemedi” dedi.

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  • Mısır'dan uyarı... ve Salah'a övgü

    Arjantin teknik direktörü, Mısır ile karşılaşmanın zorluğuna dikkat çekerek, bu takımın net bir kimliği ve seçkin oyunculara sahip olduğunu vurguladı.

    "Mısır çok güçlü bir milli takım. Üst düzey oyunculara ve yıllardır takımın başında olan bir teknik direktöre sahip, ayrıca net bir oyun tarzı var. Tüm rakiplerine zor anlar yaşattılar ve bize de aynısını yapacaklar" dedi.

    Ayrıca şunları ekledi: “Salah harika bir oyuncu ve onunla karşılaşmaktan memnuniyet duyarız. Ancak biz tek bir oyuncuyu değil, tüm takımı analiz ediyoruz. Mısır hücumcu bir takım ve biz her türlü senaryoya hazırız.”

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  • Messi hazır… Kadro belli oldu

    Scaloni, Lionel Messi'nin Mısır maçında oynamaya hazır olduğunu vurguladı ve milli takım kaptanının bir önceki maçta 120 dakika oynamasına rağmen herhangi bir fiziksel sorun yaşamadığını açıkladı.

    Scaloni, “Lionel iyi durumda ve sahaya çıkacak. 120 dakika boyunca oynadı ve herhangi bir yorgunluktan şikayet etmedi” dedi.

    Ve ekledi: "As kadroyu zaten belirledim, ancak henüz oyunculara bildirmedim."

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  • Esas, taktikten daha önemlidir

    Scaloni, Arjantin’in sadece teknik planlara değil, yıllardır takımı ayırt eden karakter ve ruha da güvendiğini vurguladı.

    O şöyle konuştu: “Bu milli takım her zaman güçlü bir rakip olmuştur. İşler istediğiniz gibi gitmediğinde, kazanmak için birden fazla yol vardır: azim, coşku, kararlılık ve ruh. Elbette daha iyi oynayabiliriz, ancak bu olmadığında özümüze güvenmeliyiz.”

    Şöyle devam etti: “Önceki maçımızı defalarca izledik ve Arjantin maçı domine eden taraftı. Topu geri kazanmaya çalıştık, ancak bazen ruh, taktiksel unsurların önüne geçer.”

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  • Gelişmeler... Yorgunluk... ve Paradis

    Scaloni, takımının özellikle Yeşil Burun Adaları karşısında yaşadığı kontratakları önleme konusunda hâlâ gelişime ihtiyacı olduğunu belirtti.

    Scaloni, “Sadece maçı kontrol etmekle kalmayıp, bize zarar veren kontra atakları da önlemek istiyoruz. Biz topu elimizde tutarak savunma yapan bir takımız” dedi.

    Teknik ekibin oyuncularla Mısır maçı ve milli takımın hedefleri hakkında ayrıntılı bir görüşme yaptığını da ekleyen Skaloni, “Özümüzden ödün veremeyiz” diye vurguladı.

    Ayrıca, turnuva ilerledikçe milli takımlara daha uzun dinlenme süreleri tanınmasını talep ederek, “Final aşamalarına yaklaştıkça daha fazla dinlenmeye ihtiyacımız var. Miami’de zorlu koşullar altında oynadık, yarın ise kapalı salonda oynayacağız, bu yüzden şikayet etmeye yer yok” dedi.

    Her iki takımın da bir önceki maçta 120 dakika oynadıktan sonra yorgunluğun etkisini göstereceğini belirten teknik direktör, teknik ekibin daha dinç oyuncuları sahaya sürme seçeneklerine sahip olduğunu ve maç sırasında oyun tarzını değiştirme imkânı da bulunduğunu açıkladı.

    Sözlerini Leandro Paredes’i överek tamamlayan teknik direktör, “O, as kadroda yer alan ve oynamaya hazır bir oyuncu. O sahada olduğunda takımın performansı değişiyor. Alexis varken takım iyi bir seviye sergiliyor, ancak top Paredes’e geldiğinde, onun direkt pasları sayesinde takım daha rahat hissediyor. Bizim için o hâlâ kilit bir oyuncu” dedi.

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