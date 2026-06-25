Real Madrid’in Portekizli teknik direktörü José Mourinho, ülkesinin milli takımının 2026 Dünya Kupası şampiyonluğu için güçlü bir mücadele vereceğini öngördü.

Mourinho, Beast Mode On Podcast programında Adibayo Akinfinwa ile yaptığı özel röportajda, Portekiz'in Dünya Kupası'nda çok ileri gideceğini öngördü.

Uluslararası Goal sitesi, röportajda Mourinho'nun şu sözlerini yayınladı: "Kesinlikle finale kadar gidip Dünya Kupası'nı kazanabilirler. Ancak tek aday onlar değil, başka aday takımlar da var."

Mourinho, “Her zaman İngiltere’nin şampiyonluk yarışında yer alacağını söylüyorum. Oyunculara bakın; Lampard ve Beckham’ın neslinden bahsediyoruz. O zamandan beri İngiltere’nin favori olduğunu sürekli tekrarlıyorum, ancak sonuçta bu gerçekleşmiyor. Yine de İngiltere’nin favori olduğunu söylemeye devam edeceğim” diye ekledi.

Mourinho, İngiltere milli takımının rekabet gücüne olan güveninin nedenini şöyle açıkladı: “Arsenal, Şampiyonlar Ligi finalini kaybetti; Crystal Palace, Konferans Ligi’ni kazandı; Aston Villa ise Avrupa Ligi’nde şampiyon oldu.”

Mourinho, “Barcelona, Bayern Münih, Real Madrid ve Paris Saint-Germain hariç, en iyi oyuncular İngiltere’de” diye vurguladı.

"Penaltı atışlarında yenilmek, küçük ayrıntılarla ilgili bir durumdur. 2004 Portekiz Avrupa Şampiyonası'nda bir kez penaltı atışlarında yenildiler ve Portekiz de onları yine penaltı atışlarında mağlup etmişti. Penaltı atışları sadece küçük ayrıntılardır" diye ekledi.

Ve şöyle devam etti "İngiltere milli takımının üzerinde, diğer hiçbir milli takımın üzerinde olmadığı kadar büyük bir medya baskısı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta medya, taraftarları büyük ölçüde etkiliyor ve beklentiler artıyor; milli takım da bununla gerektiği gibi başa çıkamadı. Her zaman iyi teknik direktörlere sahip oldular ve şu anda da iyi bir teknik direktörleri var. Bu yüzden her zaman Dünya Kupası’nı kazanabileceklerini düşünüyorum."