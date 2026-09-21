Agüero, sportskeedasportskeeda sitesinin aktardığı Stake ile yaptığı röportajda şunları söyledi: "Ne kadar daha oynar bilmiyorum ama sadece 21 gole daha ihtiyacı var. Bunu kesinlikle başarabilir."

Manchester City efsanesi şöyle ekledi: "Sezon bittiğinde Ronaldo'nun planları neler ve bir sezon daha devam edip etmeyeceğini bilmiyorum. Gol atmak kolay bir şey değil ama o bunu düzenli olarak yapıyor. Tıpkı Lionel Messi gibi. Sahada olduğu her an gol atma ihtimali oldukça yüksek."

City ile beş kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan yıldız sözlerine şöyle devam etti: "Eğer (Ronaldo) bir sezon daha devam ederse, bunu başarabileceğini düşünüyorum. Devam etmeyi düşünüyor mu bilmiyorum ama çok yakın olduğu için belki de deneyecektir."

Şunları söyledi: "Cristiano'nun yerinde olsaydım şöyle düşünürdüm: İşte bu, bir yıl daha devam etmekten başka çarem yok. Sonra bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz. Gerçekleşmezse önemli değil. Yine de son derece gururlu olmalı, çünkü bu kadar gol neredeyse imkansız."

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