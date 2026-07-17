Messi: "Dünya Kupası'na katılmaya son anda karar verdim, şimdi tadını çıkarıyorum. Kendimi Maradona ile karşılaştırmıyorum"





39 yaşındaki, son Dünya Şampiyonu ve bu turnuvada Arjantin ile finale yükselen (Pazar günü saat 21:00’de İspanya ile karşılaşacak) Lionel Messi, Dünya Kupası’na ilişkin düşüncelerini paylaşıyor. Aşağıda, Repubblica’dan alıntılanan en önemli bölümler yer almaktadır.





"Bunun benim son Dünya Kupam olacağını ya da benzeri şeyler söylemek istemiyorum. Sadece bunu sonuna kadar keyifle yaşamayı düşünüyorum. Yine, ne olursa olsun, Tanrı'nın isteği neyse o olacak."





Messi, Dünya Kupası’nda yer alacağından o kadar da emin değildin, doğru mu?

"Doğru, Scaloni ile sık sık konuştuk, fikir alışverişinde bulunduk, son anda karar verdim. Son Copa America’da en iyi formumda değildim ve takıma faydalı olmaya devam edebilmek için ancak en iyi kondisyonda olabilirsem buraya gelecektim. Tanrı’ya şükür başardım: bu görevin üstesinden gelebileceğimi biliyordum ve şimdi de tadını çıkarıyorum."



