Aguero, Ronaldo ile ezeli rakibi Arjantinli Lionel Messi'yi, yani Amerikan ekibi Inter Miami'nin forvetini karşılaştırarak şöyle konuştu: "Aynı şey Leo için de geçerli. Onların rakamları kıyaslanamaz."
Sözlerine şöyle devam etti: "Ben devam ederdim, çünkü yuvarlak rakamları (1000, 900... vb.) tercih ederim. Batıl inançlı biri mi, Arjantin'de 'kabala' dediğimiz şeye inanan biri mi, yoksa tek sayılardan nefret edip çift sayıyla mı bitirmek istiyor bilmiyorum. Bilmiyorum."
Ronaldo, 2026-2027 sezonuna Al Nassr ile alışılmış seviyesinin altında bir performansla başladı; şu ana kadar yedi maçta yalnızca üç gol kaydetti. Bunun öncesinde ise geçtiğimiz yaz düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz ile beş maçta üç gol atmıştı.
Geçen sezon Al Nassr'ı çalıştıran yeni teknik direktör Jorge Jesus, Portekiz teknik direktörlüğüne atanmasının ardından Ronaldo'yu ilk kadrosuna dahil etti.
Oyuncunun, Al Nassr'ın 9 Ekim'de lig maçında Ad Diriyah'a karşı oynayacağı karşılaşmada sahaya dönmesi bekleniyor.
Ronaldo, üç buçuk yıl önce Suudi ekibine katılmasından bu yana Al Nassr ile 155 maçta 132 gol kaydetti.
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