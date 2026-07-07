"Messi için uydurulmuş bir şampiyonluk"... Mısır-Arjantin maçı hakemlerine karşı dünya çapında tepki

Dünyanın çeşitli yerlerinden bir grup futbolsever, bu Salı akşamı Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır arasında oynanan maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kötüye kullanıldığını iddia etti; bu kararın, Arjantin milli takımına Firavunlar karşısında geri dönüş yolunda bir can simidi sağladığını öne sürdüler.

Mirror gazetesi, maç sonrası yayınladığı haberde hakemlikle ilgili tartışmalara değinerek şunları yazdı: "Lionel Messi liderliğindeki Arjantin milli takımı, Dünya Kupası'nın en büyük cazibe unsurlarından biri. Atlanta'da oynanan 16'lı turdaki Mısır maçı sırasında, bazı taraftarlar Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) turnuvanın en önemli yıldızlarından birini dolaylı yoldan turnuvada tutmaya çalıştığını iddia etti."

Arjantin’in 3-2’lik skorla tarihi geri dönüşünü tamamlamasından önce, son şampiyon maçta gerideydi. Messi’nin maçın erken dakikalarında bir penaltıyı kaçırmasının ardından Mısır 1-0 öne geçti; ardından Muhammed Salah, Mustafa Zico’ya pas verdi ve Zico ikinci yarıda Firavunlar’ın ikinci golünü attı.

Mısırlıların coşkulu kutlamalarının ardından, hakem François Litxier, hücumun başlangıcında olası bir faul olup olmadığını incelemek üzere video hakem odasından sinyal aldı.