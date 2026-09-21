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Messi ile güçlü ilişkisine rağmen: Agüero'dan Ronaldo hakkında şaşırtıcı açıklama

Al Nassr FC - Al Diriyah
Al Nassr FC
Al Diriyah
Premier Lig
Portekiz - Galler
Portekiz
Galler
UEFA Nations League A
S. Aguero
L. Messi
C. Ronaldo
Suudi Arabistan
Portekiz
Galler
Arjantin

İşte onun yerinde olsam yapacağım şey buydu

Arjantinli Sergio Agüero, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın forması altında oynayan Portekizli efsane Cristiano Ronaldo'nun futbola veda etmeden önce kariyerinde 1000 gol barajına ulaşabileceğini söyledi; ancak oyuncunun sahalarda ne kadar süre daha kalacağını teyit etmedi.

41 yaşındaki Ronaldo, bu tarihi başarıya yaklaşıyor. Profesyonel kariyerinde şu ana kadar 979 gol kaydeden Portekizli yıldızın 1000 gole ulaşması için 21 gole daha ihtiyacı var. Ronaldo, Ocak 2023'te Al-Nassr'a transfer olmuştu.

  • Agüero: Ronaldo'nun yerinde olsam yapacağım şey bu

    Agüero, sportskeedasportskeeda sitesinin aktardığı Stake ile yaptığı röportajda şunları söyledi: "Ne kadar daha oynar bilmiyorum ama sadece 21 gole daha ihtiyacı var. Bunu kesinlikle başarabilir."

    Manchester City efsanesi şöyle ekledi: "Sezon bittiğinde Ronaldo'nun planları neler ve bir sezon daha devam edip etmeyeceğini bilmiyorum. Gol atmak kolay bir şey değil ama o bunu düzenli olarak yapıyor. Tıpkı Lionel Messi gibi. Sahada olduğu her an gol atma ihtimali oldukça yüksek."

    City ile beş kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan yıldız sözlerine şöyle devam etti: "Eğer (Ronaldo) bir sezon daha devam ederse, bunu başarabileceğini düşünüyorum. Devam etmeyi düşünüyor mu bilmiyorum ama çok yakın olduğu için belki de deneyecektir."

    Şunları söyledi: "Cristiano'nun yerinde olsaydım şöyle düşünürdüm: İşte bu, bir yıl daha devam etmekten başka çarem yok. Sonra bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz. Gerçekleşmezse önemli değil. Yine de son derece gururlu olmalı, çünkü bu kadar gol neredeyse imkansız."

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  • Agüero, Ronaldo ile Messi'yi karşılaştırdı

    Aguero, Ronaldo ile ezeli rakibi Arjantinli Lionel Messi'yi, yani Amerikan ekibi Inter Miami'nin forvetini karşılaştırarak şöyle konuştu: "Aynı şey Leo için de geçerli. Onların rakamları kıyaslanamaz."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Ben devam ederdim, çünkü yuvarlak rakamları (1000, 900... vb.) tercih ederim. Batıl inançlı biri mi, Arjantin'de 'kabala' dediğimiz şeye inanan biri mi, yoksa tek sayılardan nefret edip çift sayıyla mı bitirmek istiyor bilmiyorum. Bilmiyorum."

    Ronaldo, 2026-2027 sezonuna Al Nassr ile alışılmış seviyesinin altında bir performansla başladı; şu ana kadar yedi maçta yalnızca üç gol kaydetti. Bunun öncesinde ise geçtiğimiz yaz düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz ile beş maçta üç gol atmıştı.

    Geçen sezon Al Nassr'ı çalıştıran yeni teknik direktör Jorge Jesus, Portekiz teknik direktörlüğüne atanmasının ardından Ronaldo'yu ilk kadrosuna dahil etti.

    Oyuncunun, Al Nassr'ın 9 Ekim'de lig maçında Ad Diriyah'a karşı oynayacağı karşılaşmada sahaya dönmesi bekleniyor.

    Ronaldo, üç buçuk yıl önce Suudi ekibine katılmasından bu yana Al Nassr ile 155 maçta 132 gol kaydetti.

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