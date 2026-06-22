2026 DünyaKupası grup aşamasının ikinci gününde Avusturya’ya karşı maçın 39. ve 95. dakikalarında attığı iki golle Lionel Messi, Dünya Kupası finallerinin tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu; önce 17, ardından 18 golle. Cezayir'e karşı oynanan ilk maçta attığı üç golle Ronaldo'yu (15 gol), Mbappé'yi ve Gerd Müller'i (her ikisi de 14 gol) geride bırakarak Alman Klose'nin 16 golüne yetişen Arjantinli 10 numara, artık bu özel sıralamada tek başına zirvede yer alıyor.





1987 doğumlu Rosario'lu oyuncu için bu, 2022'de Dünya Şampiyonu olduğu ArjantinMilli Takımı formasıyla oynadığı 201 maçta attığı 121. ve 122. gollerdi.











