Bir başka kaçırılan penaltı, bu Dünya Kupası’ndaki ikincisi. Arjantin-Mısır maçının 21. dakikasında Lionel Messi, Avusturya maçında topu dışarı attıktan sonra Shobeir tarafından hipnotize edildi. 10 numaralı oyuncu için olumsuz bir rekor: Daha önce hiç kimse aynı Dünya Kupası turnuvasında iki penaltıyı kaçırmamıştı. Arjantinli yıldız, topa sert vurdu ancak açıyı iyi ayarlayamadı; Shobeir soluna atladı ve topu kurtardı. Böylece, Mısır-İran maçında Taremi’nin penaltısını kurtardıktan sonra bu Dünya Kupası’ndaki ikinci penaltıyı da kurtarmış oldu.
Getty Images Sport
Çeviri:
Messi, Dünya Kupası'nda kaçırdığı dördüncü penaltı, 2026'da ise ikinci: olumsuz bir rekor. Tüm kaçırılan penaltılar
TÜM HATALAR
Bu, Messi’nin Dünya Kupası’nda kaçırdığı dördüncü penaltı. Bu yıl Avusturya ve Mısır karşısında kaçırdığı penaltılar, Rusya’da kaçırdığı penaltının (Arjantin-İzlanda 1-1 maçında Halldorsson’un kurtardığı) ve 2022’de Katar’da Polonya karşısında kaçırdığı penaltının ardından geldi: O maçta onu durduran Szczesny olmuştu.
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