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'Messi'den görebileceğiniz türden bir asist!' - Dusan Vlahovic, derbideki kahramanlığının ardından Orkun Kökçü'yü övdü
Beşiktaş derbide müthiş bir galibiyete imza attı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig sezonunun dördüncü haftasında Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenmek için ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı. Bu galibiyet, sezonun ilk İstanbul derbisinde konuk ekibe övünme hakkını verdi.
Fenerbahçe, 26. dakikada kaptan Milan Skriniar'ın golüyle öne geçti, ancak Beşiktaş 12 dakika sonra Rıdvan Yılmaz ile eşitliği sağladı.
Dusan Vlahovic, 73. dakikada attığı golle geri dönüşü tamamladı ve deplasmanda unutulmaz bir galibiyeti perçinledi.
- Getty Images Sport
Vlahovic, "Messi gibi" Kokcu'yu övdü
Türkiye'deki ilk derbi maçının ardından konuşan Vlahovic, sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, kaptan Orkun Kökçü'nün kritik asistine özel övgü ayırdı.
"Orkun Kökçü dünya çapında bir yıldız," dedi Vlahovic maçın ardından. "Onun sayesinde çok gol atıyorum. Bu akşam da yine harika bir asist yaptı; Messi'den görebileceğiniz türden bir asistti."
"Onunla birlikte oynama fırsatına sahip olduğum için şanslıyım," diye ekledi golcü oyuncu. "Ben gol atmış olsam da, maçı kazanmamış olsaydık bunun bir önemi olmazdı."
Kökçü, takımın fedakârlığını öne çıkardı
Kokcu, şutu kendisi çekebilecek alana sahip olmasına rağmen galibiyet golünde bilerek Vlahovic'i düşündüğünü açıkladı. Beşiktaş kaptanı, maçın başında geriye düştükten sonra takımının gösterdiği dirençten övgüyle söz etti.
"İkinci golde şutu kendim çekebilirdim ama Vlahovic'in orada olacağını biliyordum," diye açıkladı Kokcu. "Vlahovic, gol atmaya aç, üst düzey bir oyuncu."
"Geriye düştüğümüzde moralimiz biraz bozuldu ama çabuk toparlandık," diye ekledi. "Herkese iyi bir takım olduğumuzu gösterdik."
- Getty Images Sport
Süper Lig'de ivme kazanıyor
Deplasmandaki bu galibiyet, sezonun başında ivme yakalamaya çalışan Beşiktaş'a Süper Lig puan durumunda önemli bir destek sağlıyor.
Vlahovic, fiziksel olarak hâlâ en iyi seviyesine ulaşmak için çalıştığını vurguladı ve sezon ilerledikçe gol sayısını daha da artırmayı beklediğini söyledi.
Beşiktaş şimdi dikkatini yaklaşan lig maçlarına çevirecek ve Kadıköy'deki derbi zaferinin ardından güçlü formunu sürdürmeyi hedefleyecek.
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