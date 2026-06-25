Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

Çeviri:

Messi mi, Ronaldo mu? Mourinho, Dünya Kupası’nı kazanacak 6 milli takımı aday gösteriyor

Dünya Kupası
Real Madrid
Portekiz
Fransa
Brezilya
İngiltere
İspanya
Arjantin

Ancelotti fark yaratabilir… Portekiz ise muhteşem bir kadroya sahip

Real Madrid’in Portekizli teknik direktörü José Mourinho, ülkesinin milli takımının 2026 Dünya Kupası şampiyonluğu için güçlü bir mücadele vereceğini öngördü.

Mourinho, Beast Mode On Podcast programında Adibayo Akinfinwa ile yaptığı özel röportajda, Portekiz'in Dünya Kupası'nda çok ileri gideceğini öngördü.

Uluslararası Goal sitesi, röportajda Mourinho'nun şu sözlerini yayınladı: "Kesinlikle finale kadar gidip Dünya Kupası'nı kazanabilirler. Ancak tek aday onlar değil, başka aday takımlar da var."

Mourinho, “Her zaman İngiltere’nin şampiyonluk yarışında yer alacağını söylüyorum. Oyunculara bakın; Lampard ve Beckham’ın neslinden bahsediyoruz. O zamandan beri İngiltere’nin favori olduğunu sürekli tekrarlıyorum, ancak sonuçta bu gerçekleşmiyor. Yine de İngiltere’nin favori olduğunu söylemeye devam edeceğim” diye ekledi.

Mourinho, İngiltere milli takımının rekabet gücüne olan güveninin nedenini şöyle açıkladı: “Arsenal, Şampiyonlar Ligi finalini kaybetti; Crystal Palace, Konferans Ligi’ni kazandı; Aston Villa ise Avrupa Ligi’nde şampiyon oldu.”

Mourinho, “Barcelona, Bayern Münih, Real Madrid ve Paris Saint-Germain hariç, en iyi oyuncular İngiltere’de” diye vurguladı.

"Penaltı atışlarında yenilmek, küçük ayrıntılarla ilgili bir durumdur. 2004 Portekiz Avrupa Şampiyonası'nda bir kez penaltı atışlarında yenildiler ve Portekiz de onları yine penaltı atışlarında mağlup etmişti. Penaltı atışları sadece küçük ayrıntılardır" diye ekledi.

Ve şöyle devam etti "İngiltere milli takımının üzerinde, diğer hiçbir milli takımın üzerinde olmadığı kadar büyük bir medya baskısı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta medya, taraftarları büyük ölçüde etkiliyor ve beklentiler artıyor; milli takım da bununla gerektiği gibi başa çıkamadı. Her zaman iyi teknik direktörlere sahip oldular ve şu anda da iyi bir teknik direktörleri var. Bu yüzden her zaman Dünya Kupası’nı kazanabileceklerini düşünüyorum."

  • FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

    Fransa, 3 farklı milli takım kurabilir

    Mourinho, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Mikel Oliseh, Bradley Barkola, Désiré Doué ve diğerleri gibi çok sayıda yıldızı barındıran Fransa milli takımının kadro derinliğini de övdü.

    "Fransa'ya bakarsanız, 3 farklı milli takım kurabileceğini görürsünüz ve bunların hepsi şampiyonluk için rekabet edebilecek güçte" dedi.

    Ve ekledi: “Bir de İspanya, Arjantin ve Brezilya var. Bazıları bu takımların, şampiyon oldukları turnuvalardaki kadar yetenekli olmadığını söyleyebilir, ancak ben her zaman Carlo Ancelotti gibi bir teknik direktörün fark yarattığını söylerim.”

    "Fas ile oynadığımız kötü maçta berabere kaldıktan sonra bile, sanki milli takımın üzerine bir tsunami çökmüş gibi görünüyordu, ama Carlo için durum böyle değildi. Ancelotti’nin fark yaratabileceğine her zaman inanıyorum. Portekiz de muhteşem bir milli takım ve harika bir kadroya sahip" diye sözlerini tamamladı.

    • Reklam