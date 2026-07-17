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리오넬 메시 (Lionel Messi)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Messi: "Dünya Kupası'na katılmaya son anda karar verdim, şimdi tadını çıkarıyorum. Kendimi Maradona ile karşılaştırmıyorum"

Arjantin
L. Messi
Dünya Kupası

Arjantin'in 10 numaralı oyuncusu konuşuyor


39 yaşındaki, son Dünya Şampiyonu ve bu turnuvada Arjantin ile finale yükselen (Pazar günü saat 21:00’de İspanya ile karşılaşacak) Lionel Messi, Dünya Kupası’na ilişkin düşüncelerini paylaşıyor. Aşağıda, Repubblica’dan alıntılanan en önemli bölümler yer almaktadır.


"Bunun benim son Dünya Kupam olacağını ya da benzeri şeyler söylemek istemiyorum. Sadece bunu sonuna kadar keyifle yaşamayı düşünüyorum. Yine, ne olursa olsun, Tanrı'nın isteği neyse o olacak."


Messi, Dünya Kupası’nda yer alacağından o kadar da emin değildin, doğru mu?

"Doğru, Scaloni ile sık sık konuştuk, fikir alışverişinde bulunduk, son anda karar verdim. Son Copa America’da en iyi formumda değildim ve takıma faydalı olmaya devam edebilmek için ancak en iyi kondisyonda olabilirsem buraya gelecektim. Tanrı’ya şükür başardım: bu görevin üstesinden gelebileceğimi biliyordum ve şimdi de tadını çıkarıyorum."


  • İngiltere’ye karşı kazanılan zafer, sizin en büyük mutluluklarınızdan biri mi?

    "Konuları karıştırmadan ve sadece spor alanında kalarak cevap verecek olursam, evet, bu maçı özlemiştim; çünkü bu karşılaşma futbol tarihi, biz Arjantinliler ve tarihimiz için çok büyük bir anlam taşıyor. Halkımıza bu özel sevinci yaşatabildiğim için çok gururlu ve mutluyum: Hiçbir Arjantinli bu maçı kaybetmek istemiyordu."


    Sonunda Maradona’nın seviyesine ulaştığınızı düşünüyor musunuz?

    "Karşılaştırma yapmamak en iyisi, Diego gerçekten de efsaneydi. Kendimi onunla karşılaştırmak istemedim hiç, benim için o tüm zamanların en büyüğü. Birlikte harika anlar yaşadık. 2010 Dünya Kupası’nda muhteşem bir performans sergilemişti. Bugün, nerede olursa olsun, milli takımın onun için ne kadar önemli olduğunu ve orada bıraktığı mirası düşünürsek, tüm bunları keyifle izliyor olmalı. Bu, ona bir armağan.”



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