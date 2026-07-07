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"Messi için uydurulmuş bir şampiyonluk"... Mısır-Arjantin maçı hakemlerine karşı dünya çapında tepki

Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Dünya Kupası
L. Messi
Arjantin
Mısır
ABD

Var, Dünya Kupası'nda zor durumda

Dünyanın çeşitli yerlerinden bir grup futbolsever, bu Salı akşamı Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır arasında oynanan maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kötüye kullanıldığını iddia etti; bu kararın, Arjantin milli takımına Firavunlar karşısında geri dönüş yolunda bir can simidi sağladığını öne sürdüler.

Mirror gazetesi, maç sonrası yayınladığı haberde hakemlikle ilgili tartışmalara değinerek şunları yazdı: "Lionel Messi liderliğindeki Arjantin milli takımı, Dünya Kupası'nın en büyük cazibe unsurlarından biri. Atlanta'da oynanan 16'lı turdaki Mısır maçı sırasında, bazı taraftarlar Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) turnuvanın en önemli yıldızlarından birini dolaylı yoldan turnuvada tutmaya çalıştığını iddia etti."

Arjantin’in 3-2’lik skorla tarihi geri dönüşünü tamamlamasından önce, son şampiyon maçta gerideydi. Messi’nin maçın erken dakikalarında bir penaltıyı kaçırmasının ardından Mısır 1-0 öne geçti; ardından Muhammed Salah, Mustafa Zico’ya pas verdi ve Zico ikinci yarıda Firavunlar’ın ikinci golünü attı.

Mısırlıların coşkulu kutlamalarının ardından, hakem François Litxier, hücumun başlangıcında olası bir faul olup olmadığını incelemek üzere video hakem odasından sinyal aldı.

  • Çalınan bir kupa

    Maç sırasında kargaşa daha da arttı; Mısır milli takım teknik direktörü Hossam Hassan, ırkçılığa karşı bir jest yaptıktan sonra ceza aldı.

    Maçın ardından teknik direktör, "adaletsizlik"ten öfkeyle bahsetti ve maçta yaşananların, özellikle de golün iptal edilme kararının haksız olduğunu savundu.

    Arjantinli oyuncuların uzun süren itirazlarının ardından hakem, savunma oyuncusu Lisandro Martínez’in atağın başlangıcında kurallara aykırı bir faul maruz kaldığına karar verdi. Ancak bu faul, Mustafa Zico’nun kaleci Emiliano Martínez’in kalesine gol atmasından 20 saniyeden fazla önce gerçekleşmişti.

    Zico, altı dakika sonra Mısır’ın ikinci golünü atmayı başardı, ancak bu gol, sosyal medya platformlarında, özellikle de “X” platformunda geniş çaplı öfkeli tepkilerin ardından geldi.

    Bir taraftar şöyle yazdı: “Bu turnuva hileli. Yolsuzluk, herkesin gözü önünde Mısır’ın golünü çalıyor.”

    Bir diğeri ise “Her zamanki gibi hileli” diye eklerken, bir üçüncü taraftar da “Dünya Kupası, Messi için hileli” diye yazdı.

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  • VAR uygulamasına yönelik şüpheler

    Kısa bir süre sonra Messi, muhteşem bir vuruşla Arjantin adına beraberlik golünü attı ve skor 2-2 oldu; ardından dramatik geri dönüş tamamlandı.

    Zico'nun attığı ilk gol geçerli sayılsaydı, Mısır skor üstünlüğünü koruyacaktı.

    Kısa bir süre sonra, Enzo Fernández uzatma dakikalarında kafayla bir gol attı ve Arjantin'e 3-2'lik galibiyeti kazandırdı; böylece Mısır, Dünya Kupası tarihinin en ünlü geri dönüşlerinden birinde turnuvadan elendi.

    Zico’nun iptal edilen golü, bir dizi önde gelen spor muhabirinde de soru işaretleri uyandırdı; bu gazeteciler, hem kural metni hem de böyle bir durumda bu teknolojinin kullanılmasının gerekliliği açısından video teknolojisinin uygulanış biçimini sorguladılar.

    "Sky Sports" muhabiri Rob Harris, “Mısır’ın golünün iptal edilmesi VAR kurallarına uygun, ancak futboldaki bu teknoloji, sahanın diğer ucundaki ve kontra atağın son aşamasıyla doğrudan bağlantılı olmayan basit bir faulü incelemek için oyunun bu kadar geriye dönülmesi amacıyla yaratılmadı” dedi.

  • "Geri dönseydi, Tutankhamun'u bulurdu"

    BBC muhabiri Dale Johnson ise şöyle yazdı: “Mısır’ın iptal edilen golü, bu turnuvadaki maçların yönetilme şekliyle tamamen çelişiyor. Hafif temaslara faul çalmadan göz yumup, sonra da formaya hafifçe çekildi diye video teknolojisiyle bir golü iptal edemezsiniz.”

    Gazeteci Henry Winter ise alaycı bir şekilde şöyle yorumladı: “VAR, Mısır’ın atağında bir adım daha geriye gitseydi, Tutankhamun’un da atağa katıldığını görürdü! Ne kadar geriye gidebilir ki? Belki karar kurallara göre doğruydu, ama ne büyük bir kayıp... Bu, yaklaşık 80 yarda süren, muhteşem hareketler ve isabetli paslarla öne çıkan bir hücumun ardından turnuvanın en güzel gollerinden biri olacaktı.”

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  • Bariz bir görmezden gelme… Penaltı vuruşunun üstünün örtülmesi

    Dünya çapında birçok kişi X platformunda Mısır milli takımına destek verdi ve maçın hakemlerinin performansına ve video yardım sistemine öfkelerini dile getirdi.

    Bir kullanıcı, VAR hakemlerini Arjantin'e karşı hiçbir faulü görmezden gelmekle suçladı ve "Bird Box" filminden bir görsel paylaşarak ne demek istediğini açıkladı.

    Başka bir hesap ise “Maçın adamı Arjantin tarafında Messi değil...” diyerek, yorumuna fotoğrafını eklediği Fransız hakem François Litxer’e atıfta bulundu. Ayrıca, kendi ifadesine göre, şampiyonluk metninin FIFA’nın şımarık çocuğu olan Messi için hazırlandığını vurguladı.

    Bir başkası ise şöyle yorumladı: “Aynen öyle, bu iki bariz faul en azından video yardım sistemiyle (VAR) incelenmeyi hak ediyor. Özellikle de Salah’a yapılan faul. Mısır’ın golü nasıl incelendi de, Arjantin’in galibiyet golünden önceki bu görüntüler incelenmedi, bu çok tuhaf. Bence bu tutarsızlık oyunu mahvediyor.”

    Talal Abdullah ise şöyle dedi: “VAR uygulaması başladığında futbolseverler insan hatalarının sona ereceğini ummuştu, ancak ne yazık ki hataların insani değil, ‘parayla satın alınmış’ olduğu ortaya çıktı.”

    Bir Cezayirli kullanıcı ise şöyle yorumladı: “Mısır’ın penaltısı hakem ve VAR
    tarafından örtbas edildi, bunun yerine Arjantin’in üçüncü golü sayıldı… Felaket.”

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