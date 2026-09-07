'Messi'den görebileceğiniz türden bir asist!' - Dusan Vlahovic, derbideki kahramanlığının ardından Orkun Kökçü'yü övdü

Türkiye'deki ilk derbi maçının ardından konuşan Vlahovic, sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, kaptan Orkun Kökçü'nün kritik asistine özel övgü ayırdı.

"Orkun Kökçü dünya çapında bir yıldız," dedi Vlahovic maçın ardından. "Onun sayesinde çok gol atıyorum. Bu akşam da yine harika bir asist yaptı; Messi'den görebileceğiniz türden bir asistti."

"Onunla birlikte oynama fırsatına sahip olduğum için şanslıyım," diye ekledi golcü oyuncu. "Ben gol atmış olsam da, maçı kazanmamış olsaydık bunun bir önemi olmazdı."