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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Messi, Klose’yi geride bıraktı: 17 golle Dünya Kupası finallerinin tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu

L. Messi
Arjantin - Avusturya
Arjantin
Avusturya
Dünya Kupası

Arjantin'in 10 numaralı oyuncusu, Cezayir'e attığı üç golün ardından Avusturya karşısında da gol attı

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci gününde Avusturya’ya karşı maçın 39. dakikasında attığı golle Lionel Messi, 17 golle Dünya Kupası finallerinin tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Cezayir'e karşı oynanan ilk maçta attığı üç golle Ronaldo'yu (15 gol), Mbappé'yi ve Gerd Müller'i (her ikisi de 14 gol) geride bırakarak Alman Klose'nin 16 golüne yetişen Arjantinli 10 numara, artık bu özel sıralamada tek başına zirvede yer alıyor.


1987 doğumlu Rosario'lu oyuncu için bu, 2022'de dünya şampiyonu olduğu ArjantinMilli Takımı formasıyla oynadığı 201 maçta attığı 121. gol oldu.




  • DÜNYA KUPASI'NDAKİ TÜM GOLLER

    Messi’nin Dünya Kupası’ndaki ilk golü 2006 yılına dayanıyor; o zamanlar henüz 18 yaşındayken, Tevez’in asistiyle Sırbistan ve Karadağ karşısında ilk maçında gol attı. 2014’te Brezilya’da 4 gol attı, 2018’de Rusya’da ise sadece bir golle yetindi. Son olarak 2022’de Katar’da “La Pulga”, final maçında attığı iki gol de dahil olmak üzere toplam 7 gol attı.

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  • REKOR İÇİNDE REKOR

    Rekit üzerine rekor: Messi, Dünya Kupası’nda arka arkaya gol attığı maç sayısında da rekoru kırdı: 6. 2022 ile 2026 yılları arasında Messi, 2022’de arka arkaya Avustralya’ya (3 Aralık 2022), Hollanda’ya (9 Aralık 2022), Hırvatistan (13 Aralık 2022) ve Fransa (18 Aralık 2022) maçlarında arka arkaya gol attı; 2026'da ise Cezayir (16 Haziran 2026) ve Avusturya (22 Haziran 2026) maçlarında gol attı.


  • YANLIŞ PENALTI

    9. dakikada Messi, Lautaro Martinez’e yapılan faul nedeniyle VAR kararıyla verilen bir penaltıyı kaçırarak gol fırsatını değerlendiremedi.Bu, Messi için 2018’de İzlanda’ya karşı ve 2022’de Polonya’ya karşı kaçırdığı penaltıların ardından Dünya Kupası’nda kaçırdığı üçüncü penaltı oldu. Toplamda Messi, milli takım formasıyla 8 penaltı kaçırdı.

  • MARADONA’YA NE GÜZEL BİR HEDİYE!

    Messi’nin rekor golü, dünya futbol tarihi ve özellikle de Arjantinfutbolu için özel bir tarihte geldi: 22 Haziran 1986’da, tam olarak 40 yıl önce, Meksika Dünya Kupası’nın son 16 turunda Albiceleste’nin İngiltere’yi 2-1 mağlup ettiği maç oynanmıştı; bu turnuvayı da daha sonra Arjantin kazanmıştı. O maç, Diego Armando Maradona’nın attığı iki golle tarihe geçti; ilki meşhur “Mano de Dios” (Tanrı’nın Eli) golü, ikincisi ise orta sahadan başlayarak muhteşem bir driplingle attığı ve “yüzyılın golü” olarak nitelendirilen golüydü. Messi’nin 2020 yılında vefat eden Maradona’nın anısına yaptığı güzel bir saygı duruşu.







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