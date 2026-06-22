Messi, Klose’yi geride bıraktı: 17 golle Dünya Kupası finallerinin tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci gününde Avusturya’ya karşı maçın 39. dakikasında attığı golle Lionel Messi, 17 golle Dünya Kupası finallerinin tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Cezayir'e karşı oynanan ilk maçta attığı üç golle Ronaldo'yu (15 gol), Mbappé'yi ve Gerd Müller'i (her ikisi de 14 gol) geride bırakarak Alman Klose'nin 16 golüne yetişen Arjantinli 10 numara, artık bu özel sıralamada tek başına zirvede yer alıyor.





1987 doğumlu Rosario'lu oyuncu için bu, 2022'de dünya şampiyonu olduğu ArjantinMilli Takımı formasıyla oynadığı 201 maçta attığı 121. gol oldu.











