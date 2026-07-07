Messi, Dünya Kupası'nda kaçırdığı dördüncü penaltı, 2026'da ise ikinci: olumsuz bir rekor. Tüm kaçırılan penaltılar

Bir başka kaçırılan penaltı, bu Dünya Kupası’ndaki ikincisi. Arjantin-Mısır maçının 21. dakikasında Lionel Messi, Avusturya maçında topu dışarı attıktan sonra Shobeir tarafından hipnotize edildi. 10 numaralı oyuncu için olumsuz bir rekor: Daha önce hiç kimse aynı Dünya Kupası turnuvasında iki penaltıyı kaçırmamıştı. Arjantinli yıldız, topa sert vurdu ancak açıyı iyi ayarlayamadı; Shobeir soluna atladı ve topu kurtardı. Böylece, Mısır-İran maçında Taremi’nin penaltısını kurtardıktan sonra bu Dünya Kupası’ndaki ikinci penaltıyı da kurtarmış oldu.