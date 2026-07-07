Scaloni, takımının özellikle Yeşil Burun Adaları karşısında yaşadığı kontratakları önleme konusunda hâlâ gelişime ihtiyacı olduğunu belirtti.
Scaloni, “Sadece maçı kontrol etmekle kalmayıp, bize zarar veren kontra atakları da önlemek istiyoruz. Biz topu elimizde tutarak savunma yapan bir takımız” dedi.
Teknik ekibin oyuncularla Mısır maçı ve milli takımın hedefleri hakkında ayrıntılı bir görüşme yaptığını da ekleyen Skaloni, “Özümüzden ödün veremeyiz” diye vurguladı.
Ayrıca, turnuva ilerledikçe milli takımlara daha uzun dinlenme süreleri tanınmasını talep ederek, “Final aşamalarına yaklaştıkça daha fazla dinlenmeye ihtiyacımız var. Miami’de zorlu koşullar altında oynadık, yarın ise kapalı salonda oynayacağız, bu yüzden şikayet etmeye yer yok” dedi.
Her iki takımın da bir önceki maçta 120 dakika oynadıktan sonra yorgunluğun etkisini göstereceğini belirten teknik direktör, teknik ekibin daha dinç oyuncuları sahaya sürme seçeneklerine sahip olduğunu ve maç sırasında oyun tarzını değiştirme imkânı da bulunduğunu açıkladı.
Sözlerini Leandro Paredes’i överek tamamlayan teknik direktör, “O, as kadroda yer alan ve oynamaya hazır bir oyuncu. O sahada olduğunda takımın performansı değişiyor. Alexis varken takım iyi bir seviye sergiliyor, ancak top Paredes’e geldiğinde, onun direkt pasları sayesinde takım daha rahat hissediyor. Bizim için o hâlâ kilit bir oyuncu” dedi.
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